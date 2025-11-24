Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsBihar Vidhan Sabha Vidhayak Jaati List Assembly MLA OBC EBC SC ST Upper Muslim Caste List with party seat constituency
EBC की आबादी OBC से 32 फीसदी ज्यादा, विधायक आधे से भी कम; बिहार के विधायकों की जाति लिस्ट

EBC की आबादी OBC से 32 फीसदी ज्यादा, विधायक आधे से भी कम; बिहार के विधायकों की जाति लिस्ट

संक्षेप:

Bihar Vidhayak Jaati List: बिहार विधानसभा में चुनकर आए 243 विधायकों में 37 जातियों के नेता शामिल हैं। राज्य में अति पिछड़ों की आबादी पिछड़ों से 32 फीसदी ज्यादा है, लेकिन ओबीसी एमएलए की संख्या ईबीसी से दोगुने से भी ऊपर है।

Mon, 24 Nov 2025 05:54 PMRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटना
Bihar MLA Caste List: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में चुने गए 243 विधायकों में कुल 37 जातियों के नेता असेंबली पहुंचे हैं। पूरी लिस्ट पर गौर करने से यह पता चलता है कि अति पिछड़ों की सबसे ज्यादा आबादी के बावजूद सदन में उनकी हिस्सेदारी पिछड़ों के मुकाबले आधी के नीचे रह गई है। बिहार में ईबीसी की आबादी ओबीसी से 32 फीसदी ज्यादा है, लेकिन ओबीसी दोगुने से ज्यादा विधायक जीते हैं। ओबीसी के 83, ईबीसी के 37, सवर्ण के 72, दलित-आदिवासी के 40 और मुसलमानों के 11 विधायक जीते हैं।

4 या उससे ऊपर विधायक वाली जातियों में राजपूत 32 एमएलए के साथ सबसे आगे हैं। उनके पीछे यादव और कोइरी के 26-26, भूमिहार के 25, कुर्मी के 14, ब्राह्मण के 13, दुसाध और रविदास के 11-11, तेली, धानुक और मुसहर के 9-9-9, कानू के 5, कलवार और सूड़ी के 4-4, मारवाड़ी और मल्लाह के 3-3 विधायक हैं। पासी, कामत, धोबी, गंगोता, कायस्थ, रोनियार, कहार और आदिवासी के 2-2 एमएलए जीते हैं। एक विधायक वालों में चनऊ, नोनिया, भेड़िहर- पाल, सरदार, अमात, केवट, तांती, गोसाई, पनेरी, बिंद, भूईया व रजवार शामिल हैं।

पहले देखिए 37 जातियों की आबादी में हिस्सेदारी और उनके विधायकों की संख्या। विधायकों की जाति की लिस्ट इस टेबल के नीचे मिलेगी। बिहार के जाति आधारित सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में विभिन्न जातियों की आबादी और जनसंख्या में उनकी हिस्सेदारी देखने के लिए इस रिपोर्ट को क्लिक करें- Bihar Caste Wise Population Share Full List: बिहार में किस जाति की कितनी संख्या, आबादी में कितना प्रतिशत हिस्सेदारी

जाति/ धर्म243 विधायकों में कितनेबिहार में आबादी (प्रतिशत में)
राजपूत323.45
यादव2614.26
कोइरी264.21
भूमिहार252.86
कुर्मी142.87
ब्राह्मण133.65
दुसाध115.31
रविदास115.25
मुसलमान1117.7
तेली92.81
धानुक92.13
मुसहर93.07
कानू52.21
कलवार4स्पष्ट नहीं
सूड़ी4स्पष्ट नहीं
मारवाड़ी3स्पष्ट नहीं
मल्लाह30.83
पासी20.98
कामत2स्पष्ट नहीं
गंगोता20.49
आदिवासी21.68
धोबी22.6
कायस्थ20.6
रोनियार2स्पष्ट नहीं
कहार21.64
चनऊ10.04
नोनिया11.91
भेड़िहर- पाल10.27
सरदार1स्पष्ट नहीं
अमात10.21
केवट10.71
तांती1स्पष्ट नहीं
गोसाई10.36
पनेरी10.47
बिंद10.98
भूईया10.89
रजवार10.27
आबादी स्रोतबिहार जाति आधारित सर्वे 2023

