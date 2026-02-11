Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsBihar Vidhan Sabha LIVE rabri devi cm nitish kumar tejashwi yadav rjd bjp jdu
Bihar Vidhan Sabha LIVE: विधानसभा के मेन गेट पर विपक्ष का प्रदर्शन, लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी

Bihar Vidhan Sabha LIVE: विधानसभा के मेन गेट पर विपक्ष का प्रदर्शन, लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी

संक्षेप:

Feb 11, 2026 11:14 am ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। बिहार विधानमंडल के इस सत्र के दौरान अब तक सदन के अंदर और विधानसभा परिसर में काफी शोर-शराबा सुनाई दिया। अलग-अलग मुद्दों पर विपक्ष के नेताओं ने नीतीश सरकार को अब तक घेरने की कोशिश की है। बुधवार यानी आज एक बार सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। आज भी विपक्ष महिला सुरक्षा समेत अन्य कई मुद्दों को पूरे जोर-शोर से विधानमंडल के दोनों सदनों में उठा सकता है।

इससे पहले बिहार विधान परिषद में मंगलवार को हंगामे के बाद मार्शलों ने विपक्षी सदस्यों को सदन से बाहर निकाल दिया। इससे पहले सभापति ने उन्हें कई बार अपनी सीट पर लौटकर सदन की कार्यवाही चलने देने की चेतावनी दी थी।

सभापति अवधेश नारायण सिंह ने विपक्षी सदस्यों को दिनभर के लिए निलंबित भी कर दिया था, जिनमें से अधिकांश राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सदस्य हैं। सदन में हंगामा तब शुरू हुआ, जब विपक्षी सदस्य राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध के "बढ़ते" मामलों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए अपनी सीट पर खड़े हो गए। हंगामे के बीच मुख्यमंत्री की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के मंत्री अशोक चौधरी और राजद के सदस्य सुनील सिंह के बीच तीखी नोकझोंक भी देखी गई।

11.14 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: विधानसभा में प्रश्नोत्तर काल के दौरान उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी और सासाराम से विधायक स्नेहलता ने जीविका दीदियों के आईडी कार्ड का मुद्दा उठाया।

11.07 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानसभ की कार्यवाही शुरू हो गई है।

10.56 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानसभा के मुख्य द्वार पर विपक्ष के सदस्यों का प्रदर्शन शुरू हो गया है। प्रदर्शन कर रहे विधायकों का कहना है कि हत्या और दुष्कर्म की घटनाओं को रोकने में बिहार सरकार लाचार है। प्रदर्शनकारी सदस्य सरकार विरोधी नारे लगा रहे है।

10.48 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार विधानसभा पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी।

10.47 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार में शुरू हो रहे जनगणना कार्यों में शिक्षक लगाए जाएंगे। आपदा सहाय और चुनाव में भी ड्यूटी लगेगी। इसके अलावा अन्य किसी गैर शैक्षणिक कार्य में शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने मंगलवार को विधानपरिषद में शिक्षकों के गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाए जाने संबंधी गैर सरकारी संकल्प प्रस्ताव पर जवाब दिया। जदयू के प्रो. वीरेद्र नारायण यादव की ओर से प्रस्ताव लाया गया था। इसका जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि इन तीनों कार्यों के अलावा किसी भी गैर शैक्षणिक कार्य में शिक्षक नहीं लगाए जाएंगे। शिक्षकों के मान-सम्मान में कमी नहीं होने दी जाएगी। यदि कहीं समस्या है तो पोर्टल पर या व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखकर इसकी शिकायत करें।

10.36 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की छवि बदली है। देशभर में बिहारियों का सम्मान बढ़ाया है। वर्ष 2005 के पहले बिहार के बारे में दूसरे राज्यों में अच्छे शब्दों का उपयोग नहीं किया जाता था। एक छात्र के रूप में भी हमने इसको दूसरे राज्य में देखा है।

नितिन नवीन मंगलवार को विधानसभा में अपनी बात रख रहे थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार सदन में आने पर सभी एनडीए नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सदन में उनके आगमन पर ‘भारत माता की जय’ के नारे लगे। उन्होंने कहा कि 20 वर्षों में हमने सदन से काफी कुछ सीखा है। हमारे वरिष्ठ नेताओं का पूरा आशीर्वाद भी मुझे मिला। आज मैं जिस रूप में यहां आया हूं, इसकी कल्पना भी मैंने नहीं की थी।

10.20 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: दिल्ली से लौटे पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मंगलवार को कहा कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं और राज्य पर शासन करने के योग्य नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया, "हर दूसरे दिन नीतीश कुमार ऐसी हरकतों के कारण सुर्खियों में रहते हैं, जो किसी समझदार व्यक्ति से अपेक्षित नहीं होतीं। यह भी चर्चा है कि उम्र से जुड़ी मानसिक बीमारियों के इलाज के लिए वे विदेश गए थे।"

10.05 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: भाजपा की राज्य इकाई के पूर्व अध्यक्ष, मंत्री और विधान परिषद के सदस्य दिलीप जायसवाल ने मंगलवार को विधान परिषद में हंगामे के बाद कहा, "हमने सभापति से उपद्रवी विपक्षी सदस्यों, खासकर राजद विधायक सुनील सिंह, जिन्होंने दलित नेता अशोक चौधरी के खिलाफ अपशब्द कहे, के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया है।"

9.57 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधान परिषद में राजद के सदस्य और पार्टी के प्रधान राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सदन के बाहर संवाददाताओं से बात करते हुए आरोप लगाया, "हमें लगातार उकसाया जा रहा था, क्योंकि सत्तापक्ष के सदस्य तंज कसते रहे। लेकिन सभापति ने केवल हमें ही निशाना बनाया और उनके आचरण को नजरअंदाज कर दिया।"

हालांकि, जदयू के राष्ट्रीय महासचिव और मंत्री अशोक चौधरी ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा, "वीडियो फुटेज सबके सामने है। हम अपनी सीट पर थे। वे लोग खुद उठकर हमारे पास आए और आक्रामक रवैया अपनाया। कई लोगों ने मेरे खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया, जो दलितों के प्रति उनके सम्मान की कमी को दर्शाता है।"

9.45 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधान परिषद में मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते रहे और सभापति व सत्तापक्ष की ओर उंगली उठाते रहे, तब अवधेश नारायण सिंह ने कहा, "मार्शलों को बुलाइए और इन सभी को बाहर कर दीजिए। इन्हें आज के लिए निलंबित भी किया जाता है।"

विधान परिषद में राजद के सदस्य और पार्टी के प्रधान राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सदन के बाहर संवाददाताओं से बात करते हुए आरोप लगाया, "हमें लगातार उकसाया जा रहा था, क्योंकि सत्तापक्ष के सदस्य तंज कसते रहे। लेकिन सभापति ने केवल हमें ही निशाना बनाया और उनके आचरण को नजरअंदाज कर दिया।"

