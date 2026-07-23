Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानसभा के सत्र का चौथा दिन, पटना में प्रदर्शन और नीट पेपर लीक पर हंगामे के आसार

Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधामंडल के मानसून सत्र के दौरान चौथे दिन यानी गुरुवार को भी सदन के हंगाामेदार रहने के आसार हैं। विपक्ष बुधवार को पटना में छात्रों के प्रदर्शन और उनपर लाठीचार्ज को लेकर सत्ता पक्ष से तीखे सवाल कर सकता है।

Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र चल रहा है। आज इस सत्र का चौथा दिन है। चौथे दिन यानी गुरुवार को सदन में द्वितीय अनुपूरक बजट - 2026 पेश किया जा सकता है। सदन के अंदर आज भी विपक्ष का हंगामा देखने को मिल सकता है। नीट पेपर लीक और बुधवार को पटना में छात्रों के प्रदर्शन और उसपर लाठीचार्ज को लेकर विपक्षी सदस्य सदन में हंगामा कर सकते हैं। विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है और विपक्ष को सरकार से इसका जवाब भी मिल सकता है।

इससे पहले बिहार विधानसभा में बुधवार को 13 विधेयकों पर मुहर लगी। इनमें इनमें बिहार कारा एवं सुधारात्मक सेवा के अलावा डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं कंप्यूटर विज्ञान विवि, बिहार नगर विकास और प्रतिष्ठान (निरसन), ईज आफ डुईंग बिजनेस विधेयक, पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, कारा एवं सुधारात्मक सेवा विधेयक, अपराध नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, विधेयक, अभियंत्रण विवि (संशोधन) विधेयक, 2026 शामिल हैं।

Bihar Vidhan Sabha LIVE Updates-: 10.26 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 पर सहमति विधानसभा ने बुधवार को निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 पर सहमति प्रदान कर दी। इसके पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि हम ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं, जिससे हमारे बच्चे उच्च शिक्षा के लिए राज्य से बाहर न जाएं। इसी को ध्यान में रखकर सरकार निजी विश्वविद्यालयों को लेकर गंभीर हैं। आवश्यकतानुसार उनकी संख्या बढ़ाने की योजना है। वे बुधवार को विधानसभा में निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक पर सरकार का पक्ष रख रहे थे। उन्होंने कहा कि यह विधेयक राज्य के युवाओं के भविष्य को नई दिशा देने वाला कदम है।

उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य बेहतर उच्च शिक्षा के लिए छात्रों के दूसरे राज्यों में होने वाले पलायन को रोकना है। सीएम ने कहा कि बिहार के लाखों बच्चे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दूसरे राज्यों में पढ़ने जा रहे हैं। जलंधर के लवली विश्वविद्यालय में ही बिहार के 11 हजार तो एमिटी विश्वविद्यालय में 30 हजार बच्चे हैं। हम उन्हें तमाम उच्चस्तरीय शैक्षणिक सुविधा यहीं देने को संकल्पित हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों के बाहर पढ़ने से हर वर्ष हजारों करोड़ राज्य से बाहर चले जाते हैं।

10.24 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधान परिषद में 7 विधेयक पारित बिहार विधान परिषद में भोजनावकाश के बाद सदन की कार्यवाही के दौरान बिहार विधान सभा से पारित सात विधेयकों को पेश किया गया। इन सभी विधेयकों को विधान परिषद से भी पारित कर दिया गया। सदन में विधेयक पेश किए जाने के दौरान राजद के सदस्यों ने सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया। इसके पूर्व डॉ. सुनील सिंह ने गांधी मैदान से निकले छात्रों के प्रदर्शन पर लाठीचार्ज किए जाने की सूचना दी।

10.21 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: सूबे की पंचायतें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होंगी बिहार की पंचायतें आर्थिक रूप से आत्म निर्भर बनेंगी। इसको लेकर विधानसभा ने बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक 2026 पर सहमति प्रदान की। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि संशोधन का उद्देश्य ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण को व्यवस्थित करना है। अब पंचायतें अपने क्षेत्र में होर्डिंग, बैनर और अन्य विज्ञापनों पर शुल्क वसूल सकेंगी। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुमंजिला भवन और अपार्टमेंट निर्माण के लिए नक्शा स्वीकृति तथा संबंधित प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य होगा।

10.19 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: आज विधानमंडल के सत्र के दौरान एक बार फिर गहमागहमी का माहौल दिख सकता है। पटना में हुए प्रदर्शन और बवाल के मुद्दे पर विपक्ष सख्त रूख अख्तियार करते हुए इसपर सरकार से जवाब मांग सकता है।

10.17 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: 30 दिनों में उद्योग प्रस्ताव को मंजूरी उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने बिहार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक 2026 पर चर्चा के दौरान कहा कि निवेशकों को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने और व्यापार शुरू करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एकल खिड़की प्रणाली लागू की जाएगी। इन्वेस्ट बिहार सचिवालय निवेश संबंधी आवेदनों का नियमानुसार तीस दिनों के भीतर निपटारा सुनिश्चित करेगा।