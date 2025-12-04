Bihar Vidhan Sabha LIVE: नरेंद्र नारायण यादव बने बिहार विधानसभा के डिप्टी स्पीकर, सम्राट चौधरी बने प्रस्तावक

संक्षेप: Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है। आज नरेंद्र नारायण यादव विधानसभा के उपाध्यक्ष बनेंगे। इससे पहले बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार ने बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सदन के नेता के रूप में मान्यता दी थी।

Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है। चौथे दिन नरेन्द्र नारायण यादव बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष चुने लिए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में उपाध्यक्ष का निर्विरोध निर्वाचन हुआ। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उनके प्रस्तावक और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी अनुमोदनकर्ता थे। इस पद के लिए एक ही नामांकन हुआ था। नरेन्द्र नारायण यादव विस के 19वें उपाध्यक्ष होंगे। वह दूसरी बार विस के उपाध्यक्ष बनेंगे। लगातार दो बार विधानसभा उपाध्यक्ष बनने वाले दूसरे उपाध्यक्ष हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने निर्वाचन के लिए 4 दिसंबर की तिथि तय की थी। इससे पहले बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार ने बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सदन के नेता के रूप में मान्यता दी। साथ ही उन्होंने राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिया। इसकी घोषणा राज्यपाल के अभिभाषण के बाद विधानसभा में अध्यक्ष ने की।

इधर विधान परिषद के संचालन के लिए सभापति अवधेश नारायण सिंह ने चार अध्यासीन सदस्य मनोनीत किया। इसके तहत डॉ. संजीव कुमार सिंह, प्रो. नवल किशोर यादव, डॉ. मदन मोहन झा और महेश्वर सिंह को अध्यासीन सदस्य बनाया गया है। सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में अध्यासीन सदस्य ही सदन का संचालन करते हैं।

11:05 AM - Bihar Vidhan Sabha LIVE: नरेंद्र नारायण यादव दूसरी बार विधानसभा के उपाध्यक्ष चुने गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में उपाध्यक्ष का निर्विरोध निर्वाचन हुआ। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उनके प्रस्तावक और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी अनुमोदनकर्ता थे। इस पद के लिए एक ही नामांकन हुआ था

10:45 AM - Bihar Vidhan Sabha LIVE: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा पहुंच चुके हैं। उनके साथ मंत्री विजय कुमार चौधरी और विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार भी नजर आए।

10:25 AM - Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार ने बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सदन के नेता के रूप में मान्यता दी। साथ ही उन्होंने राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिया। इसकी घोषणा राज्यपाल के अभिभाषण के बाद विधानसभा में अध्यक्ष ने की।

10:09 AM - Bihar Vidhan Sabha LIVE: राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां ने 11 विधेयकों पर अपनी सहमति प्रदान कर दी है। इन्हें बिहार विधानमंडल ने पारित कर राज्यपाल की मंजूरी के लिए राजभवन भेजा था। राज्यपाल से मंजूरी की जानकारी विस की सचिव ख्याति सिंह ने दी। उन्होंने सभी विधेयकों का विवरण सदन पटल पर रखा।

विधानसभा में इसकी घोषणा पर सदस्यों ने मेज थपथपाकर इसका स्वागत किया। इसी तरह विधान परिषद में सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सदन के नेता के रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम की घोषणा की। उन्होंने राजद की वरिष्ठ नेत्री राबड़ी देवी को परिषद में नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दिये जाने की भी घोषणा की। घोषणा होने पर सदस्यों ने स्वागत किया। अब्दुलबारी सिद्दिकी विरोधी दल के मुख्य सचेतक होंगे। राबड़ी पूर्व में भी विप में नेता प्रतिपक्ष थीं।

सचिव ने बताया कि बिहार विनियोग संख्या 3 विधेयक, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास विधेयक, बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त (संशोधन) विधेयक, बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) (संशोधन) विधेयक को भी मंजूरी मिली।

10:01 AM - Bihar Vidhan Sabha LIVE: कौन-कौन कब तक उपाध्यक्ष रहें 1. अब्दुल बारी: 1937-1939

2. देवशरण सिंह: 24.06.1946-31.03.1952

3. जगत नारायण लाल: 16.05.1956-1957

4. प्रभुनाथ सिंह: 21.05.1957-1961

5. सत्येन्द्र नारायण अग्रवाल: 06.04.1962-1966

6. योगेन्द्र प्रसाद: 30.03.1967-26.02.1969

7. शकूर अहमद: 01.07.1970-08.01.1972

8. शकूर अहमद: 04.06.1972-30.04.1977

9. राधानंदन झा: 26.06.1977-17.02.1980

10. गजेन्द्र प्रसाद हिमांशु: 22.12.1980-06.03.1985

11. शिवनंदन पासवान: 03.07.1985-14.11.1989

12. रघुवंश प्रसाद सिंह: 24.01.1990-05.03.1990

13. देवेन्द्र नाथ चांपिया: 22.03.1990-15.03.1995

14. जगबंधु अधिकारी: 25.07.1996-01.03.2000

15. भोला प्रसाद सिंह: 17.12.2002-06.03.2005

16. शकुनी चौधरी: 30.07.2009-23.11.2010

17. अमरेन्द्र प्रताप सिंह: 07.08.2012-14.11.2015

18. महेश्वर हजारी: 24.03.2021-23.02.2024

19. नरेन्द्र नारायण यादव: 23.02.2024-19.11.2025