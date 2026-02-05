Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानसभा में सदन के बाहर विपक्ष का हंगामा, खराब विधि व्यवस्था पर आक्रोश

संक्षेप: Bihar Vidhan Sabha LIVE: आज भी बिहार विधानसभा के अंदर विपक्ष का हंगामा देखने को मिल सकता है। जहानाबाद की रहने वाली नीट छात्रा की पटना में हुई मौत के मुद्दे पर विधानसभा में विपक्ष का हंगामा देखने को मिल सकता है।

Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। आज विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सदन में अपनी बात रख सकते हैं। विधानसभा में आज अल्पसूचित और तारांकित प्रश्नों के उत्तर लिए जाएंगे। आज भी विधानसभा के अंदर विपक्ष का हंगामा देखने को मिल सकता है। जहानाबाद की रहने वाली नीट छात्रा की पटना में हुई मौत के मुद्दे पर विधानसभा में विपक्ष का हंगामा देखने को मिल सकता है। यहां बता दें कि इस मामले में पटना पुलिस ने अब कहा है कि नीट छात्रा के परिजन पूरे मामले में केस नहीं दर्ज कराना चाहते थे। हालांकि, परिजनों ने पुलिस के दावों को बेबुनियाद बताया है।

सदन की कार्यवाही 11 बजे से शुरू होगी। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इससे पहले सभी एनडीए विधायकों को विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सदन में मौजूद रहने का निर्देश दिया था। इधर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पटना में महागठबंधन के विधायकों की भी बैठक हुई थी। इस बैठक में सदन के अंदर सरकार को घेरने की रणनीति बनी थी।

Bihar Vidhan Sabha LIVE Updates-: 11:19AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: विपक्ष के सदस्य विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन करते नजर आए हैं। विपक्षी सदस्यों के हाथ में तख्तियां थीं। इनमें बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाए गए थे।

11:11AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानसभा की कार्यवाही चल रही है। सदन में प्रश्नोत्तर काल चल रहा है। विपक्षी सदस्यों द्वारा उठाए गए सवालों पर सत्ता पक्ष के सदस्य जवाब दे रहे हैं।

10:58AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानसभा के पोर्टिको में विपक्ष के सदस्य प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य में खराब विधि व्यवस्था का आरोप लगाते हुए सभी सदस्य नारेबाजी कर रहे हैं।

10:40AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में सदन की कार्यवाही शुरू होगी।

10:30AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: अनंत सिंह ने विधानसभा में ली थी शपथ

मोकामा विधानसभा क्षेत्र से जनता दल यूनाइटेड(जदयू) के जेल में बंद विधायक अनंत सिंह ने मंगलवार को बिहार विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली थी। अनंत सिंह को अदालत से अनुमति मिलने के बाद कड़े सुरक्षा इंतज़ामों के बीच बेउर केंद्रीय कारागार से बिहार विधानसभा लाया गया था। जदयू विधायक ने सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद निचले सदन के सदस्य के रूप में शपथ ली थी।

शपथ लेने के बाद उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सदन के अन्य सदस्यों से मुलाकात कर उनका औपचारिक अभिवादन किया थी। अनंत सिंह को शपथ लेने के बाद पुनः बेउर केंद्रीय कारागार ले जाया गया था। उल्लेखनीय है कि अनंत सिंह पिछले तीन महीने से दुलारचंद यादव हत्याकांड के सिलसिले में न्यायिक हिरासत में हैं। दुलारचंद यादव की हत्या मोकामा विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा चुनाव के दौरान जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करते समय कर दी गई थी।

