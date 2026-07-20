Bihar Vidhan Sabha LIVE: नेता प्रतिपक्ष देश से बाहर हैं, उनको परिवार से मतलब..,सदन में बोले जदयू MLC

Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का आगाज हंगामे से हुआ। विधानसभा के पोर्टिको में विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन दिखा। विपक्ष के नेता पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आए। विपक्ष के नेताओं के हाथ में तख्तियां थीं। तेजस्वी यादव के सत्र में ना होने का मुद्दा भी विधान परिषद में उठा।

Bihar Vidhan Sabha LIVE: आज से बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सत्र में अनुपस्थित नजर आए। नेता प्रतिपक्ष की गैर मौजूदगी का मुद्दा सदन में उठा। जदयू के विधान पार्षद खालिद अनवर ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। खालिद अनवर ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष देश से बाहर हैं। उनको अपने परिवार से मतलब है। सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष के नेताओं ने विधानसभा पोर्टिको में भी प्रदर्शन किया। छात्रों के मुद्दे पर प्रदर्शन करते हुए विपक्ष के नेताओं ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया। विपक्षी नेताओं के हाथ में तख्तियां भी नजर आईं। बता दें कि सीएम सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली गठित एनडीए सरकार का यह पहला मानसून सत्र है। इस सत्र में सरकार कई अहम विधयकों को पास कराना चाहती है। मानसून सत्र में शामिल होने के लिए विधायकों के विधानमंडल पहुंचने का सिलसिला भी दिखा।

इस सत्र में राज्य सरकार बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) समेत 13 विधेयक पेश करेगी। जानकारी के मुताबिक, विधानमंडल के सत्र के पहले दिन विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। 23 जुलाई को अनुपूरक बजट पर वाद-विवाद एवं सरकार का उत्तर होगा। इसके साथ ही इसे पारित किया जाएगा। विधानमंडल के मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। विपक्ष ने भी सत्र में सरकार को घेरने के लिए अपनी योजनाा तैयार कर ली है। सत्र के दौरान विपक्ष सदन के अंदर भोजपुर जिले के बहुचर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर कांड पर सरकार से जवाब मांग सकता है। इसके अलावा राज्य की आर्थिक स्थिति समेत अन्य कई मुद्दों पर विपक्ष हमलावर रह सकता है।

Bihar Vidhan Sabha LIVE Updates- : 11.52 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: जन्मदिन की बधाई मिलने पर स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने सबों के प्रति आभार प्रकट किया और कहा कि हमें मिलकर काम करना है। पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने जो विकास की रेखा खींची है, सीएम सम्राट चौधरी आगे बढ़ा रहे हैं। पीएम और केंद्र के सहयोग से बिहार विकसित होकर रहेगा।

11.28 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश बिहार विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया गया है। बिहार के उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने 87,383 करोड़ का वित्तीय वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही 21 जुलाई 11 बजे दिन तक के लिए स्थगित कर दी गई।

11.21 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: सदन में ये विधेयक पेश करेगी राज्य सरकार बिहार नगर विकास विधेयक 2026, बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2026, बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त) (निरसन) विधेयक 2026,भारतीय स्टाम्प (बिहार संशोधन) विधेयक 2026, निबंधन (बिहार संशोशन) विधेयक 2026, बिहार ईज ऑफ डुईंग बिजनेस विधेयक 2026, बिहार जुआ (प्रतिषेध) विधेयक 2026, बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2026, बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) (निरसन) विधेयक 2026, बिहार भूमि दाखिल-खारिज (संशोधन) विधेयक 2026, बिहार चिकित्सा (संशोधन) विधेयक 2026, बिहार नर्सेज पंजीकरण (संशोधन) विधेयक 2026 और बिहार चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक 2026।

11.11 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: स्कूल और शिक्षा का भगवाकरण हो रहा- राजद वहीं राजद विधान पार्षद कारी सुहैब ने कहा कि भाजपा के लोग स्कूल और शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है। भाजपा वाले अपने घर का भगवाकरण क्यों नहीं कर रहे हैं। भाजपा सरकार को शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। वो तो विश्वविद्यालय तोड़ रही है।

11.08 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: निशांत को जन्मदिन की सभी ने दी बधाई स्वास्थ्य मंत्री निशांत विधान परिषद में मौजूद हैं। आज उनका जन्मदिन है। सदन के सभी सदस्य ने उनको जन्मदिन की बधाई दी है। बतौर विधान पार्षद आज वे पहली बार सदन में आए हैं। परिषद की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति अवधेश नारायण सिंह ने भी स्वास्थ्य मंत्री को जन्मदिन की बधाई दी। अपने प्रारंभिक संबोधन में सभापति ने सीएम सम्राट चौधरी को बधाई दी। साथ ही पूर्व सीएम नीतीश कुमार को भी याद किया। सदन में 12 नवनिर्वाचित सदस्य भी मौजूद हैं।

11.05 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: स्कूल के रंग पर राजनीति ना करे राजद- जदयू पार्षद जदयू विधान पार्षद खालिद अनवर ने कहा कि मॉडल स्कूल का आइडिया नीतीश कुमार का है। स्कूल के रंग पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। स्कूल की शिक्षा पर बात होनी चाहिए। सरकार शिक्षा को लेकर गंभीर है। राजद लोकप्रियता पाने को राजनीति कर रहा है। विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है।

10.56 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। जदयू के विधान पार्षद खालिद अनवर ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। खालिद अनवर ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष देश से बाहर हैं। उनको अपने परिवार से मतलब है।

10.43 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानसभा केे पोर्टिको में विपक्ष के सदस्य केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पेपर लीक मामले को लेकर सदस्य नारेबाजी भी कर रहे हैं।

10.28 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: सत्र के लिए 50 से अधिक ट्रैफिक पुलिस तैनात बिहार विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो रहा है। इसे लेकर यातायात पुलिस ने 50 अतिरिक्त जवानों की तैनाती की है। विधानसभा और सचिवालय के आसपास की सड़कों पर यातायात का परिचालन सामान्य रहे इसके लिए विशेष तैनाती की गई है। ट्रैफिक एसपी सागर कुमार ने बताया कि विधानसभा सत्र को देखते हुए यातायात व्यवस्था को सही रखने के लिए अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया है।

10.25 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानसभा के पास धारा 144 लागू

बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के पहले दिन विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। विधायक धीरे-धीरे विधानसभा पहुंच रहे हैं। विधानसभा के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है।