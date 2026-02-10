Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानसभा में परिसर में प्रदर्शन, सदन में आएंगे BJP चीफ नितिन नवीन

संक्षेप: Bihar Vidhan Sabha LIVE: बता देंं कि इससे पहले सोमवार को बिहार विधानमंडल के सत्र के दौरान विधान परिषद में काफी हंगामा देखने को मिला था। विधान परिषद में महिला सुरक्षा का मुद्दा उठा था। नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के साथ पूरे विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की थी।

Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक नितिन नवीन भी आज विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं। नितिन नवीन दो दिनों के बिहार दौरे पर हैं। कहा जा रहा है कि विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने के बाद बीजेपी के बॉस नितिन नवीन दिल्ली लौट जाएंगे। नितिन नबीन सोमवार को पटना पहुंचे थे। पटना पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया था।

बता देंं कि इससे पहले सोमवार को बिहार विधानमंडल के सत्र के दौरान विधान परिषद में काफी हंगामा देखने को मिला था। विधान परिषद में महिला सुरक्षा का मुद्दा उठा था। नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के साथ पूरे विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की थी। विधान परिषद में विपक्ष के हंगामे के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने चिर-परिचित अंदाज में विपक्ष को जवाब देते हुए कहा था कि उनके कार्यकाल में कोई काम नहीं हुआ है।

10.43 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: नितिन नवीन विधानसभा आएंगे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने विधानसभा में मीडिया को बताया कि नितिन नवीन विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होंगे। संजय सरावगी ने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन विधानसभा की पहली पाली के सत्र में भाग लेंगे। जानकारी के मुताबिक, दोपह 12:05 बजे नितिन नवीन सदन में पहुंचेंगे।

10.39 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: चनपटिया के विधायक अभिषेक रंजन बिहार विधानसभा के बाहर बिहार सरकार का पुतला लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। बिहार में बेटियों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर विधायक ने प्रदर्शन किया है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा पहुंच चुके हैं।

10.24 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: विपक्ष के तेवर से सीएम नाराज, कहा-इनलोगों ने कभी कोई काम किया है?

विधान परिषद में विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी देख मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इनलोगों ने कभी कोई काम किया है? 15 साल तक इनके समय में काम नहीं हुआ। जब हमलोगों की सरकार आई है 2005 में तो एक-एक चीज को देख लिया। उन्होंने राबड़ी देवी की ओर मुखातिब होकर कर कहा कि इनके पति हट गए तो इनको बना दिया गया। अन्य विपक्षी महिला सदस्यों से भी पूछा, वह आज तक किसी महिला को आगे बढ़ाई हैं। उन्होंने आसन से कहा, इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए।

10.14 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: दरभंगा में मासूम से दरिंदगी और हत्या मामले पर विपक्ष ने बिहार विधान परिषद में दोनों पालियों में जमकर हंगामा किया। सोमवार को सदन की कार्यवाही अपराह्र 12 बजे शुरू हुई और मात्र 15 मिनट तक चली। दूसरी पाली 2.30 बजे शुरू हुई और महज 20 मिनट में शोरगुल के बीच सिमट गई।

दोनों पालियों में विपक्ष के सदस्यों ने वेल में आकर सरकार विरोधी नारे लगाए। सरकार से इस घटना को संज्ञान में लेने और चलते सदन में ही इस मामले को लेकर विशेष चर्चा कराने की मांग की। पहली पाली में विपक्ष के तेवर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज हो गए और आसन से विपक्ष के नेताओं पर एक्शन लेने की मांग की।

10.08 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानसभा में सोमवार को सत्ता पक्ष के विधायक ही सरकार पर आक्रामक थे। भाजपा विधायक जिवेश कुमार ने तो गृह विभाग से जुड़े सवाल पर अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वहां खेल हो रहा है।