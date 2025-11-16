गरीब MLAs गायब हो रहे; बिहार में 218 करोड़पति जीते हैं, 243 विधायकों के पास 2192 करोड़ संपत्ति

संक्षेप: Bihar New MLAs Assets: बिहार विधानसभा से गरीब विधायक गायब हो रहे हैं। चुनाव जीते 243 नए विधायकों में 218 करोड़पति हैं। एक करोड़ से कम वाले 25 एमएलए चुनकर आए हैं। 2010 में 20 फीसदी करोड़पति जीते थे। इस बार 90 परसेंट हो गए।

राजनीति और चुनाव में जीत के लिए पानी की तरह पैसा बहाने के चलन से लोकसभा और विधान सभा में गरीब सांसद और विधायक लगातार गायब हो रहे हैं। देश-प्रदेश की राजनीति में कोई भी नेता अब गरीब नजर नहीं आता। बिहार विधानसभा की 243 सीटों के चुनाव में 218 करोड़पतियों ने जीत हासिल की है। मात्र 25 विधायक ऐसे हैं, जिनकी संपत्ति एक करोड़ से कम है। पीरपैंती से भाजपा के टिकट पर जीते मुरारी पासवान सबसे गरीब विधायक हैं, जिनके पास कुल 6.53 लाख की संपत्ति है। मुंगेर से जीते बीजेपी के ही कुमार प्रणय सबसे अमीर विधायक हैं, जिनके पास पास 170 करोड़ की प्रॉपर्टी है। 243 नए विधायकों के पास कुल 2192 करोड़ की संपत्ति है।

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने चुनाव में दाखिल शपथ पत्रों का विश्लेषण करके विधायकों की अमीरी-गरीबी की यह तस्वीर पेश की है। बिहार विधानसभा में 2010 में 20 फीसदी करोड़पति विधायक पहुंचे थे, जो 2015 में बढ़कर 67 फीसदी तक पहुंच गया। 2020 में इसमें और उछाल आया और 81 परसेंट करोड़पति विधायक पटना पहुंचे। 2025 में करोड़पतियों का अब तक का सारा रिकॉर्ड टूट गया है। बिहार विधानसभा पहुंचे 243 एमएलए में इस बार 90 फीसदी विधायक करोड़पति हैं। संख्या में बताएं तो 218 करोड़पति विधायक हैं, जिनके पास एक करोड़ या उससे भी ज्यादा की संपत्ति है। 243 विधायकों की औसत संपत्ति देखें तो वह 2010 के 82 लाख से बढ़कर 2025 में 9 करोड़ हो गई है। 2020 में औसत संपत्ति 4 करोड़ थी।

सबसे अमीर तीन विधायकों में 170 करोड़ की संपत्ति के मालिक बीजेपी के कुमार प्रणय के बाद मोकामा से जीते जेडीयू के अनंत सिंह का नाम है, जिनके पास 100 करोड़ की संपत्ति है। तीसरे सबसे अमीर नए विधायक हैं जेडीयू के डॉक्टर कुमार पुष्पंजय जो 94 करोड़ की प्रॉपर्टी के स्वामी हैं। सबसे गरीब तीन एमएलए की लिस्ट में मुरारी पासवान के बाद दो और विधायक भी भाजपा के ही हैं और तीनों ही एससी आरक्षित सीट से जीते दलित नेता हैं। अगिआंव से जीते महेश पासवान के पास 8.55 लाख और राजनगर से विजयी सुजीत कुमार के पास 11 लाख की संपत्ति है।

10 करोड़ से ऊपर की संपत्ति वाले 55 विधायक जीते हैं बिहार के 218 करोड़पति विधायकों में 55 एमएलए की संपत्ति 10 करोड़ से ऊपर है। 10 करोड़ से 5 करोड़ की रेंज वाले 44 विधायक हैं। सबसे ज्यादा करोड़पति 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में हैं, जिनकी संख्या 119 हैं। एक करोड़ से नीचे लेकिन 20 लाख से ऊपर संपत्ति वाले विधायकों की संख्या 21 है जबकि 20 लाख से कम पैसा वाले मात्र 4 विधायक ही सदन में पहुंच पाए हैं। मतलब लगभग आधे विधायक ऐसे हैं जिनके पास 1 से 5 करोड़ रुपये की संपत्ति है।