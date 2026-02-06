Hindustan Hindi News
Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानमंडल के सत्र का आज चौथा दिन, कानून व्यवस्था पर हंगामे के आसार

संक्षेप:

Bihar Vidhan Sabha LIVE: विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि बिहार के अपराधियों में कोई डर नहीं है। पुलिस प्रशासन का डर नहीं रह गया है। अपराधी निर्भय होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं।

Feb 06, 2026 10:05 am IST
Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। आज सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार के बजट पर अपनी बात रख सकते हैं। विधानमंडल सत्र के दौरान आज भी हंगामे के आसार हैं। नीट छात्रा की मौत के मामले पर विपक्षी सदस्य आज भी सरकार से सवाल पूछ सकते हैं और इस मामले पर हंगामा देखने को मिल सकता है। इससे पहले गुरुवार को सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोंकझोंक देखने को मिली थी।

विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि बिहार के अपराधियों में कोई डर नहीं है। पुलिस प्रशासन का डर नहीं रह गया है। अपराधी निर्भय होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पैर में चोट के कारण भाषण देने में परेशानी के मद्देनजर अध्यक्ष की अनुमति से उन्होंने सीट पर बैठककर बात पूरी की। तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव में जनता हार गई और सत्ता तंत्र जीत गया। आरोप लगाया कि आपने लोकतंत्र को डर तंत्र में बदल दिया है। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। हर दिन बड़ी-बड़ी घटनाएं हो रही हैं।

उन्होंने नीट छात्रा समेत कई घटनाओं का विस्तार से जिक्र किया। दावा किया कि सरकार हर मामले को ठंडा करने में लगी हुई है। चुनौती देते हुए कहा कि इतना विकास हो रहा तो सरकार बताए कि किस चीज में बिहार नम्बर वन है?यादव ने राज्य में आरक्षण की सीमा 85%करने के लिए कानून बनाने की वकालत की और कहा कि सरकार को इसके लिए पहल करनी चाहिए।

Bihar Vidhan Sabha LIVE Updates-:

10.05 AM-Bihar Vidhan Sabha LIVE: गुरुवार को राज्य में विधि-व्यवस्था की स्थिति खराब होने का आरोप लगाते हुए विपक्षी सदस्यों ने विधानसभा के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया था। विपक्ष के सदस्य हाथों में पोस्टर लिये हुए सरकार के विरोध में खूब नारे लगाए थे। एआईएमआईएम के विधायक अख्तरूल ईमान विस परिसर में हाथों में पोस्टर लिये अलग प्रदर्शन करते दिखे थे। मीडिया से बातचीत में कहा कि अपराधी आये दिन लोगों को निशाना बना रहे हैं। यह भी आरोप लगाया कि महिलाओं और अकलीयतों के विरुद्ध अपराध सबसे अधिक हो रहे हैं।

9.56 AM-Bihar Vidhan Sabha LIVE: गुरुवार को बिहार विधानसभा और विधान परिषद परिसर में विपक्ष के सदस्यों ने जहानाबाद निवासी नीट छात्रा से दरिंदगी और हत्या मामले में प्रदर्शन किया। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नेतृत्व में विप परिसर में कांग्रेस, राजद, माले, भाकपा के सदस्यों ने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की।

प्रदर्शन के दौरान विपक्षी सदस्यों ने बिहार की बेटी को इंसाफ चाहिए, सियासी खामोशी नहीं जवाब चाहिए, के नारे लगाए। सदस्यों ने आरोप लगाया कि राज्य में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। प्रदर्शन करने वालों में भाकपा माले एमएलसी शशि यादव, कांग्रेस एमएलसी मदन मोहन झा, राजद एमएलसी सुनील सिंह आदि शामिल थे। वहीं, मीडिया से बात करते हुए राबड़ी देवी ने आरोप लगाया कि सीबीआई जांच की सिफारिश में लीपापोती कर सरकार दोषियों को बचा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें कोई मंत्री का बेटा शामिल होगा, इसीलिए लीपापोती हो रही है।

9.41 AM-Bihar Vidhan Sabha LIVE: विधानमंडल सत्र का चौथा दिन

बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के चौथे दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार के बजट पर अपनी बात रख सकते हैं। आज भी विधानमंडल के बाहर और अंदर विपक्षी सदस्यों का हंगामा देखने को मिल सकती है। विपक्ष लगातार राज्य में कानून-व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार को घेर रहा है। पटना में नीट छात्रा की मौत के मामले में विपक्ष मुखर होकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है।

एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
