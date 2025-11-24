EBC की आबादी OBC से 32 फीसदी ज्यादा, विधायक आधे से भी कम; बिहार के विधायकों की जाति लिस्ट
Bihar Vidhayak Jaati List: बिहार विधानसभा में चुनकर आए 243 विधायकों में 37 जातियों के नेता शामिल हैं। राज्य में अति पिछड़ों की आबादी पिछड़ों से 32 फीसदी ज्यादा है, लेकिन ओबीसी एमएलए की संख्या ईबीसी से दोगुने से भी ऊपर है।
Bihar MLA Caste List: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में चुने गए 243 विधायकों में कुल 37 जातियों के नेता असेंबली पहुंचे हैं। पूरी लिस्ट पर गौर करने से यह पता चलता है कि अति पिछड़ों की सबसे ज्यादा आबादी के बावजूद सदन में उनकी हिस्सेदारी पिछड़ों के मुकाबले आधी के नीचे रह गई है। बिहार में ईबीसी की आबादी ओबीसी से 32 फीसदी ज्यादा है, लेकिन ओबीसी दोगुने से ज्यादा विधायक जीते हैं। ओबीसी के 83, ईबीसी के 37, सवर्ण के 72, दलित-आदिवासी के 40 और मुसलमानों के 11 विधायक जीते हैं।
4 या उससे ऊपर विधायक वाली जातियों में राजपूत 32 एमएलए के साथ सबसे आगे हैं। उनके पीछे यादव और कोइरी के 26-26, भूमिहार के 25, कुर्मी के 14, ब्राह्मण के 13, दुसाध और रविदास के 11-11, तेली, धानुक और मुसहर के 9-9-9, कानू के 5, कलवार और सूड़ी के 4-4, मारवाड़ी और मल्लाह के 3-3 विधायक हैं। पासी, कामत, धोबी, गंगोता, कायस्थ, रोनियार, कहार और आदिवासी के 2-2 एमएलए जीते हैं। एक विधायक वालों में चनऊ, नोनिया, भेड़िहर- पाल, सरदार, अमात, केवट, तांती, गोसाई, पनेरी, बिंद, भूईया व रजवार शामिल हैं।
राजपूत सबसे आगे; नीतीश कैबिनेट में कितने भूमिहार, यादव, ब्राह्मण, दलित, निषाद या बाकी जातियों से मंत्री?
पहले देखिए 37 जातियों की आबादी में हिस्सेदारी और उनके विधायकों की संख्या। विधायकों की जाति की लिस्ट इस टेबल के नीचे मिलेगी। बिहार के जाति आधारित सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में विभिन्न जातियों की आबादी और जनसंख्या में उनकी हिस्सेदारी देखने के लिए इस रिपोर्ट को क्लिक करें- Bihar Caste Wise Population Share Full List: बिहार में किस जाति की कितनी संख्या, आबादी में कितना प्रतिशत हिस्सेदारी
|जाति/ धर्म
|243 विधायकों में कितने
|बिहार में आबादी (प्रतिशत में)
|राजपूत
|32
|3.45
|यादव
|26
|14.26
|कोइरी
|26
|4.21
|भूमिहार
|25
|2.86
|कुर्मी
|14
|2.87
