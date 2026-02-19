Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानमंडल का बजट सत्र, थोड़ी देर में शुरू होगी कार्यवाही

Bihar Vidhan Sabha LIVE: थोड़ी देर बाद बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। सदन के अंदर पक्ष-विपक्ष के बीच विभिन्न मुद्दों पर तरकार भी दिख सकती है। विधान परिषद में भी दोनों पक्षों के बीच अब तक कई बार नोंकझोंक देखने को मिली है।

Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र के दौरान सदन के अंदर और बाहर अलग-अलग मुद्दों पर पक्ष-विपक्ष के बीच तकरार भी देखने को मिल रही है। गुरुवार को भी सदन में यह तकरार दिख सकती है। सुबह 11 बजे से विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। इधर बिहार में शराबबंदी पर सियासी शास्त्रार्थ एक बार फिर तेज हो गई है। विधानसभा में मंगलवार को सत्ता पक्ष के ही रालोमो विधायक माधव आनंद की ओर से शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग का असर दूसरे दिन भी सदन के अंदर और बाहर दिखा। दोनों ही दिन राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखा। वहीं, विपक्ष ने शराबबंदी प्रभावी नहीं रहने का आरोप लगाया। इस तरह शराबबंदी पर शुरू हुआ सियासी शास्त्रार्थ दो दिनों से जारी है।

माधव आनंद ने मंगलवार को ग्रामीण विकास विभाग की बजट पर चल रही चर्चा के दौरान सदन में शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग की थी। बुधवार को भी मीडिया के साथ बातचीत में उन्होंने यह मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि इसे अच्छे ढंग से लागू किया जाना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर इसके कानून में संशोधन भी किया जाना चाहिए। इसके बाद विपक्ष ने इस मुद्दे को थाम लिया। राजद, कांग्रेस और एआईएमआईएम सदस्यों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। राजद के सूबेदार दास ने कहा कि शराबबंदी का असर यही है कि इसके बंद होने की जगह होम डिलीवरी हो रही है। इस विषय पर संसदीय कार्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने सदन के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा राज्य सरकार के स्तर पर शराबबंदी की समीक्षा का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कांग्रेस विधायक अभिषेक रंजन ने भी बुधवार को विधानसभा परिसर में मीडिया से कहा कि विधायकों, सरकारी पदाधिकारियों-कर्मचारियों की जांच की जाएगी तो राज्य में लागू शराबबंदी की पोल खुल जाएगी। वहीं, एससी-एसटी कल्याण मंत्री लखेंद्र कुमार ने भी मीडिया के सवाल पर कहा कि शराबबंदी कानून को और प्रभावी ढंग से लागू करने की समीक्षा होनी चाहिए।

Bihar Vidhan Sabha LIVE Updates-: 10.20 AM - Bihar Vidhan Sabha LIVE: विधानसभा में प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के वार्ड पार्षदों का मासिक भत्ता बढ़ाने पर राज्य सरकार विचार करेगी। वे बुधवार को पूर्व उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के ध्यानाकर्षण का जवाब दे रहे थे।

मंत्री ने कहा कि पार्षदों का भत्ता बढ़ाने का अभी कोई मामला सरकार के पास विचाराधीन नहीं है पर आगे इस पर विचार होगा। इससे पहले तारकिशोर प्रसाद ने ध्यानाकर्षण के जरिये मांग की थी कि पंचायती राज के प्रतिनिधियों की तर्ज पर नगर निकायों के निर्वाचित वार्ड पार्षदों के भी नियत भत्ते में सम्मानजनक वृद्धि की जाये। उन्होंने बताया कि वर्तमान में नगर निगम के 2500, नगर परिषद के 1500 और नगर पंचायत के वार्ड पार्षदों को 1000 रुपये नियत मासिक भत्ता दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2015-16 से इस भत्ते में वृद्धि नहीं की गई है।

10.10 AM - Bihar Vidhan Sabha LIVE: उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में बुधवार को कहा है कि प्रवासी श्रमिकों की सामान्य मृत्यु पर भी उनके पार्थिव शरीर को अन्य प्रदेशों और विदेश से सरकारी खर्च पर उनके घर तक लाने की व्यवस्था लागू करने पर सरकार विचार करेगी। विधायक अख्तरूल ईमान ने इस विषय पर राज्य सरकार से सवाल किया था।

अख्तरूल ईमान के सवाल पर शुरू में श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के मंत्री संजय टाइगर ने कहा कि इस पर सरकार विचार करेगी। वर्तमान में यह व्यवस्था उन प्रवासी श्रमिकों के लिए है, जिनकी मृत्यु किसी दुर्घटना में हो जाती है। इस पर अख्तरूल ईमान ने कहा कि सामान्य मृत्यु पर भी श्रमिकों के पार्थिव शरीर उनके घर तक लाने की व्यवस्था सरकार करे और इसकी घोषणा सदन में तत्काल हो।

9.59 AM - Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानसभा में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण (पीएचईडी) मंत्री संजय कुमार सिंह ने कहा कि राज्य में 14 जिले आर्सेनिक, 11 जिले फाइलेरिया और 12 जिले में भूगर्भ जल आयरन से प्रभावित हैं। इन क्षेत्रों में हर घर नल का जल योजना के तहत ट्रीमेंट प्लांट से जल को शुद्ध कर घरों में आपूर्ति की जाती है। मंत्री दुलाल चंद गोस्वामी के ध्यानाकर्षण पर अपना जवाब दे रहे थे।

9.49 AM - Bihar Vidhan Sabha LIVE: जो कटौती प्रस्ताव वापस नहीं लेंगे, उनके क्षेत्र में काम नहीं मंत्री अशोक चौधरी ने विधानसभा में कहा कि सात निश्चय-3 के तहत चरणवार तरीके से ग्रामीण सड़कों को चौड़ा (5.5 मीटर) किया जाना है। विभाग ने सरकारी भूमि की उपलब्धता के आधार पर 595 सड़कों का चयन किया है जिसकी लंबाई 1887.86 किलोमीटर है। आगामी वित्तीय वर्ष में इस पर काम होगा। बजट भाषण समाप्त करने के पहले मंत्री ने कहा कि जिन सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव पेश किया है, वे वापस लें। वरना, उनके विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण कार्य विभाग का काम नहीं होगा। कटौती प्रस्ताव राहुल कुमार ने दिया था जिस पर कमरुल होदा, सतीश यादव और आलोक मेहता ने भी हस्ताक्षर किया था। मंत्री के जवाब के बाद सदन में ग्रामीण कार्य का बजट 11312.1799 करोड़ पारित हो गया।