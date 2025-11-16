Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar Vidhan Sabha to welcome highest ever millionaire MLA 218 Crorepati wins election 2192 crores assets of 243 winners
गरीब MLAs गायब हो रहे; बिहार में 218 करोड़पति जीते हैं, 243 विधायकों के पास 2192 करोड़ संपत्ति

गरीब MLAs गायब हो रहे; बिहार में 218 करोड़पति जीते हैं, 243 विधायकों के पास 2192 करोड़ संपत्ति

संक्षेप: Bihar New MLAs Assets: बिहार विधानसभा से गरीब विधायक गायब हो रहे हैं। चुनाव जीते 243 नए विधायकों में 218 करोड़पति हैं। एक करोड़ से कम वाले 25 एमएलए चुनकर आए हैं। 2010 में 20 फीसदी करोड़पति जीते थे। इस बार 90 परसेंट हो गए।

Sun, 16 Nov 2025 01:04 AMRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

राजनीति और चुनाव में जीत के लिए पानी की तरह पैसा बहाने के चलन से लोकसभा और विधान सभा में गरीब सांसद और विधायक लगातार गायब हो रहे हैं। देश-प्रदेश की राजनीति में कोई भी नेता अब गरीब नजर नहीं आता। बिहार विधानसभा की 243 सीटों के चुनाव में 218 करोड़पतियों ने जीत हासिल की है। मात्र 25 विधायक ऐसे हैं, जिनकी संपत्ति एक करोड़ से कम है। पीरपैंती से भाजपा के टिकट पर जीते मुरारी पासवान सबसे गरीब विधायक हैं, जिनके पास कुल 6.53 लाख की संपत्ति है। मुंगेर से जीते बीजेपी के ही कुमार प्रणय सबसे अमीर विधायक हैं, जिनके पास पास 170 करोड़ की प्रॉपर्टी है। 243 नए विधायकों के पास कुल 2192 करोड़ की संपत्ति है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने चुनाव में दाखिल शपथ पत्रों का विश्लेषण करके विधायकों की अमीरी-गरीबी की यह तस्वीर पेश की है। बिहार विधानसभा में 2010 में 20 फीसदी करोड़पति विधायक पहुंचे थे, जो 2015 में बढ़कर 67 फीसदी तक पहुंच गया। 2020 में इसमें और उछाल आया और 81 परसेंट करोड़पति विधायक पटना पहुंचे। 2025 में करोड़पतियों का अब तक का सारा रिकॉर्ड टूट गया है। बिहार विधानसभा पहुंचे 243 एमएलए में इस बार 90 फीसदी विधायक करोड़पति हैं। संख्या में बताएं तो 218 करोड़पति विधायक हैं, जिनके पास एक करोड़ या उससे भी ज्यादा की संपत्ति है। 243 विधायकों की औसत संपत्ति देखें तो वह 2010 के 82 लाख से बढ़कर 2025 में 9 करोड़ हो गई है। 2020 में औसत संपत्ति 4 करोड़ थी।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

सबसे अमीर तीन विधायकों में 170 करोड़ की संपत्ति के मालिक बीजेपी के कुमार प्रणय के बाद मोकामा से जीते जेडीयू के अनंत सिंह का नाम है, जिनके पास 100 करोड़ की संपत्ति है। तीसरे सबसे अमीर नए विधायक हैं जेडीयू के डॉक्टर कुमार पुष्पंजय जो 94 करोड़ की प्रॉपर्टी के स्वामी हैं। सबसे गरीब तीन एमएलए की लिस्ट में मुरारी पासवान के बाद दो और विधायक भी भाजपा के ही हैं और तीनों ही एससी आरक्षित सीट से जीते दलित नेता हैं। अगिआंव से जीते महेश पासवान के पास 8.55 लाख और राजनगर से विजयी सुजीत कुमार के पास 11 लाख की संपत्ति है।

10 करोड़ से ऊपर की संपत्ति वाले 55 विधायक जीते हैं

बिहार के 218 करोड़पति विधायकों में 55 एमएलए की संपत्ति 10 करोड़ से ऊपर है। 10 करोड़ से 5 करोड़ की रेंज वाले 44 विधायक हैं। सबसे ज्यादा करोड़पति 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में हैं, जिनकी संख्या 119 हैं। एक करोड़ से नीचे लेकिन 20 लाख से ऊपर संपत्ति वाले विधायकों की संख्या 21 है जबकि 20 लाख से कम पैसा वाले मात्र 4 विधायक ही सदन में पहुंच पाए हैं। मतलब लगभग आधे विधायक ऐसे हैं जिनके पास 1 से 5 करोड़ रुपये की संपत्ति है।

जेडीयू सबसे आगे; कांग्रेस, AIMIM और रालोमो के सारे विधायक करोड़पति

करोड़पति विधायकों की दलीय स्थिति देखें तो सबसे ज्यादा 78 करोड़पति नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के हैं, जिनके 85 नेता एमएलए बने हैं। बीजेपी के जीते 89 विधायकों में 77 करोड़पति हैं। लालू और तेजस्वी यादव की राजद के 25 में 24 विधायक करोड़पति हैं। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर के 19 में 16 एमएलए करोड़पति हैं। जीतनराम मांझी की हम के 5 में से 4 विधायक करोड़पति हैं। सीपीआई-एमएल के 2 में 1 विधायक करोड़पति हैं। इनके अलावा बाकी सभी दलों के सारे विधायक करोड़पति ही हैं। इनमें कांग्रेस के 6, असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के 5, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम के 4, सीपीएम के 1, आईपी गुप्ता की पार्टी आईआईपी से खुद गुप्ता, मायावती की बीएसपी से 1 विधायक शामिल हैं।

Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा लगभग ढाई दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। बिहार में दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने के बाद दिल्ली-एनसीआर में विराट वैभव, दैनिक भास्कर, आज समाज, बीबीसी हिन्दी, स्टार न्यूज, सहारा समय और इंडिया न्यूज के लिए अलग-अलग भूमिका में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Bihar Vidhan Sabha ADR Report bihar election result अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।