|ब्राह्मण
|13
|3.65
|दुसाध
|11
|5.31
|रविदास
|11
|5.25
|मुसलमान
|11
|17.7
|तेली
|9
|2.81
|धानुक
|9
|2.13
|मुसहर
|9
|3.07
|कानू
|5
|2.21
|कलवार
|4
|स्पष्ट नहीं
|सूड़ी
|4
|स्पष्ट नहीं
|मारवाड़ी
|3
|स्पष्ट नहीं
|मल्लाह
|3
|0.83
|पासी
|2
|0.98
|कामत
|2
|स्पष्ट नहीं
|गंगोता
|2
|0.49
|आदिवासी
|2
|1.68
|धोबी
|2
|2.6
|कायस्थ
|2
|0.6
|रोनियार
|2
|स्पष्ट नहीं
|कहार
|2
|1.64
|चनऊ
|1
|0.04
|नोनिया
|1
|1.91
|भेड़िहर- पाल
|1
|0.27
|सरदार
|1
|स्पष्ट नहीं
|अमात
|1
|0.21
|केवट
|1
|0.71
|तांती
|1
|स्पष्ट नहीं
|गोसाई
|1
|0.36
|पनेरी
|1
|0.47
|बिंद
|1
|0.98
|भूईया
|1
|0.89
|रजवार
|1
|0.27
|आबादी स्रोत
|बिहार जाति आधारित सर्वे 2023
बिहार विधानसभा के विधायकों की पूरी सूची- सीट, पार्टी और जाति
|जिला/ विधानसभा
|विधायक
|पार्टी
|जाति
|पश्चिम चंपारण
|वाल्मीकि नगर
|सुरेंद्र प्रसाद
|कांग्रेस
|कोइरी
|रामनगर
|नंदकिशोर राम
|भाजपा
|रविदास
|नरकटियागंज
|संजय पांडेय
|भाजपा
|ब्राह्मण
|बगहा
|राम सिंह
|भाजपा
|चनऊ
|लौरिया
|विनय बिहारी
|भाजपा
|राजपूत
|नौतन
|नारायण प्रसाद
|भाजपा
|तेली
|चनपटिया
|अभिषेक रंजन
|कांग्रेस
|कलवार
|बेतिया
|रेणु देवी
|भाजपा
|नोनिया
|सिकटा
|समृद्ध वर्मा
|जदयू
|कायस्थ
|पूर्वी चंपारण
|रक्सौल
|प्रमोद कुमार सिन्हा
|भाजपा
|कोइरी
|सुगौली
|राजेश उर्फ बबलू गुप्ता
|लोजपा-आर
|रोनियार
|नरकटिया
|विशाल कुमार
|जदयू
|तेली
|हरसिद्धि
|कृष्णनंदन पासवान
|भाजपा
|दुसाध
|गोविंदगंज
|राजू तिवारी
|लोजपा-आर
|ब्राह्मण
|केसरिया
|शालिनी मिश्रा
|जदयू
|भूमिहार
|कल्याणपुर
|सचिंद्र प्रसाद सिंह
|भाजपा
|भूमिहार
|पिपरा
|श्याम बाबू प्रसाद यादव
|भाजपा
|यादव
|मधुबन
|राणा रणधीर
|भाजपा
|राजपूत
|मोतिहारी
|प्रमोद कुमार
|भाजपा
|कानू
|चिरैया
|लालबाबू प्रसाद गुप्ता
|भाजपा
|तेली
|ढाका
|फैसल रहमान
|राजद
|मुसलमान
|शिवहर
|शिवहर
|श्वेता गुप्ता
|जदयू
|सूड़ी
|सीतामढ़ी
|रीगा
|वैद्यनाथ प्रसाद
|भाजपा
|सूड़ी
|बथनाहा
|अनिल कुमार
|भाजपा
|रविदास
|परिहार
|गायत्री देवी
|भाजपा
|यादव
|सुरसंड
|नागेंद्र राउत
|जदयू
|भेड़िहर- पाल
|बाजपट्टी
|रामेश्वर महतो
|रालोमो
|कोइरी
|सीतामढ़ी
|सुनील कुमार पिंटू
|भाजपा
|तेली
|रुन्नीसैदपुर
|पंकज मिश्रा
|जदयू
|भूमिहार
|बेलसंड
|अमित कुमार
|लोजपा-आर
|राजपूत
|मधुबनी
|हरलाखी
|सुधांशु शेखर
|जदयू
|कोइरी
|बेनीपट्टी
|विनोद नारायण झा
|भाजपा
|ब्राह्मण
|खजौली
|अरुण शंकर प्रसाद
|भाजपा
|सूड़ी
