Bihar Vidhan Sabha LIVE: नीतीश कुमार पीएम मटेरियल, उनमें अद्भुत प्रतिभा..,राजद विधायक ने की तारीफ

Bihar Vidhan Sabha LIVE: राजद के विधायक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की है। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक रणविजय साहू ने यहां तक कह दिया है कि नीतीश कुमार को पीएम बनना चाहिए और पूरा विपक्ष उनके साथ है।

Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। बिहार विधानसभा परिसर में राष्ट्रीय जनता दल के एक विधायक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ कर हलचल मचा दी है। राजद के रणविजय साहू ने कहा कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं । उनको पीएम बनना चाहिए। विपक्ष उनके साथ है, वे आगे बढ़ें। नीतीश कुमार में अद्धभुत प्रतिभा है। उनमें कोई बात है तभी तो 20 वर्षों से मुख्यमंत्री हैँ। उनके पीएम बनने से बिहार की तरक्की होगी।

बहरहाल सदन के अंदर अनुदान मांगों पर चर्चा हो सकती है। सुबह 11 बजे से बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई है। आज भी सदन के अंदर और बाहर विपक्ष का हंगामा देखने को मिल सकता है। इस बजट सत्र के दौरान विपक्ष बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर खास तौर से सरकार पर हमलावर रहा है। विपक्षी सदस्य हाथ में तख्तियां लेकर विधानसभा परिसर के बाहर प्रदर्शन करते नजर आए हैं। इसके अलावा सदन के अंदर भी महिला सुरक्षा को लेकर हंगामा हुआ है।

पटना में नीट छात्रा की मौत का मामला सदन में विपक्ष ने अब तक जोरशोर से उठाया है। इसके अलावा फुलवारीशरीफ में एक अपार्टमेंट की बालकनी से गिरी छात्रा का मामला भी विधानमंडल के इस बजट सत्र में उठा है। विपक्ष का आरोप है कि बिहार में कानून व्यवस्था चरमरा गई है और पुलिस क्राइम कंट्रोल में नाकाम है। हालांकि, सरकार लगातार यह कह रही है कि पुलिस बिहार में अपराधियों के खिलाफ कड़ा ऐक्शन ले रही है।

Bihar Vidhan Sabha LIVE Updates-: 11:40 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: इस पूरे बजट सत्र में कानून-व्यवस्था सबसे गरमागरम मुद्दा बना हुआ है। विपक्ष लगातार राज्य में बढ़ते अपराधों, खासकर महिला अपराध, बलात्कार के मामले, छात्र-छात्राओं से जुड़े अपराधों और नीट छात्रा की मौत जैसी घटनाओं को लेकर चर्चा की मांग कर रहा है। वे सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में “महाजंगलराज” जैसी स्थिति बन गई है, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और पुलिस अपराध नियंत्रण में नाकाम साबित हो रही है।

11:30 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: लोजपा(रा) के राजू तिवारी ने कहा कि राजद के नेता लठमार संस्कृति के हैँ। बेचारा कहा जाना उनका अपमान है। राजद को जनहित से कोई लेना देना नहीं है। नेता प्रतिपक्ष लापता हैं।

11:08 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानसभा में हंगामा खत्म हो गया है। विधानसभा के अंदर प्रश्नकाल चल रहा है।

11:07 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हो रहा है। रामविलास पासवान को बेचारा कहे जाने का मामला लोजपा (रा) के राजू तिवारी ने उठाया है। उन्होंने इसे दलित विरोधी बताया है। राजद इसका विरोध कर रहा है। विधानसभा के अंदर शोर-शराबा हो रहा है। राजद आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग कर रहा है। विस अध्यक्ष प्रेम कुमार सबों को चुप रहने की अपील कर रहे हैं पर हंगामा जारी है।

11:02 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। आरक्षण की सीमा 65 फीसदी किये जाने पर विपक्षी विधायक विधानसभा के पोर्टिको में प्रदर्शन कर रहे थे। तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टोका कि क्यों प्रदर्शन कर रहे हैँ। इसका कोई फायदा है। झूठ का प्रदर्शन कर रहे हैँ। इसके बाद सीएम विधानसभा के अंदर आकर बैठ गये।

10:53 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: राजद के रणविजय साहू ने कहा कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं । उनको पीएम बनना चाहिए। विपक्ष उनके साथ है, वे आगे बढ़ें। नीतीश कुमार में अद्धभुत प्रतिभा है। उनमें कोई बात है तभी तो 20 वर्षों से मुख्यमंत्री हैँ। उनके पीएम बनने से बिहार की तरक्की होगी।

