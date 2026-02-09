Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानसभा सत्र में आज बजट पर चर्चा, हंगामे के आसार

Hindustan Hindi News
संक्षेप:

Feb 09, 2026 10:05 am ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। आज आज भी विधानसभा का सत्र काफी अहम माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सदन में बिहार के बजट पर अपनी बात रख सकते हैं। बिहार विधानसभा में हंगामे के भी आसार हैं। विपक्ष पहले से ही बिहार सरकार के बजट को पुराना और घिसा-पिटा बता चुका है। नीट छात्रा के मुद्दे भी पर जहां सदन में हंगामा हो सकता है तो वहीं पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर भी सदन के अंदर हंगामा देखने को मिल सकता है।

राजद और कांग्रेस पहले से ही कई साल पुराने मामले में सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन भी किया था। सदन के अंदर पप्पू यादव की गिरफ्तारी का मुद्दा उठ सकता है।

Bihar Vidhan Sabha LIVE Update- :

10.05 AM Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानसभा में आधा दर्जन से अधिक विधायकों ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि पदाधिकारी गलत जवाब बनाकर भेज रहे हैं। इस तरह गलत जवाब सदन में पढ़ा जा रहा है, जिससे सभी भ्रमित हो रहे हैं। विधायकों ने चुनौती दी कि इसकी जांच होगी तो पदाधिकारी दोषी सिद्ध होंगे। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग के एक उत्तर को लेकर प्रभारी मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने कहा कि वह जांच कराएंगे। विधानसभा में सबसे अधिक स्वास्थ्य विभाग और फिर ऊर्जा विभाग के प्रश्न आए थे।

इसी क्रम में एआईएमआएएम के विधायक अख्तरूल ईमान ने ऊर्जा विभाग के एक जवाब पर कहा कि जर्जर तार के बारे में गलत जवाब भेजा गया है। इसी प्रकार जदयू की मीना कुमार ने भी ऊर्जा विभाग के एक सवाल के उत्तर को गलत बताया। भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर, बसपा विधायक सतीश कुमार सिंह और एआईएमआईएम मोहम्मद मुर्शिद आलम ने स्वास्थ्य विभाग के अपने सवाल को उत्तर को बताया कि पदाधिकारी ने गलत तैयार किया है। सच्चाई कुछ और है।

9.50 AM Bihar Vidhan Sabha LIVE: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शनिवार को बिहार विधानसभा के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित सशक्त विधायक, सशक्त लोकतंत्र विषय पर व्याख्यानमाला को संबोधित किया। ओम बिरला ने कहा कि जब सदन और विधायक सशक्त होंगे तभी शासन में पारदर्शिता होगी और कार्यपालिका पर नियंत्रण रहेगा। साथ ही ऐसे शासन की परिकल्पना साकार होगी जिसके लिए जनता ने हमें चुना है।

9.40 AM Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानसभा में बांकीपुर सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मंगलवार को सदन के बजट सत्र में भाग लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया सह प्रभारी संजय मयूख ने बताया, नितिन नवीन सोमवार को दो दिवसीय बिहार दौरे पर रवाना होंगे। वह कुछ सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे और पटना स्थित पार्टी कार्यालय में संगठनात्मक बैठक भी करेंगे। उन्होंने बताया कि सोमवार शाम को नवीन पटना स्थित पार्टी कार्यालय में बिहार भाजपा विधायक दल के नेता और सदस्यों से मुलाकात करेंगे।

9.32 AM Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आज अहम दिन है। सुबह 11 बजे से विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। विधानसभा के अंदर कई मुद्दों को लेकर हंगामा देखने को मिल सकता है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