|बाबूबरही
|मीना कुमारी
|जदयू
|कामत
|बिस्फी
|आसिफ अहमद
|राजद
|मुसलमान
|मधुबनी
|माधव आनंद
|रालोमो
|भूमिहार
|राजनगर
|सुजीत पासवान
|भाजपा
|दुसाध
|झंझारपुर
|नीतीश मिश्रा
|भाजपा
|ब्राह्मण
|फुलपरास
|शीला मंडल
|जदयू
|धानुक
|लौकहा
|सतीश कुमार साह
|जदयू
|तेली
|सुपौल
|निर्मली
|अनिरुद्ध प्रसाद यादव
|जदयू
|यादव
|पिपरा
|रामविलास कामत
|जदयू
|कामत
|सुपौल
|बिजेंद्र प्रसाद यादव
|जदयू
|यादव
|त्रिवेणीगंज
|सोनम रानी
|जदयू
|सरदार
|छातापुर
|नीरज कुमार सिंह बबलू
|भाजपा
|राजपूत
|अररिया
|नरपतगंज
|देवंती यादव
|भाजपा
|यादव
|रानीगंज
|अविनाश मंगलम
|राजद
|मुसहर
|फारबिसगंज
|मनोज विश्वास
|कांग्रेस
|अमात
|अररिया
|अबिदुर रहमान
|कांग्रेस
|मुसलमान
|जोकीहाट
|मुर्शीद आलम
|एआईएमआईएम
|मुसलमान
|सिकटी
|विजय मंडल
|भाजपा
|केवट
|किशनगंज
|बहादुरगंज
|तौसीफ आलम
|एआईएमआईएम
|मुसलमान
|ठाकुरगंज
|गोपाल अग्रवाल
|जदयू
|मारवाड़ी
|किशनगंज
|कमरुल होदा
|कांग्रेस
|मुसलमान
|कोचाधामन
|सरवर आलम
|एआईएमआईएम
|मुसलमान
|पूर्णिया
|अमौर
|अख्तरुल ईमान
|एआईएमआईएम
|मुसलमान
|बायसी
|गुलाम सरवर
|एआईएमआईएम
|मुसलमान
|कसबा
|नीतेश सिंह
|लोजपा-आर
|राजपूत
|बनमनखी
|कृष्ण कुमार ऋषि
|भाजपा
|मुसहर
|रूपौली
|कलाधर मंडल
|जदयू
|गंगोता
|धमदाहा
|लेशी सिंह
|जदयू
|राजपूत
|पूर्णिया
|विजय खेमका
|भाजपा
|मारवाड़ी
|कटिहार
|कटिहार
|तारकिशोर प्रसाद
|भाजपा
|कलवार
|कदवा
|दुलालचंद्र गोस्वामी
|जदयू
|गोसाई
|बलरामपुर
|संगीता देवी
|लोजपा-आर
|कलवार
|प्राणपुर
|निशा सिंह
|भाजपा
|कोइरी
|मनिहारी
|मनोहर प्रसाद सिंह
|कांग्रेस
|आदिवासी
|बरारी
|विजय सिंह
|जदयू
|मल्लाह
|कोढ़ा
|कविता देवी
|भाजपा
|दुसाध
|मधेपुरा
|आलमनगर
|नरेंद्र नारायण यादव
|जदयू
|यादव
|बिहारीगंज
|निरंजन मेहता
|जदयू
|कोइरी
|सिंहेश्वर
|रमेश ऋषि
|जदयू
|मुसहर
|मधेपुरा
|चंद्रशेखर
|राजद
|यादव
|सहरसा
|सोनवर्षा
|रत्नेश सदा
|जदयू
|मुसहर
|सहरसा
|आईपी गुप्ता
|आईआईपी
|तांती
|सिमरी बख्तियारपुर
|संजय कुमार सिंह
|लोजपा-आर
|राजपूत
|महिषी
|गौतम कृष्णा
|राजद
|यादव
|दरभंगा
|कुशेश्वर स्थान
|अतिरेक कुमार
|जदयू
|रविदास
|गौड़ाबौराम
|सुजीत कुमार
|भाजपा
|राजपूत
|बेनीपुर
|विनय चौधरी
|जदयू
|ब्राह्मण
|अलीनगर
|मैथिली ठाकुर
|भाजपा
|ब्राह्मण
|दरभंगा ग्रामीण
|राजेश मंडल
|जदयू
|धानुक
|दरभंंगा
|संजय सरावगी
|भाजपा
|मारवाड़ी
|हायाघाट
|रामचंद्र प्रसाद
|भाजपा
|तेली
|बहादुरपुर
|मदन सहनी
|जदयू
|निषाद
|केवटी
|मुरारी मोहन झा