बिहार विधानसभा के विधायकों की पूरी सूची- सीट, पार्टी और जाति

जिला/ विधानसभाविधायकपार्टीजाति
पश्चिम चंपारण
वाल्मीकि नगरसुरेंद्र प्रसादकांग्रेसकोइरी
रामनगरनंदकिशोर रामभाजपारविदास
नरकटियागंजसंजय पांडेयभाजपाब्राह्मण
बगहाराम सिंहभाजपाचनऊ
लौरियाविनय बिहारीभाजपाराजपूत
नौतननारायण प्रसादभाजपातेली
चनपटियाअभिषेक रंजनकांग्रेसकलवार
बेतियारेणु देवीभाजपानोनिया
सिकटासमृद्ध वर्माजदयूकायस्थ
पूर्वी चंपारण
रक्सौलप्रमोद कुमार सिन्हाभाजपाकोइरी
सुगौलीराजेश उर्फ बबलू गुप्तालोजपा-आररोनियार
नरकटियाविशाल कुमारजदयूतेली
हरसिद्धिकृष्णनंदन पासवानभाजपादुसाध
गोविंदगंजराजू तिवारीलोजपा-आरब्राह्मण
केसरियाशालिनी मिश्राजदयूभूमिहार
कल्याणपुरसचिंद्र प्रसाद सिंहभाजपाभूमिहार
पिपराश्याम बाबू प्रसाद यादवभाजपायादव
मधुबनराणा रणधीरभाजपाराजपूत
मोतिहारीप्रमोद कुमारभाजपाकानू
चिरैयालालबाबू प्रसाद गुप्ताभाजपातेली
ढाकाफैसल रहमानराजदमुसलमान
शिवहर
शिवहरश्वेता गुप्ताजदयूसूड़ी
सीतामढ़ी
रीगावैद्यनाथ प्रसादभाजपासूड़ी
बथनाहाअनिल कुमारभाजपारविदास
परिहारगायत्री देवीभाजपायादव
सुरसंडनागेंद्र राउतजदयूभेड़िहर- पाल
बाजपट्टीरामेश्वर महतोरालोमोकोइरी
सीतामढ़ीसुनील कुमार पिंटूभाजपातेली
रुन्नीसैदपुरपंकज मिश्राजदयूभूमिहार
बेलसंडअमित कुमारलोजपा-आरराजपूत
मधुबनी
हरलाखीसुधांशु शेखरजदयूकोइरी
बेनीपट्टीविनोद नारायण झाभाजपाब्राह्मण
खजौलीअरुण शंकर प्रसादभाजपासूड़ी
बाबूबरहीमीना कुमारीजदयूकामत
बिस्फीआसिफ अहमदराजदमुसलमान
मधुबनीमाधव आनंदरालोमोभूमिहार
राजनगरसुजीत पासवानभाजपादुसाध
झंझारपुरनीतीश मिश्राभाजपाब्राह्मण
फुलपरासशीला मंडलजदयूधानुक
लौकहासतीश कुमार साहजदयूतेली
सुपौल
निर्मलीअनिरुद्ध प्रसाद यादवजदयूयादव
पिपरारामविलास कामतजदयूकामत
सुपौलबिजेंद्र प्रसाद यादवजदयूयादव
त्रिवेणीगंजसोनम रानीजदयूसरदार
छातापुरनीरज कुमार सिंह बबलूभाजपाराजपूत
अररिया
नरपतगंजदेवंती यादवभाजपायादव
रानीगंजअविनाश मंगलमराजदमुसहर
फारबिसगंजमनोज विश्वासकांग्रेसअमात
अररियाअबिदुर रहमानकांग्रेसमुसलमान
जोकीहाटमुर्शीद आलमएआईएमआईएममुसलमान
सिकटीविजय मंडलभाजपाकेवट
किशनगंज
बहादुरगंजतौसीफ आलमएआईएमआईएममुसलमान
ठाकुरगंजगोपाल अग्रवालजदयूमारवाड़ी
किशनगंजकमरुल होदाकांग्रेसमुसलमान
कोचाधामनसरवर आलमएआईएमआईएममुसलमान
पूर्णिया
अमौरअख्तरुल ईमानएआईएमआईएममुसलमान
बायसीगुलाम सरवरएआईएमआईएममुसलमान
