Bihar Vidhan Sabha LIVE: तेजस्वी अमेरिका-ईरान लड़ाई खत्म कराने गए हैं, मानसून सत्र में नहीं आने पर JDU का तंज

Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। आज भी सदन में विपक्ष विभिन्न मुद्दों पर हंगामा और प्रदर्शन कर सकता है। इससे पहले मंगलवार को विधानसभा में सात विधेयकों पर चर्चा के बाद मुहर लगी थी।

Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। आज विधानमंडल में जरुरी कार्य निपटाए जाएंगे। बताया जा रहा है कि मानसून सत्र के तीसरे दिन राजकीय विधेयक पेश किया जा सकता है। आज प्रश्नकाल भी होगा। इधर आज सदन के अंदर विपक्षी दलों का हंगामा भी दिख सकता है। विपक्षी दल सरकार को पेपर लीक और एनकाउंटर समेत कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश करेगा। इससे पहले मंगलवार को विधानसभा में सात विधेयकों पर चर्चा के बाद मुहर लग गयी। इनमें बिहार जुआ (प्रतिषेध) विधेयक 2026, बिहार माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2026, बिहार भूमि दाखिल खारिज संशोधन विधेयक 2026, बिहार चीनी उपक्रम (अर्जन) संशोधन विधेयक, बिहार चिकित्सा संशोधन विधेयक, बिहार नर्सेस पंजीकरण संशोधन विधेयक, बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजन सम्परिवर्तन) (निरसन) विधेयक शामिल है।

उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार जुआ (प्रतिषेध) विधेयक पेश करते हुए बताया कि सूबे में ऑनलाइन, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, कंप्यूटर अथवा मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से खेले जाने वाले जुए सहित सभी प्रकार के जुए पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसमें बिग बैकारा, सिक्स-व्हील, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, केमिन डी फेर, क्रैप्स, फ्लश, ब्रैग, थ्री-कार्ड गेम, केनो, पोंटून-21, रूलेट, स्लॉट्स, सुपर पैन 9 तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाने वाले अन्य भाग्य आधारित खेलों पर भी प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किया गया है।

Bihar Vidhan Sabha LIVE Updates-: 11.25 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सदन में किसानों को लेकर बड़ी बात कही है। सीएम ने सदन में कहा कि हम सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक लगातार बिजली का इंतजाम कर रहे है, ताकि किसानों के खेतों में पानी सीधे और आसाानी से पहुंचाया जा सके। सीएम ने इसके साथ ही कहा है कि जहां भी सुखाड़ की स्थिति होगी वहां डीजल पर अनुदान देने के लिए कहा गया है।

11.22 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा ने सदन में बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश को चुनौती दी है। बीजेपी विधायक ने कहा कि मंत्री कह रहे हैं कि पंचायतों में 70 फीसदी स्ट्रीट लाइट नहीं बुझी हुई है। मैं चुनौती देता हूं माननीय मंत्री को कि चल कर देखें कि 50 फीसदी लाइट बुझी हुई है या नहीं।

11.20 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: गांवों में होल्डिंग टैक्स वसूली के मुद्दे पर बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने कहा है कि यह कोई नई व्यवस्था नहीं है। घरों पर पहले से ही होल्डिंग टैक्स लगाया जाता रहा है।

11.13 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: तेजस्वी यादव की मानसून सत्र से अनुपस्थिति पर JDU MLC नीरज कुमार ने तंज कसते हुए कहा है कि लगता है तेजस्वी यादव अमेरिका, इज़राइल और ईरान की लड़ाई खत्म कराने गए हैं।

11.08 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: प्रदेश में सूखे की हालत पर सरकार के वक्तव्य की मांग को लेकर विपक्ष के सदस्य विधानसभा में वेल में प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्ष के सदस्य हाथों में पोस्ट लिए नारेबाजी कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के बीच सदन की कार्यवाही जारी है।

10.44 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: एक संस्थान के प्रेस प्रतिनिधि का विधानसभा परिसर में प्रवेश रोके जाने पर सारे मीडिया कर्मियों ने कवरेज करना बंद कर दिया है। विधानसभा पोर्टिको के बाहर मीडिया कर्मियों ने अपना कैमरा नीचे रख दिया है। फोटोग्राफी भी नहीं की जा रही है। विपक्ष के सदस्य पोर्टिको में प्रदर्शन कर रहे हैं, पर किसी भी कार्रवाई की फोटोग्राफी नहीं हो रही है।