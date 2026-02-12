Bihar Vidhan Sabha LIVE: विधानसभा में भाई वीरेंद्र ने उठाया पानी का मुद्दा, सीएम नीतीश भी मौजूद

संक्षेप: Bihar Vidhan Sabha LIVE: इधर बुधवार को विधानसभा में 12 हजार 165 करोड़ 43 लाख 72 हजार के अनुपूरक बजट पर मुहर लगी। इसमें वार्षिक मद में 9588.3947 करोड़ रुपए, जबकि स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय मद मे 2579.0425 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। विधानमंडल के इस सत्र में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर विपक्ष मुखर है। सदन के बाहर और अंदर दोनों ही जगहों पर विपक्ष के सदस्य लगभग हर रोज अपनी आवाज उठा रहे हैं। विधानसभा परिसर में तो विपक्षी सदस्य हाथ में पोस्टर बैनर लेकर भी प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरुवार को भी विधानमंडल के सत्र में हंगामे के आसार हैं।

इधर बुधवार को विधानसभा में 12 हजार 165 करोड़ 43 लाख 72 हजार के अनुपूरक बजट पर मुहर लगी। इसमें वार्षिक मद में 9588.3947 करोड़ रुपए, जबकि स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय मद मे 2579.0425 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके लिए वित्त मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने विनियोग विधेयक पेश किया था। इसके माध्यम से उन्होंने सदन से खर्च की अनुमति मांगी थी।

वित्त मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने सोमवार को तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया था। इसके तहत कुल 12 हजार 165 करोड़ 43 लाख 72 हजार का अनुपूरक व्यय विवरणी पेश किया गया, इसमें वार्षिक मद में 9588.3947 करोड़ रुपए, जबकि स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद मे 2579.0425 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

Bihar Vidhan Sabha LIVE Updates-: 12:19 AM Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानसभा में गुरुवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़ा अहम मुद्दा उठा। प्रश्नकाल के दौरान मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि जिन जमीनों का अब तक सर्वेक्षण नहीं हुआ है, उनके लिए सरकार विशेष अभियान चलाकर सर्वे कराने की तैयारी में है।

12:13 AM Bihar Vidhan Sabha LIVE: लौरिया विधायक विनय बिहारी ने बिहार विधानसभा में कहा कि विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार को पद्मश्री मिलना चाहिए। देश मे ये पहला नेता हैं, जो किसी शहरी क्षेत्र से लगातार नौ बार जीतकर विधानसभा में आये हैं।

12:05 AM Bihar Vidhan Sabha LIVE: विधानसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव अमान्य बिहार विधानसभा में प्रश्नकाल के बाद अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने विभिन्न सदस्यों द्वारा लाए गए कार्यस्थगन प्रस्ताव को पढ़ा और फिर उसने अमान्य कर दिया। नीतिसंगत नहीं होने की वजह से कार्यस्थगन प्रस्ताव को अमान्य कर दिया गया।

11:45 AM Bihar Vidhan Sabha LIVE: जब भाई वीरेंद्र ने आर्सेनिक युक्त पानी पर जवाब मांगा तो सदन में मौजूद सीएम नीतीश ने कुछ कहा। इसपर भाई वीरेंद्र ने कहा कि आपको इसीलिए कहते हैं कि दवाई खा कर आया कीजिए। अपनी ही बात भूल जाते हैं। इस पर सम्राट चौधरी ने जवाब देते हुए कहा कि सीएम कह रहे है कि इतनी भी ठंड नहीं है कि प इतना कपड़ा पहने हुए हैं।

11:35 AM Bihar Vidhan Sabha LIVE: राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने विधानसभा में मनेर और बिहटा में पानी में आर्सेनिक की मात्रा को लेकर सवाल पूछे।

11:25 AM Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। गुरुवार को सदन में मंत्री विजय सिन्हा ने सबसे पहले सवालों का जवाब दिया। इसके बाद जदयू के बरौली विधायक मंजीत सिंह ने बंदोबस्ती से जुड़ा सवाल उठाया। हालांकि इस दौरान विपक्ष से भी सवाल उठाए गए। सरकार को इन प्रश्नों के जरिए घेरने के कोशिश की गई। इस पर संबंधित मंत्रियों ने भी जवाब दिया।

11:02 AM Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है।

10:57 AM Bihar Vidhan Sabha LIVE: हत्या और अपराध में बिहार नंबर वन का पोस्टर लिए हुए विपक्ष के सदस्य विधानसभा के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विरोध में विपक्ष के सदस्य नारे भी लगा रहे हैं।

10:47 AM Bihar Vidhan Sabha LIVE: लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) के मंत्री संजय कुमार सिंह ने कहा कि वर्ष 2016 में राज्य में हर घर नल का जल योजना की शुरुआत की गई। पंचायती राज के तहत 58 हजार ग्रामीण वार्डों में 70 हजार से अधिक योजनाओं का निर्माण हुआ। तब, मुखिया द्वारा छह इंच से लेकर एक फीट नीचे ही पाइप बिछा दी गयी, जबकि इसे चार फीट नीचे बिछाने का निर्देश था।

अब पीएचईडी विभाग पूर्व में हुई गड़बड़ी को दुरुस्त करा रहा है, ताकि लोगों के घरों में निर्बाध पेयजल की आपूर्ति हो। मंत्री बुधवार को विधानसभा में मिथिलेश तिवारी व अन्य के ध्यानाकर्षण का उत्तर दे रहे थे।