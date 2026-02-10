Hindustan Hindi News
Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानसभा में परिसर में प्रदर्शन, सदन में आएंगे BJP चीफ नितिन नवीन

Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानसभा में परिसर में प्रदर्शन, सदन में आएंगे BJP चीफ नितिन नवीन

संक्षेप:

Bihar Vidhan Sabha LIVE: बता देंं कि इससे पहले सोमवार को बिहार विधानमंडल के सत्र के दौरान विधान परिषद में काफी हंगामा देखने को मिला था। विधान परिषद में महिला सुरक्षा का मुद्दा उठा था। नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के साथ पूरे विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की थी।

Feb 10, 2026 10:45 am IST
Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक नितिन नवीन भी आज विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं। नितिन नवीन दो दिनों के बिहार दौरे पर हैं। कहा जा रहा है कि विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने के बाद बीजेपी के बॉस नितिन नवीन दिल्ली लौट जाएंगे। नितिन नबीन सोमवार को पटना पहुंचे थे। पटना पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया था।

10.43 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: नितिन नवीन विधानसभा आएंगे

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने विधानसभा में मीडिया को बताया कि नितिन नवीन विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होंगे। संजय सरावगी ने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन विधानसभा की पहली पाली के सत्र में भाग लेंगे। जानकारी के मुताबिक, दोपह 12:05 बजे नितिन नवीन सदन में पहुंचेंगे।

10.39 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: चनपटिया के विधायक अभिषेक रंजन बिहार विधानसभा के बाहर बिहार सरकार का पुतला लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। बिहार में बेटियों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर विधायक ने प्रदर्शन किया है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा पहुंच चुके हैं।

Bihar Vidhan Sabha LIVE

10.24 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: विपक्ष के तेवर से सीएम नाराज, कहा-इनलोगों ने कभी कोई काम किया है?

विधान परिषद में विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी देख मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इनलोगों ने कभी कोई काम किया है? 15 साल तक इनके समय में काम नहीं हुआ। जब हमलोगों की सरकार आई है 2005 में तो एक-एक चीज को देख लिया। उन्होंने राबड़ी देवी की ओर मुखातिब होकर कर कहा कि इनके पति हट गए तो इनको बना दिया गया। अन्य विपक्षी महिला सदस्यों से भी पूछा, वह आज तक किसी महिला को आगे बढ़ाई हैं। उन्होंने आसन से कहा, इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए।

10.14 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: दरभंगा में मासूम से दरिंदगी और हत्या मामले पर विपक्ष ने बिहार विधान परिषद में दोनों पालियों में जमकर हंगामा किया। सोमवार को सदन की कार्यवाही अपराह्र 12 बजे शुरू हुई और मात्र 15 मिनट तक चली। दूसरी पाली 2.30 बजे शुरू हुई और महज 20 मिनट में शोरगुल के बीच सिमट गई।

दोनों पालियों में विपक्ष के सदस्यों ने वेल में आकर सरकार विरोधी नारे लगाए। सरकार से इस घटना को संज्ञान में लेने और चलते सदन में ही इस मामले को लेकर विशेष चर्चा कराने की मांग की। पहली पाली में विपक्ष के तेवर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज हो गए और आसन से विपक्ष के नेताओं पर एक्शन लेने की मांग की।

10.08 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानसभा में सोमवार को सत्ता पक्ष के विधायक ही सरकार पर आक्रामक थे। भाजपा विधायक जिवेश कुमार ने तो गृह विभाग से जुड़े सवाल पर अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वहां खेल हो रहा है।

आरोप लगाया कि सिंहवाड़ा थाना के भवन के निर्माण समेत कई निर्माण कार्यों के लिए कई साल से सिर्फ कागजी कार्रवाई हो रही है। लेकिन, जमीन पर कुछ नहीं दिख रहा। हालांकि गृहमंत्री सम्राट चौधरी ने इसको लेकर उन्हें कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। भाजपा विधायक कृष्ण ऋषि और आलोक कुमार सिंह ने मामले उठाए। कुछ विधायकों ने कहा कि विधायकों की अनुशंसा पर हथियार देने का प्रावधान हो।

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
