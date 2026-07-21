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Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानसभा के सत्र का दूसरा दिन, कई विधेयक हो सकते हैं पेश; घेरेगा विपक्ष

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी सदन के अंदर विपक्ष का हंगामा देखने को मिल सकता है। दूसरे दिन सरकार करीब 7 विधेयक सदन में पेश कर सकती है। प्रश्नोत्तर काल से कार्यवाही की शुरुआात होगी। 

Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानसभा के सत्र का दूसरा दिन, कई विधेयक हो सकते हैं पेश; घेरेगा विपक्ष

Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन सदन में कई अहम विधेयक पेश किए जा सकते हैं और उनपर चर्चा भी हो सकती है। सदन के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष एक बार फिर विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेर सकता है। जाहिर है ऐसे में दूसरे दिन भी सदन के अंदर हंगामाा देखने को मिल सकता है। विपक्षी दल शिक्षा, कानून-व्यवस्था, बेरोजगारी, बाढ़ और अन्य जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना चुके हैं। ऐसे में प्रश्नकाल और शून्यकाल के दौरान तीखी नोकझोंक और हंगामे की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सदन की कार्यवाही प्रश्नोतरकाल से शुरू होगी। इसके बाद शून्यकाल के दौरान सदन में मौजूद विधायक अपने-अपने क्षेत्र से जुड़े मुद्दे उठाएंगे। आज सदन में कुल 7 विधेयक पेश किए जा सकते हैं।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एनडीए विधानमंडल दल के सदस्यों को मानसून सत्र के दौरान सदन में मौजूद रहने को कहा है। सोमवार को सत्र के पहले दिन की समाप्ति के बाद विधानसभा के विस्तारित भवन में एनडीए विधायकों की बैठक में सीएम ने कहा कि सदन की पहली पाली के साथ ही दूसरी पाली में भी मौजूद रहें। सरकार के काम को समझें। विपक्ष के हर आरोपों का जवाब दें।सीएम ने कहा कि पीएम नरेन्द्र मोदी और पूर्व सीएम नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में बिहार में सरकार चल रही है। हमने घोषणा की थी कि डिग्री कॉलेज खोलेंगे। आजादी के बाद पहली बार एक साथ इतनी संख्या में डिग्री कॉलेज खुले। 800 करोड़ ग्रामीण कार्य विभाग को दिया गया। हर महीने 11 तारीख को पेंशन देते हैं। इस मद में 10 हजार करोड़ सरकार खर्च करती है। कहां खजाना खाली है। विपक्ष का आरोप निराधार है। सरकार अपना दायित्व पूरा कर रही है।

Bihar Vidhan Sabha LIVE Updates-:

Bihar Vidhan Sabha LIVE: 10:53 AM - मानसून सत्र के दूसरे दिन राजद के रणविजय साहू ने कहा कि जनता का ध्यान भटकाया जा रहा है। लोगों के अधिकार का हनन हो रहा है। सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखने पर जेल भेजने की तैयारी की जा रही है।

Bihar Vidhan Sabha LIVE: 10:52 AM - गरीबों की आवाज दबाने के लिए कानून ला रही सरकार - बोगो सिंह

राजद के बोगो सिंह ने कहा कि गरीबों की आवाज दबाने के लिए सरकार तरह तरह के कानून ला रही है। हम सोनम वांगचुक का समर्थन करते हैं। जुआ, अफीम, गांजा, तस्करी इसी सरकार में बढ़ी है। पूर्व सीएम नीतीश ने बिहार को नशे में झोंक दिया। गांव गांव शराब की दुकान खोले और फिर नशामुक्त की बात करने लगे। गांव-गांव में घर घर शराब पहुंच रहे हैं। क्या बोतल पाकिस्तान से आ रहा है।

Bihar Vidhan Sabha LIVE: 10:51 AM - दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था- राजू तिवारी

लोजपा आर के राजू तिवारी ने कहा कि सोशल मीडिया पर अपशब्द कहने का चलन बढ़ गया है। इस पर अंकुश जरूरी है। दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था। किस परिस्थिति में लाठीचार्ज हुआ, यह देखना होगा।

Bihar Vidhan Sabha LIVE: 10:49 AM - निजी विश्वविद्यालयों को मिलेगी अस्थायी संचालन की मंजूरी

बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के पहले दिन यानी सोमवार को विधानसभा में बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 की प्रति वितरित की गई। इस संशोधन के जरिये बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 में बदलाव करते हुए निजी विश्वविद्यालयों के औपबंधिक (प्रोविजनल) संचालन का स्पष्ट कानूनी प्रावधान किया गया है। संशोधन के अनुसार यदि कोई प्रायोजक निकाय भवन, आधारभूत संरचना एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में आश्वासन देता है, तो राज्य सरकार उसे एक शैक्षणिक सत्र के लिए औपबंधिक रूप से विश्वविद्यालय संचालित करने की अनुमति दे सकेगी। यदि निर्धारित अवधि के दौरान प्रायोजक तय शर्तों का पालन नहीं करता है, तो प्रोविजनल अनुमति स्वतः समाप्त हो जायेगी। यही नहीं अधिनियम में अनुसूची 1 जोड़कर 11 नये निजी विश्वविद्यालयों को अधिनियम का हिस्सा बनाया जायेगा।

Bihar Vidhan Sabha LIVE: 10:47 AM - विधायी कार्य समझने की नसीहत

उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने सदस्यों को विधायी कार्य समझने की नसीहत दी। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने विधायकों को उनके दायित्वों के बारे में जानकारी दी। हम के संतोष सुमन, रालोमो के माधव आनंद, लोजपाआर के राजू तिवारी ने अपने विचार रखे।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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