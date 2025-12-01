Bihar Vidhan Sabha LIVE: 243 विधायकों का शपथ और पक्ष-विपक्ष में तकरार, विधानसभा सत्र का आगाज

संक्षेप: Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानसभा के सत्र में जहां विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी की है। पहले दिन नवनिर्वाचित 243 विधायकों का शपथ ग्रहण होगा। साथ ही नए विस अध्यक्ष के लिए नामांकन भी होगा, जबकि दो दिसंबर को अध्यक्ष का निर्वाचन होगा। विधान परिषद का सत्र केवल तीन दिनों का होगा।

Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानमंडल का सत्र सोमवार से शुरू होगा। पहले दिन नवनिर्वाचित 243 विधायकों का शपथग्रहण होगा। दो दिसंबर को नए विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होगा। सत्र 5 दिसंबर तक संचालित होगा। सत्र में विपक्ष ने सरकार को घेरने तो सत्ता पक्ष ने विपक्ष को जवाब देने की तैयारी की है। सदन की पांच बैठकें होंगी। विधानसभा चुनाव और नयी सरकार के गठन के बाद 18वीं विस की यह पहली बैठक होगी। सत्र पांच दिसंबर तक चलेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सत्र में विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी की है। पहले दिन नवनिर्वाचित 243 विधायकों का शपथ ग्रहण होगा। साथ ही नए विस अध्यक्ष के लिए नामांकन भी होगा, जबकि दो दिसंबर को अध्यक्ष का निर्वाचन होगा। विधान परिषद का सत्र केवल तीन दिनों का होगा। यह तीन से पांच दिसंबर तक चलेगा। एक दिसंबर को प्रोटेम स्पीकर नरेन्द्र नारायण यादव नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे।

Bihar Vidhan Sabha LIVE Update: 10:30 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: हालांकि विपक्ष के दलीय नेताओं को सामने वाली बेंच पर जगह दी जाएगी। यह बगल के ब्लॉक में होगी। इनमें राजद, कांग्रेस, भाकपा माले, सीपीएम, आईआईपी के अलावा एआईएमआईएम और बसपा विधायक दल के नेता अगली कतार में बैठेंगे। एनडीए ने 2010 के बाद इस बार 243 सीटों में सर्वाधिक 202 सीटें जीती हैं। इसके पहले 2010 में एनडीए ने 206 सीटों पर जीत हासिल की थी। आजादी के बाद यह पहली विधानसभा है, जिसमें कोई निर्दलीय विधायक जीत कर नहीं आया है। भाजपा ने 89, जबकि जदयू ने 85 सीटें जीती हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी राजद को 25 और कांग्रेस को छह सीटों पर जीत मिली है।

10:16 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: 18वीं विधानसभा में सदन के अंदर का गणित इस बार पूरी तरह बदला हुआ होगा। सदन के अंदर की लगभग 85 फीसदी सीटों पर एनडीए विधायक ही दिखेंगे। विपक्ष की ओर एक ब्लॉक में ही विपक्ष के सभी विधायक बैठेंगे।

10:05 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: संसदीय कार्यमंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि सरकार ने सदन संचालन को लेकर अपने स्तर से पूरी तैयारी की है। सरकार सदन के अंदर विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने को तैयार है।

9:42 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: द्वितीय अनुपूरक बजट भी सदन में पेश होगा। चार दिसंबर को दोनों सदनों में राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद और सरकार का उत्तर होगा। सत्र के अंतिम दिन पांच दिसंबर को दोनों सदनों में द्वितीय अनुपूरक बजट वाद-विवाद, मतदान होगा। इसी दिन इसपर मुहर लगेगी और फिर विनियोग विधेयक पेश होंगे।