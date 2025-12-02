Bihar Vidhan Sabha LIVE: BJP के प्रेम कुमार बने विधानसभा अध्यक्ष, विपक्ष ने भी किया समर्थन

संक्षेप: Bihar Vidhan Sabha LIVE: प्रेम कुमार ने बिहार विधानसभा पोर्टिको में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि दी गयी जिम्मेवारी के निर्वहन का काम करूंगा। सबका सम्मान होगा। लोकतंत्र में दोनों को साथ लेकर नियमावली के तहत काम करूंगा।

Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। बीजेपी के प्रेम कुमार विधानसभा अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। प्रेम कुमार के नाम का विपक्षी सदस्यों ने भी समर्थन किया है। विपक्षी दल राजद विधायक राहुल कुमार ने कहा ने कहा कि हमारा कोई उम्मीदवार नहीं है। हमलोग भी प्रेम कुमार जी के नाम के साथ हैं। विपक्षी पार्टियों के समर्थन के बाद प्रेम कुमार निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुने गए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस सत्र की एक खास बात यह भी है कि इस बार 100 से अधिक नए सदस्य निर्वाचित होकर आए हैं और उन्हें सदन की कार्यप्रणाली से अवगत कराने के लिए विशेष कार्यशाला होगी। प्रथम बार चुने गए विधायकों को प्रश्नकाल, शून्यकाल, तारांकित और अतारांकित प्रश्न आदि की जानकारी दी जाएगी।

बिहार विधानसभा में सोमवार को 235 नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ली। प्रोटेम स्पीकर नरेन्द्र नारायण यादव ने उन्हें शपथ दिलायी। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी समेत छह विधायक जिवेश कुमार, विनय बिहारी, केदारनाथ सिंह, डॉ. सुनील कुमार और अमरेन्द्र पांडेय सदन से अनुपस्थित थे, जबकि अनंत सिंह जेल में होने के कारण शपथ लेने से वंचित रहे।

11:04 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानसभा में मदनी सहनी और विनय बिहारी ने शपथ ले लिया है।

11:00 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद के उम्मीदवार प्रेम कुमार ने विधानसभा पोर्टिको में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि दी गयी जिम्मेवारी के निर्वहन का काम करूंगा। सबका सम्मान होगा। लोकतंत्र में दोनों को साथ लेकर नियमावली के तहत काम करूंगा। जो भी विधायक जीतकर गए हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और सीएम के प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

10: 50 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानसभा में दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू हो गई है। बीजेपी के प्रेम कुमार विधानसभा अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। प्रेम कुमार के नाम का विपक्षी सदस्यों ने भी समर्थन किया है। विपक्षी दल राजद विधायक राहुल कुमार ने कहा ने कहा कि हमारा कोई उम्मीदवार नहीं है। हमलोग भी प्रेम कुमार जी के नाम के साथ हैं।

10: 40 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: उर्दू में शपथ लेने वालों में कांग्रेस के आबिदुर रहमान, मोहम्मद मुर्शिद आलम, कमरूल होदा और सरवर आलम, तथा ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के विधायक अख्तरूल ईमान शामिल रहे।

शपथ ग्रहण समारोह का संचालन प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव ने किया, जिन्हें राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पहले ही राजभवन में शपथ दिला चुके हैं।

10: 40 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: प्रोटेम स्पीकर नरेन्द्र नारायण यादव का शपथ ग्रहण राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां राजभवन में पहले ही करवा चुके हैं। 18वीं विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार सुबह सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, प्रोटेम स्पीकर नरेन्द्र नारायण यादव ने शपथ ग्रहण की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया। इसके पहले विधानसभा की सचिव ख्याति सिंह ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां का शपथ ग्रहण को लेकर जारी संदेश पढ़ा। इसके तहत उनके द्वारा प्रोटेम स्पीकर नरेन्द्र नारायण यादव के शपथ ग्रहण कराने के लिए अधिकृत किया गया था।

10: 30 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: मिथिलांचल क्षेत्र के 14 विधायकों ने अपनी मातृभाषा मैथिली में शपथ ली। इनमें अरुण शंकर प्रसाद, नीतीश मिश्रा (झंझारपुर), अलीनगर से निर्वाचित सबसे कम उम्र की विधायक एवं लोकगायिका मैथिली ठाकुर, सुधांशु शेखर, विनोद नारायण झा, मीना कामत, माधव आनंद, सुजीत कुमार, विनय चौधरी, राजेश कुमार मंडल, संजय सरावगी, रामचंद्र प्रसाद, मुरारी मोहन झा और आसिफ अहमद शामिल हैं।

10: 30 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: संस्कृत में शपथ लेने वालों में कटिहार से भाजपा विधायक तारकिशोर प्रसाद, सोनबरसा से जद(यू) के रत्नेश सदा, तथा जद(यू) के मुकेश कुमार शामिल हैं।

10: 25 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानसभा के 18वें सत्र के पहले दिन सोमवार को नवनिर्वाचित कुल 235 विधायकों ने शपथ ग्रहण की। शपथ लेने वाले 235 विधायकों में 209 ने हिंदी, जबकि 26 ने मैथिली, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी में शपथ ली। राज्य की 243 सदस्यीय विधानसभा में सात विधायक विभिन्न कारणों से शपथ नहीं ले सके, जिन्हें बाद में शपथ दिलाई जाएगी।

अंग्रेजी में शपथ लेने वालों में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के विष्णुदेव पासवान, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सिद्धार्थ सौरभ, तथा जनता दल-यूनाइटेड (जद-यू) के चेतन आनंद और राहुल सिंह शामिल रहे।