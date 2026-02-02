Bihar Vidhan Sabha LIVE: सदन के बाहर उठा नीट छात्रा की मौत का मुद्दा, बिहार विधानसभा पहुंचे नीतीश

संक्षेप: Bihar Vidhan Sabha LIVE: राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का अभिभाषण सुबह साढ़े ग्यारह बजे से शुरू होगा। इसके बाद वित्त मंत्री आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश कर सकते हैं। विधानसभा सत्र के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष तैयारी की गई है। इस दौरान वहां धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी।

Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानमंडल का बजट सत्र सोमवार यानी आज से शुरू हो रहा है। यह 27 फरवरी तक चलेगा। 3 फरवरी को वित्त मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे। सत्र के पहले दिन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां विधानमंडल के विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों के सदस्यों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे।

राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का अभिभाषण सुबह साढ़े ग्यारह बजे से शुरू होगा। इसके बाद वित्त मंत्री आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश कर सकते हैं। विधानसभा सत्र के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने, यातायात प्रबंधन और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष तैयारी की गई है। इस दौरान वहां धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी।

Bihar Vidhan Sabha LIVE Update-: Bihar Vidhan Sabha LIVE: 10.19 AM- बिहार विधानसभा के बाहर विपक्षी दलों का प्रदर्शन चल रहा है। विपक्षी दल के विधायकों ने साफ कर दिया है कि वो इस सत्र के दौरान पटना में नीट छात्रा की मौत के मामले को पुरजोर तरीके से उठाएंगे। कांग्रेस विधायक ने मीडिया स बातचीत में कहा कि अब तक रेपिस्ट खुलेआम घूम रहे हैं। अब तक कई सारे केस सीबीआई को दिए गए हैं। सीबीआई को देने का मतलब है कि रेपिस्ट को बचाया जा रहा है औऱ सफेदरपोश का नाम छिपाया जा रहा है। हम इस मुद्दे को उठाएंगे।

Bihar Vidhan Sabha LIVE: 10.15 AM- मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा पहुंच चुके हैं। बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी और श्रवण कुमार भी वहां मौजूद हैं। बिहार विधानसभाध्यक्ष प्रेम कुमार ने उनका स्वागत किया है। बिहार सरकार के अन्य कई मंत्री भी सदन पहुंच चुके हैं।

Bihar Vidhan Sabha LIVE: 10.07 AM- विधान सभा परिसर में सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार त्रि-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। वहीं सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी की जाएगी। इसके अलावा आठ क्यूआरटी भी सक्रिय रहेंगे। पटना के डीएम ने प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि अनधिकृत व्यक्ति विधानमंडल परिसर में प्रवेश न करें।

यदि कोई अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश करता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी और पुलिस अधिकारी पर होगी। नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी सभी दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए आदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करेंगे।