10:15AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानसभा में मंगलवार को विपक्ष ने पटना में कथित नीट छात्रा हत्याकांड की जांच सुप्रीम कोर्ट के किसी वर्तमान न्यायाधीश से कराने की मांग की। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने निचले सदन के सदस्यों को आश्वस्त किया कि नीट हत्याकांड में निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष ने विधायक अरुण कुमार के स्थगन प्रस्ताव को खारिज करते हुए सदन की पूर्वाह्न बैठक के दौरान सदस्यों से सरकार पर भरोसा रखने की अपील की और कहा कि नीट हत्याकांड से जुड़े मामले में कार्रवाई अवश्य होगी। विधानसभा अध्यक्ष ने इस मुद्दे पर अरुण कुमार के स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, लेकिन उन्हें अपना नोटिस पढ़ने की अनुमति दी। नोटिस पढ़ते हुए अरुण कुमार ने मांग की कि अत्यंत संवेदनशील नीट हत्याकांड की जांच सुप्रीम कोर्ट के किसी वर्तमान न्यायाधीश से, एक निश्चित समय-सीमा के भीतर और न्यायालय की निगरानी में कराई जाए।

10:00AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: बजट को लेकर उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा था कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के कार्यकाल में बिहार का बजट लगातार विशाल और अधिक समावेशी होता गया है। वर्ष 2004-05 में जहां बिहार का बजट 23,885 करोड़ रुपये था, वहीं वर्ष 2026-27 में यह बढ़कर 3,47,589.76 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। यह वृद्धि राज्य की बढ़ती आर्थिक क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा था कि एक ओर भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, वहीं दूसरी ओर बिहार भी आर्थिक विकास की रफ्तार में अग्रणी राज्यों की कतार में खड़ा है। वर्ष 2025-26 के लिए अनुमान है कि बिहार की अर्थव्यवस्था 14.9 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी

9:51AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: टीचर ट्रांसफर नीति पर फिर से विचार कर रही बिहार सरकार बिहार सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह शिक्षक स्थानांतरण नीति पर पुनर्विचार कर रही है। बिहार विधानसभा की पूर्वाह्न बैठक में विधायक संदीप सौरभ के तारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सदन को बताया कि राज्य सरकार शिक्षक स्थानांतरण नीति की समीक्षा कर रही है। उन्होंने आपसी (म्यूचुअल) स्थानांतरण के लिए पोर्टल को फिर से खोले जाने के संकेत दिए।

उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार शिक्षकों के स्थानांतरण की पूरी प्रक्रिया की समीक्षा कर रही है, जिसमें आपसी सहमति से स्थानांतरण के साथ-साथ सामान्य स्थानांतरण भी शामिल हैं।उन्होंने स्पष्ट किया कि टीआरई-1 और टीआरई-2 के तहत नियुक्त शिक्षकों को पहले से ही स्थानांतरण का विकल्प उपलब्ध है, जबकि टीआरई-3 के तहत नियुक्त शिक्षकों का स्थानांतरण उनका प्रोबेशन अवधि पूरी होने के बाद शुरू होगा।

9:44AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: राजद ने बजट पर सरकार को घेरा था राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रदेश प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने बिहार विधानसभा में पेश किए गए बजट को कागजी खानापूर्ति बताते हुए मंगलवार को कहा था कि केवल बजट का आकार बढ़ाया गया है, जिसमें संसाधनों के स्रोतों के साथ की गई घोषणाओं को अमलीजामा पहनाने का कोई स्पष्ट उल्लेख हीं नहीं है। राजद प्रवक्ता गगन ने बयान जारी कर कहा था कि बिहार के बजट में कागजी आंकड़े के माध्यम से लोगों की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय महिलाओं को दो लाख रुपए देने का जो वादा किया गया था , वह छल साबित हुआ।

आज के बजट में यह साबित हो गया कि वह अनुदान नहीं बल्कि ऋण दिया गया था। इसीलिए उस योजना के नाम पर कोई आवंटन हीं नहीं किया गया है। एक करोड़ नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने की बात कही गई है, पर बजट में इसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। उन्होंने कहा कि कर्पूरी सम्मान योजना के नाम पर आठ रुपया प्रति दिन देकर किसानों के साथ हीं जननायक कर्पूरी ठाकुर का भी अपमान किया जा रहा है।

9:40AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार विधानसभा में 3.47 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था। मंगलवार को सदन में वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने बजट पेश किया था।