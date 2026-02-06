Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानमंडल के सत्र का आज चौथा दिन, कानून व्यवस्था पर हंगामे के आसार

संक्षेप: Bihar Vidhan Sabha LIVE: विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि बिहार के अपराधियों में कोई डर नहीं है। पुलिस प्रशासन का डर नहीं रह गया है। अपराधी निर्भय होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं।

Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। आज सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार के बजट पर अपनी बात रख सकते हैं। विधानमंडल सत्र के दौरान आज भी हंगामे के आसार हैं। नीट छात्रा की मौत के मामले पर विपक्षी सदस्य आज भी सरकार से सवाल पूछ सकते हैं और इस मामले पर हंगामा देखने को मिल सकता है। इससे पहले गुरुवार को सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोंकझोंक देखने को मिली थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि बिहार के अपराधियों में कोई डर नहीं है। पुलिस प्रशासन का डर नहीं रह गया है। अपराधी निर्भय होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पैर में चोट के कारण भाषण देने में परेशानी के मद्देनजर अध्यक्ष की अनुमति से उन्होंने सीट पर बैठककर बात पूरी की। तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव में जनता हार गई और सत्ता तंत्र जीत गया। आरोप लगाया कि आपने लोकतंत्र को डर तंत्र में बदल दिया है। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। हर दिन बड़ी-बड़ी घटनाएं हो रही हैं।

उन्होंने नीट छात्रा समेत कई घटनाओं का विस्तार से जिक्र किया। दावा किया कि सरकार हर मामले को ठंडा करने में लगी हुई है। चुनौती देते हुए कहा कि इतना विकास हो रहा तो सरकार बताए कि किस चीज में बिहार नम्बर वन है?यादव ने राज्य में आरक्षण की सीमा 85%करने के लिए कानून बनाने की वकालत की और कहा कि सरकार को इसके लिए पहल करनी चाहिए।

Bihar Vidhan Sabha LIVE Updates-: 10.05 AM-Bihar Vidhan Sabha LIVE: गुरुवार को राज्य में विधि-व्यवस्था की स्थिति खराब होने का आरोप लगाते हुए विपक्षी सदस्यों ने विधानसभा के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया था। विपक्ष के सदस्य हाथों में पोस्टर लिये हुए सरकार के विरोध में खूब नारे लगाए थे। एआईएमआईएम के विधायक अख्तरूल ईमान विस परिसर में हाथों में पोस्टर लिये अलग प्रदर्शन करते दिखे थे। मीडिया से बातचीत में कहा कि अपराधी आये दिन लोगों को निशाना बना रहे हैं। यह भी आरोप लगाया कि महिलाओं और अकलीयतों के विरुद्ध अपराध सबसे अधिक हो रहे हैं।

9.56 AM-Bihar Vidhan Sabha LIVE: गुरुवार को बिहार विधानसभा और विधान परिषद परिसर में विपक्ष के सदस्यों ने जहानाबाद निवासी नीट छात्रा से दरिंदगी और हत्या मामले में प्रदर्शन किया। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नेतृत्व में विप परिसर में कांग्रेस, राजद, माले, भाकपा के सदस्यों ने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की।

प्रदर्शन के दौरान विपक्षी सदस्यों ने बिहार की बेटी को इंसाफ चाहिए, सियासी खामोशी नहीं जवाब चाहिए, के नारे लगाए। सदस्यों ने आरोप लगाया कि राज्य में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। प्रदर्शन करने वालों में भाकपा माले एमएलसी शशि यादव, कांग्रेस एमएलसी मदन मोहन झा, राजद एमएलसी सुनील सिंह आदि शामिल थे। वहीं, मीडिया से बात करते हुए राबड़ी देवी ने आरोप लगाया कि सीबीआई जांच की सिफारिश में लीपापोती कर सरकार दोषियों को बचा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें कोई मंत्री का बेटा शामिल होगा, इसीलिए लीपापोती हो रही है।