कसबानीतेश सिंहलोजपा-आरराजपूत
बनमनखीकृष्ण कुमार ऋषिभाजपामुसहर
रूपौलीकलाधर मंडलजदयूगंगोता
धमदाहालेशी सिंहजदयूराजपूत
पूर्णियाविजय खेमकाभाजपामारवाड़ी
कटिहार
कटिहारतारकिशोर प्रसादभाजपाकलवार
कदवादुलालचंद्र गोस्वामीजदयूगोसाई
बलरामपुरसंगीता देवीलोजपा-आरकलवार
प्राणपुरनिशा सिंहभाजपाकोइरी
मनिहारीमनोहर प्रसाद सिंहकांग्रेसआदिवासी
बरारीविजय सिंहजदयूमल्लाह
कोढ़ाकविता देवीभाजपादुसाध
मधेपुरा
आलमनगरनरेंद्र नारायण यादवजदयूयादव
बिहारीगंजनिरंजन मेहताजदयूकोइरी
सिंहेश्वररमेश ऋषिजदयूमुसहर
मधेपुराचंद्रशेखरराजदयादव
सहरसा
सोनवर्षारत्नेश सदाजदयूमुसहर
सहरसाआईपी गुप्ताआईआईपीतांती
सिमरी बख्तियारपुरसंजय कुमार सिंहलोजपा-आरराजपूत
महिषीगौतम कृष्णाराजदयादव
दरभंगा
कुशेश्वर स्थानअतिरेक कुमारजदयूरविदास
गौड़ाबौरामसुजीत कुमारभाजपाराजपूत
बेनीपुरविनय चौधरीजदयूब्राह्मण
अलीनगरमैथिली ठाकुरभाजपाब्राह्मण
दरभंगा ग्रामीणराजेश मंडलजदयूधानुक
दरभंंगासंजय सरावगीभाजपामारवाड़ी
हायाघाटरामचंद्र प्रसादभाजपातेली
बहादुरपुरमदन सहनीजदयूनिषाद
केवटीमुरारी मोहन झाभाजपाब्राह्मण
जालेजीवेश मिश्राभाजपाभूमिहार
मुजफ्फरपुर
गायघाटकोमल सिंहजदयूराजपूत
औराईरमा निषादभाजपामल्लाह
मीनापुरअजय कुमारजदयूकोइरी
बोचहांबेबी कुमारीलोजपा-आरधोबी
सकराआदित्य कुमारजदयूपासी
कुढ़नीकेदार गुप्ताभाजपाकानू
मुजफ्फरपुररंजन कुमारबीजेपीभूमिहार
कांटीअजीत कुमारजदयूभूमिहार
बरूराजअरुण कुमार सिंहभाजपाराजपूत
पारूशंकर प्रसादराजदयादव
साहेबगंजराजू कुमार सिंहभाजपाराजपूत
गोपालगंज
बैकुंठपुरमिथिलेश तिवारीभाजपाब्राह्मण
बरौलीमंजीत सिंहजदयूराजपूत
गोपालगंजसुभाष सिंहभाजपाराजपूत
कुचायकोटअमरेंद्र कुमार पांडेयजदयूब्राह्मण
भोरेसुनील कुमारजदयूरविदास
हथुआरामसेवक सिंहजदयूकोइरी
सीवान
सीवानमंगल पांडेयभाजपाब्राह्मण
जीरादेईभीष्म प्रताप सिंहजदयूकोइरी
दरौलीविष्णु देव पासवानलोजपा-आरदुसाध
रघुनाथपुरओसामा शहाबराजदमुसलमान
दरौंदाकर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंहभाजपाराजपूत
बड़हरियाइंद्रदेव सिंहजदयूकुर्मी
गोरियाकोठीदेवेश कांत सिंहभाजपाभूमिहार
महाराजगंजहेम नारायण शाहजदयूतेली
सारण
एकमामनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंहजदयूभूमिहार
मांझीरणधीर सिंहजदयूराजपूत
बनियापुरकेदारनाथ सिंहभाजपाराजपूत
तरैयाजनक सिंहभाजपाराजपूत
मढ़ौराजितेंद्र रायराजदयादव
छपराछोटी कुमारीभाजपाकानू