|भाजपा
|ब्राह्मण
|जाले
|जीवेश मिश्रा
|भाजपा
|भूमिहार
|मुजफ्फरपुर
|गायघाट
|कोमल सिंह
|जदयू
|राजपूत
|औराई
|रमा निषाद
|भाजपा
|मल्लाह
|मीनापुर
|अजय कुमार
|जदयू
|कोइरी
|बोचहां
|बेबी कुमारी
|लोजपा-आर
|धोबी
|सकरा
|आदित्य कुमार
|जदयू
|पासी
|कुढ़नी
|केदार गुप्ता
|भाजपा
|कानू
|मुजफ्फरपुर
|रंजन कुमार
|बीजेपी
|भूमिहार
|कांटी
|अजीत कुमार
|जदयू
|भूमिहार
|बरूराज
|अरुण कुमार सिंह
|भाजपा
|राजपूत
|पारू
|शंकर प्रसाद
|राजद
|यादव
|साहेबगंज
|राजू कुमार सिंह
|भाजपा
|राजपूत
|गोपालगंज
|बैकुंठपुर
|मिथिलेश तिवारी
|भाजपा
|ब्राह्मण
|बरौली
|मंजीत सिंह
|जदयू
|राजपूत
|गोपालगंज
|सुभाष सिंह
|भाजपा
|राजपूत
|कुचायकोट
|अमरेंद्र कुमार पांडेय
|जदयू
|ब्राह्मण
|भोरे
|सुनील कुमार
|जदयू
|रविदास
|हथुआ
|रामसेवक सिंह
|जदयू
|कोइरी
|सीवान
|सीवान
|मंगल पांडेय
|भाजपा
|ब्राह्मण
|जीरादेई
|भीष्म प्रताप सिंह
|जदयू
|कोइरी
|दरौली
|विष्णु देव पासवान
|लोजपा-आर
|दुसाध
|रघुनाथपुर
|ओसामा शहाब
|राजद
|मुसलमान
|दरौंदा
|कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह
|भाजपा
|राजपूत
|बड़हरिया
|इंद्रदेव सिंह
|जदयू
|कुर्मी
|गोरियाकोठी
|देवेश कांत सिंह
|भाजपा
|भूमिहार
|महाराजगंज
|हेम नारायण शाह
|जदयू
|तेली
|सारण
|एकमा
|मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह
|जदयू
|भूमिहार
|मांझी
|रणधीर सिंह
|जदयू
|राजपूत
|बनियापुर
|केदारनाथ सिंह
|भाजपा
|राजपूत
|तरैया
|जनक सिंह
|भाजपा
|राजपूत
|मढ़ौरा
|जितेंद्र राय
|राजद
|यादव
|छपरा
|छोटी कुमारी
|भाजपा
|कानू
|गड़खा
|सुरेंद्र राम
|राजद
|रविदास
|अमनौर
|कृष्ण कुमार मंटू
|भाजपा
|कुर्मी
|परसा
|करिश्मा राय
|राजद
|यादव
|सोनपुर
|विनय सिंह
|भाजपा
|राजपूत
|वैशाली
|हाजीपुर
|अवधेश सिंह
|भाजपा
|कुर्मी
|लालगंज
|संजय कुमार सिंह
|भाजपा
|राजपूत
|वैशाली
|सिद्धार्थ पटेल
|जदयू
|कुर्मी
|महुआ
|संजय सिंह
|लोजपा-आर
|राजपूत
|राजापाकड़
|महेंद्र राम
|जदयू
|रविदास
|राघोपुर
|तेजस्वी यादव
|राजद
|यादव
|महनार
|उमेश कुशवाहा
|जदयू
|कोइरी
|पातेपुर
|लखेंद्र रौशन
|भाजपा
|दुसाध
|समस्तीपुर
|कल्याणपुर
|महेश्वर हजारी
|जदयू
|दुसाध
|वारिसनगर
|मांजरिक मृणाल
|जदयू
|कुर्मी
|समस्तीपुर
|अश्वमेध देवी
|जदयू
|कोइरी
|उजियारपुर
|आलोक मेहता
|राजद
|कोइरी
|मोरवा
|रणविजय साहू
|राजद
|तेली
|सरायरंजन
|विजय चौधरी
|जदयू
|भूमिहार
|मोहिउद्दीन नगर
|राजेश सिंह
|भाजपा
|राजपूत
|विभूतिपुर
|अजय कुमार
|सीपीएम