10:45 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानमंडल की कार्यवाही थोड़ी देर में शुरू होगी। उससे पहले विधानसभा परिसर में राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि नीतीश सरकार जुमलेबाजी कर रही है। दो लाख बोलकर महिलाओं को 10 हजार रुपये दे रही है।

भाई वीरेंद्र ने रामविलास पासवान को बेचारा कहे जाने का बचाव किया। उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान को मुख्यमंत्री नही बनाया गया। राजद विधायक रणविजय साहू ने कहा कि बिहार में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। मनचलों का मनोबल बढ़ा हुआ है।

10:38 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि इस वर्ष करीब एक लाख दुकानों में बाट और तराजू का सत्यापन किया गया है। 42 हजार दुकानों का निरीक्षण भी किया गया है।उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिविरों एवं निरीक्षण अभियान को आगे और सघन किया जाए, ताकि उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा, व्यापार में पारदर्शिता तथा राज्य के राजस्व में निरंतर वृद्धि सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से प्रवर्तन एवं निगरानी की कार्रवाई सतत रूप से की जा रही है।

उपभोक्ता संरक्षण एवं पारदर्शी व्यापार व्यवस्था के लिए प्रभावी अभियान चलाया जा रहा है। राज्य में माप-तौल प्रणाली को सुदृढ़ किया गया है। कृषि विभाग के माप-तौल संभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनवरी 2026 तक कुल 441 शिविरों का आयोजन किया जा चुका है। इसमें माप-तौल उपकरणों का सत्यापन किया गया है, जिससे बाजार में पारदर्शिता एवं अनुशासन स्थापित हुआ है। उन्होंने आगे बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनवरी तक कुल 31.31 करोड़ का राजस्व संकलन किया गया है। जनवरी में लगे 50 शिविरों के जरिए 16.46 लाख का राजस्व जमा हुआ।

10:22 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि दंत सर्जन की नियुक्ति में डोमिसाइल मामले पर कार्रवाई कोर्ट के निर्णय के बाद लिया जाएगा। उन्होंने शुक्रवार को विधानसभा में एक सवाल का उत्तर देते हुए कहा कि इस नियुक्ति का विज्ञापन वर्ष 2025 में निकला था, अभी यह मामला न्यायालय में गया है। कहा कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग से प्रकाशित विज्ञापन 20/25 में 50 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण संबंधित प्रावधान किये गये हैं।

10:11 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि कैंसर मरीजों के समुचित इलाज के लिए सरकार चिकित्सा व्यवस्था को निरंतर सुदृढ़ कर रही है। इसी क्रम में बिहार कैंसर केयर ‌एवं सोसाइटी का गठन किया गया है। आर्सेनिक और यूरेनियम संबंधी शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए कोर ग्रुप का भी गठन किया गया है।

मंत्री शुक्रवार को विस में पिछले कई वर्षों से सीमांचल क्षेत्र में बढ़ती कैंसर की रोगियों की संख्या को लेकर आये ध्यानाकर्षण का जवाब दे रहे थे। अख्तरूल ईमान के ध्यानाकर्षण पर मंत्री ने कहा कि अक्टूबर, 2022 से जनवरी 2026 तक सीमांचल के पांच जिलों अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया और सुपौल में पांच लाख 87 हजार की प्रांरभिक जांच की गई है, जिनमें 646 को कैंसर रोगी पाये गये।

9:57 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानसभा में स्व. रामविलास पासवान पर की गयी टिप्पणी का विरोध करते हुए लोजपा (रा) ने रविवार को पटना के कारगिल चौक पर राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव सहित राजद नेताओं का पुतला फूंका। पार्टी के सांसद सह बिहार प्रभारी अरुण भारती के नेतृत्व में आयोजित इस पुतला दहन कार्यक्रम में बिहार सरकार के गन्ना उद्योग मंत्री संजय पासवान एवं प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी सहित कई नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए। लोजपा (रा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि गरीब एवं दलित-पिछड़ों के मसीहा रामविलास पासवान के प्रति राजद के नेताओं द्वारा सदन में की गई अमर्यादित टिप्पणी कतई स्वीकार्य नहीं है।

9:51 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार में विलुप्त हो रही नदियों को पुनर्जीवित किया जाएगा। ऐसी 260 नदियों को पुन:जीवन देने के लिए कार्ययोजना बनेगी। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शुक्रवार को विधान परिषद में यह घोषणा की। विभागीय बजट पर चर्चा के बाद जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से नदी गणना कराई जा रही है।