गड़खासुरेंद्र रामराजदरविदास
अमनौरकृष्ण कुमार मंटूभाजपाकुर्मी
परसाकरिश्मा रायराजदयादव
सोनपुरविनय सिंहभाजपाराजपूत
वैशाली
हाजीपुरअवधेश सिंहभाजपाकुर्मी
लालगंजसंजय कुमार सिंहभाजपाराजपूत
वैशालीसिद्धार्थ पटेलजदयूकुर्मी
महुआसंजय सिंहलोजपा-आरराजपूत
राजापाकड़महेंद्र रामजदयूरविदास
राघोपुरतेजस्वी यादवराजदयादव
महनारउमेश कुशवाहाजदयूकोइरी
पातेपुरलखेंद्र रौशनभाजपादुसाध
समस्तीपुर
कल्याणपुरमहेश्वर हजारीजदयूदुसाध
वारिसनगरमांजरिक मृणालजदयूकुर्मी
समस्तीपुरअश्वमेध देवीजदयूकोइरी
उजियारपुरआलोक मेहताराजदकोइरी
मोरवारणविजय साहूराजदतेली
सरायरंजनविजय चौधरीजदयूभूमिहार
मोहिउद्दीन नगरराजेश सिंहभाजपाराजपूत
विभूतिपुरअजय कुमारसीपीएमकोइरी
रोसड़ाबीरेंद्र कुमारभाजपादुसाध
हसनपुरराज कुमार रायजदयूयादव
बेगूसराय
चेरिया बरियापुरअभिषेक आनंदजदयूकोइरी
बछवाड़ासुरेंद्र मेहताभाजपाधानुक
तेघड़ारजनीश कुमारभाजपाभूमिहार
मटिहानीनरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंहराजदभूमिहार
साहेबपुर कमालसत्तानंद संबुद्ध उर्फ ललन यादवराजदयादव
बेगूसरायकुंदन कुमारभाजपाभूमिहार
बखरीसंजय पासवानलोजपा-आरदुसाध
खगड़िया
अलौलीरामचंद्र सदाजदयूमुसहर
खगड़ियाबबलू कुमारजदयूधानुक
बेलदौरपन्ना लाल सिंह पटेलजदयूकुर्मी
परबत्ताबाबूलाल शौर्यलोजपा-आरभूमिहार
भागलपुर
बिहपुरकुमार शैलेंद्रभाजपाभूमिहार
गोपालपुरशैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडलजदयूगंगोता
पीरपैंतीमुरारी पासवानभाजपादुसाध
कहलगांवशुभानंद मुकेशजदयूकुर्मी
भागलपुररोहित पांडेयभाजपाब्राह्मण
सुल्तानगंजललित नारायण मंडलजदयूधानुक
नाथनगरमिथुन कुमारलोजपा-आरयादव
बांका
अमरपुरजयंत राजजदयूकोइरी
धौरेयामनीष कुमारजदयूपासी
बांकाराम नारायण मंडलभाजपातेली
कटोरियापूरन लाल टुडूभाजपाआदिवासी
बेलहरमनोज यादवजदयूयादव
मुंगेर
तारापुरसम्राट चौधरीभाजपाकोइरी
मुंगेरकुमार प्रणयभाजपाकलवार
जमालपुरनचिकेता मंडलजदयूधानुक
लखीसराय
सूर्यगढ़ारामानंद मंडलजदयूधानुक
लखीसरायविजय सिन्हाभाजपाभूमिहार
शेखपुरा
शेखपुरारणधीर कुमार सोनीजदयूकुर्मी
बरबीघाकुमार पुष्पंजयजदयूभूमिहार
अस्थावांजितेंद्र कुमारजदयूकुर्मी
नालंदा
बिहारशरीफसुनील कुमारभाजपाकोइरी
राजगीरकौशल किशोरजदयूरविदास
इस्लामपुररूहेल रंजनजदयूकुर्मी
हिलसाकृष्णा मुरारी शरणजदयूकुर्मी
नालंदाश्रवण कुमारजदयूकुर्मी
हरनौतहरि नारायण सिंहजदयूकुर्मी
पटना