|कोइरी
|रोसड़ा
|बीरेंद्र कुमार
|भाजपा
|दुसाध
|हसनपुर
|राज कुमार राय
|जदयू
|यादव
|बेगूसराय
|चेरिया बरियापुर
|अभिषेक आनंद
|जदयू
|कोइरी
|बछवाड़ा
|सुरेंद्र मेहता
|भाजपा
|धानुक
|तेघड़ा
|रजनीश कुमार
|भाजपा
|भूमिहार
|मटिहानी
|नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह
|राजद
|भूमिहार
|साहेबपुर कमाल
|सत्तानंद संबुद्ध उर्फ ललन यादव
|राजद
|यादव
|बेगूसराय
|कुंदन कुमार
|भाजपा
|भूमिहार
|बखरी
|संजय पासवान
|लोजपा-आर
|दुसाध
|खगड़िया
|अलौली
|रामचंद्र सदा
|जदयू
|मुसहर
|खगड़िया
|बबलू कुमार
|जदयू
|धानुक
|बेलदौर
|पन्ना लाल सिंह पटेल
|जदयू
|कुर्मी
|परबत्ता
|बाबूलाल शौर्य
|लोजपा-आर
|भूमिहार
|भागलपुर
|बिहपुर
|कुमार शैलेंद्र
|भाजपा
|भूमिहार
|गोपालपुर
|शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल
|जदयू
|गंगोता
|पीरपैंती
|मुरारी पासवान
|भाजपा
|दुसाध
|कहलगांव
|शुभानंद मुकेश
|जदयू
|कुर्मी
|भागलपुर
|रोहित पांडेय
|भाजपा
|ब्राह्मण
|सुल्तानगंज
|ललित नारायण मंडल
|जदयू
|धानुक
|नाथनगर
|मिथुन कुमार
|लोजपा-आर
|यादव
|बांका
|अमरपुर
|जयंत राज
|जदयू
|कोइरी
|धौरेया
|मनीष कुमार
|जदयू
|पासी
|बांका
|राम नारायण मंडल
|भाजपा
|तेली
|कटोरिया
|पूरन लाल टुडू
|भाजपा
|आदिवासी
|बेलहर
|मनोज यादव
|जदयू
|यादव
|मुंगेर
|तारापुर
|सम्राट चौधरी
|भाजपा
|कोइरी
|मुंगेर
|कुमार प्रणय
|भाजपा
|कलवार
|जमालपुर
|नचिकेता मंडल
|जदयू
|धानुक
|लखीसराय
|सूर्यगढ़ा
|रामानंद मंडल
|जदयू
|धानुक
|लखीसराय
|विजय सिन्हा
|भाजपा
|भूमिहार
|शेखपुरा
|शेखपुरा
|रणधीर कुमार सोनी
|जदयू
|कुर्मी
|बरबीघा
|कुमार पुष्पंजय
|जदयू
|भूमिहार
|अस्थावां
|जितेंद्र कुमार
|जदयू
|कुर्मी
|नालंदा
|बिहारशरीफ
|सुनील कुमार
|भाजपा
|कोइरी
|राजगीर
|कौशल किशोर
|जदयू
|रविदास
|इस्लामपुर
|रूहेल रंजन
|जदयू
|कुर्मी
|हिलसा
|कृष्णा मुरारी शरण
|जदयू
|कुर्मी
|नालंदा
|श्रवण कुमार
|जदयू
|कुर्मी
|हरनौत
|हरि नारायण सिंह
|जदयू
|कुर्मी
|पटना
|मोकामा
|अनंत सिह
|जदयू
|भूमिहार
|बाढ़
|सियाराम सिंह
|भाजपा
|राजपूत
|बख्तियारपुर
|अरुण कुमार
|लोजपा-आर
|कानू
|दीघा
|संजीव चौरसिया
|भाजपा
|पनेरी
|बांकीपुर
|नितिन नबीन
|भाजपा
|कायस्थ
|कुम्हरार
|संजय कुमार
|भाजपा
|रोनियार
|पटना साहिब
|रत्नेश कुमार
|भाजपा
|कोइरी
|फतुहा
|रामानंद यादव
|राजद
|यादव
|दानापुर
|रामकृपाल यादव
|भाजपा
|यादव
|मनेर
|भाई वीरेंद्र
|राजद
|यादव
|फुलवारी
|श्याम रजक
|जदयू
|धोबी
|मसौढ़ी
|अरुण मांझी
