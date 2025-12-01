बिहार विधानसभा के सत्र का आगाज, 243 विधायक लेंगे शपथ; स्पीकर के लिए भी नामांकन
बिहार विधानमंडल का सत्र सोमवार से शुरू होगा। इस दौरान सदन की पांच बैठकें होंगी। विधानसभा चुनाव और नयी सरकार के गठन के बाद 18वीं विधानसभा की यह पहली बैठक होगी। सत्र पांच दिसंबर तक चलेगा। सत्र में जहां विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी की है, वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष को जवाब देने की भी तैयारी की है। सरकार की ओर से विपक्ष के सवालों का जवाब देने की योजना है। पहले दिन नवनिर्वाचित 243 विधायकों का शपथ ग्रहण होगा। साथ ही नए विधानसभा अध्यक्ष के लिए नामांकन भी होगा, जबकि दो दिसंबर को विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होगा।
विधानसभा का सत्र पांच दिनों का एक से पांच दिसंबर तक होगा। वहीं, विधान परिषद का सत्र केवल तीन दिनों का होगा। यह तीन से पांच दिसंबर तक चलेगा। विधानसभा में एक दिसंबर को प्रोटेम स्पीकर नरेन्द्र नारायण यादव नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। इसके अगले दिन नवनिर्वाचित विधायकों में से ही विधानसभा अध्यक्ष का विधिवत चुनाव होगा।
इसके बाद तीन दिसंबर को राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करेंगे। इसी दिन राज्यपाल की ओर से प्रख्यापित अध्यादेशों की प्रतियां सदन पटल पर रखी जाएंगी। साथ ही द्वितीय अनुपूरक बजट भी सदन में पेश होगा। चार दिसंबर को दोनों सदनों में राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद और सरकार का उत्तर होगा। सत्र के अंतिम दिन पांच दिसंबर को दोनों सदनों में द्वितीय अनुपूरक बजट वाद-विवाद, मतदान होगा। इसी दिन इसपर मुहर लगेगी और फिर विनियोग विधेयक पेश होंगे।
संसदीय कार्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सरकार ने सदन संचालन को लेकर अपने स्तर से पूरी तैयारी की है। सरकार सदन के अंदर विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। उन्होंने बताया कि दो दिसंबर को विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के बाद आगे की कार्यवाही विधिवत संचालित होगी। उधर, भाजपा-जदयू के अलावा एनडीए विधायक दल की बैठक के बारे में भी सोमवार को ही निर्णय लिया जाएगा।