मोकामाअनंत सिहजदयूभूमिहार
बाढ़सियाराम सिंहभाजपाराजपूत
बख्तियारपुरअरुण कुमारलोजपा-आरकानू
दीघासंजीव चौरसियाभाजपापनेरी
बांकीपुरनितिन नबीनभाजपाकायस्थ
कुम्हरारसंजय कुमारभाजपारोनियार
पटना साहिबरत्नेश कुमारभाजपाकोइरी
फतुहारामानंद यादवराजदयादव
दानापुररामकृपाल यादवभाजपायादव
मनेरभाई वीरेंद्रराजदयादव
फुलवारीश्याम रजकजदयूधोबी
मसौढ़ीअरुण मांझीजदयूमुसहर
पालीगंजसंदीप सौरवसीपीआई-मालेयादव
बिक्रमसिद्धार्थ सौरवभाजपाभूमिहार
भोजपुर
संदेशराधा चरण साहजदयूकानू
बड़हराराघवेंद्र प्रताप सिंहभाजपाराजपूत
आरासंजय सिंह टाइगरभाजपाराजपूत
अगिआंवमहेश पासवानभाजपादुसाध
तरारीविशाल प्रतापभाजपाभूमिहार
जगदीशपुरश्रीभगवान सिंह कुशवाहाजदयूकोइरी
शाहपुरराकेश रंजनभाजपाब्राह्मण
बक्सर
ब्रह्मपुरशंभूनाथ यादवराजदयादव
बक्सरआनंद मिश्राभाजपाब्राह्मण
डुमरांवराहुल सिंहजदयूराजपूत
राजपुरसंतोष निरालाजदयूरविदास
कैमूर
रामगढ़सतीश यादवबसपायादव
मोहनियासंगीता कुमारीभाजपारविदास
भभुआभरत बिंदभाजपाबिंद
चैनपुरजमा खानजदयूमुसलमान
रोहतास
चेनारीमुरारी गौतमलोजपा-आररविदास
सासारामस्नेहलता कुशवाहारालोमोकोइरी
करगहरबशिष्ठ सिंहजदयूकुर्मी
दिनाराआलोक कुमार सिंहरालोमोराजपूत
नोखानागेंद्र चंद्रवंशीजदयूकहार
डेहरीराजीव रंजन सिंहलोजपा-आरराजपूत
काराकाटअरुण सिंहसीपीआई- मालेकोइरी
अरवल
अरवलमनोज कुमारभाजपाभूमिहार
कुर्थापप्पू वर्माजदयूकोइरी
जहानाबाद
जहानाबादराहुल कुमारराजदभूमिहार
घोसीऋतुराज कुमारजदयूभूमिहार
मखदुमपुरसूबेदार दासराजदरविदास
औरंगाबाद
गोहअमरेंद्र कुमारराजदकोइरी
ओबराप्रकाश चंद्रलोजपा-आरसूड़ी
नबीनगरचेतन आनंदजदयूराजपूत
कुटुंबाललन रामहमभूईया
औरंगाबादत्रिविक्रम नारायण सिंहभाजपाराजपूत
रफीगंजप्रमोद कुमार सिंहजदयूराजपूत
गया
गुरुआउपेंद्र प्रसादभाजपाकोइरी
शेरघाटीउदय कुमार सिंहलोजपा-आरयादव
इमामगंजदीपा कुमारीहममुसहर
बाराचट्टीज्योति देवीहममुसहर
बोधगयाकुमार सर्वजीतराजददुसाध
गया टाउनप्रेम कुमारभाजपाकहार
टिकारीअजय कुमारराजदकोइरी
बेलागंजमनोरमा देवीजदयूयादव
अतरीरोमित कुमारहमभूमिहार
वजीरगंजबीरेंद्र सिंहभाजपाराजपूत
नवादा
रजौलीविमल राजबंशीलोजपा-आररजवार
हिसुआअनिल सिंहभाजपाभूमिहार
नवादाविभा देवीजदयूयादव
गोविंदपुरबिनीता मेहतालोजपा-आरकोइरी
वारिसलीगंजअनीता देवीराजदधानुक
जमुई
सिकंदराप्रफुल्ल मांझीहममुसहर
जमुईश्रेयसी सिंहभाजपाराजपूत
झाझादामोदर रावतजदयूधानुक
चकाईसावित्री देवीराजदयादव