|जदयू
|मुसहर
|पालीगंज
|संदीप सौरव
|सीपीआई-माले
|यादव
|बिक्रम
|सिद्धार्थ सौरव
|भाजपा
|भूमिहार
|भोजपुर
|संदेश
|राधा चरण साह
|जदयू
|कानू
|बड़हरा
|राघवेंद्र प्रताप सिंह
|भाजपा
|राजपूत
|आरा
|संजय सिंह टाइगर
|भाजपा
|राजपूत
|अगिआंव
|महेश पासवान
|भाजपा
|दुसाध
|तरारी
|विशाल प्रताप
|भाजपा
|भूमिहार
|जगदीशपुर
|श्रीभगवान सिंह कुशवाहा
|जदयू
|कोइरी
|शाहपुर
|राकेश रंजन
|भाजपा
|ब्राह्मण
|बक्सर
|ब्रह्मपुर
|शंभूनाथ यादव
|राजद
|यादव
|बक्सर
|आनंद मिश्रा
|भाजपा
|ब्राह्मण
|डुमरांव
|राहुल सिंह
|जदयू
|राजपूत
|राजपुर
|संतोष निराला
|जदयू
|रविदास
|कैमूर
|रामगढ़
|सतीश यादव
|बसपा
|यादव
|मोहनिया
|संगीता कुमारी
|भाजपा
|रविदास
|भभुआ
|भरत बिंद
|भाजपा
|बिंद
|चैनपुर
|जमा खान
|जदयू
|मुसलमान
|रोहतास
|चेनारी
|मुरारी गौतम
|लोजपा-आर
|रविदास
|सासाराम
|स्नेहलता कुशवाहा
|रालोमो
|कोइरी
|करगहर
|बशिष्ठ सिंह
|जदयू
|कुर्मी
|दिनारा
|आलोक कुमार सिंह
|रालोमो
|राजपूत
|नोखा
|नागेंद्र चंद्रवंशी
|जदयू
|कहार
|डेहरी
|राजीव रंजन सिंह
|लोजपा-आर
|राजपूत
|काराकाट
|अरुण सिंह
|सीपीआई- माले
|कोइरी
|अरवल
|अरवल
|मनोज कुमार
|भाजपा
|भूमिहार
|कुर्था
|पप्पू वर्मा
|जदयू
|कोइरी
|जहानाबाद
|जहानाबाद
|राहुल कुमार
|राजद
|भूमिहार
|घोसी
|ऋतुराज कुमार
|जदयू
|भूमिहार
|मखदुमपुर
|सूबेदार दास
|राजद
|रविदास
|औरंगाबाद
|गोह
|अमरेंद्र कुमार
|राजद
|कोइरी
|ओबरा
|प्रकाश चंद्र
|लोजपा-आर
|सूड़ी
|नबीनगर
|चेतन आनंद
|जदयू
|राजपूत
|कुटुंबा
|ललन राम
|हम
|भूईया
|औरंगाबाद
|त्रिविक्रम नारायण सिंह
|भाजपा
|राजपूत
|रफीगंज
|प्रमोद कुमार सिंह
|जदयू
|राजपूत
|गया
|गुरुआ
|उपेंद्र प्रसाद
|भाजपा
|कोइरी
|शेरघाटी
|उदय कुमार सिंह
|लोजपा-आर
|यादव
|इमामगंज
|दीपा कुमारी
|हम
|मुसहर
|बाराचट्टी
|ज्योति देवी
|हम
|मुसहर
|बोधगया
|कुमार सर्वजीत
|राजद
|दुसाध
|गया टाउन
|प्रेम कुमार
|भाजपा
|कहार
|टिकारी
|अजय कुमार
|राजद
|कोइरी
|बेलागंज
|मनोरमा देवी
|जदयू
|यादव
|अतरी
|रोमित कुमार
|हम
|भूमिहार
|वजीरगंज
|बीरेंद्र सिंह
|भाजपा
|राजपूत
|नवादा
|रजौली
|विमल राजबंशी
|लोजपा-आर
|रजवार
|हिसुआ
|अनिल सिंह
|भाजपा
|भूमिहार
|नवादा
|विभा देवी
|जदयू
|यादव
|गोविंदपुर
|बिनीता मेहता
|लोजपा-आर
|कोइरी
|वारिसलीगंज
|अनीता देवी
|राजद
|धानुक
|जमुई
|सिकंदरा
|प्रफुल्ल मांझी
|हम
|मुसहर
|जमुई
|श्रेयसी सिंह
|भाजपा
|राजपूत
|झाझा
|दामोदर रावत
|जदयू
|धानुक
|चकाई
|सावित्री देवी
|राजद
|यादव