Bihar Vidhan Sabha LIVE: विधान परिषद गेट पर राबड़ी देवी समेत विपक्षी सदस्यों का प्रदर्शन, कानून-व्यवस्था पर घेरा

Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। इस सत्र के दौरान सदन के अंदर लगभग हर रोज अलग-अलग मुद्दों पर पक्ष-विपक्ष के बीच तीखी नोंकझोंक हो रही है। शुक्रवार को एक बार फिर सदन के अंदर और बाहर विपक्ष का हंगामा देखने को मिल सकता है। बिहार में कानून-व्यवस्था को लेकर विपक्ष खासतौर से सरकार पर हमलावर है। नीट छात्रा की मौत से लेकर लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े अन्य मुद्दों पर विपक्षी सदस्य सरकार को घेर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने मैट्रिक परीक्षा में देरी के कारण मसौढ़ी की छात्रा को परीक्षा नहीं दिए जाने और उसके द्वारा आत्महत्या के मामले पर नाराजगी जतायी। उन्होंने कहा कि पांच मिनट की देरी के कारण परीक्षा से वंचित करना अपराध है।

गुरुवार को विधान परिषद परिसर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि छात्रा ने हताश होकर आत्महत्या कर ली। जिन लोगों ने स्कूल में छात्रा को घुसने नहीं दिया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आने में 5 मिनट देर हुई तो क्या हो गया, परीक्षा देने दिया जाना चाहिए। राबड़ी देवी ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष को कहीं बोलने नहीं देती। उन्होंने शराब को लेकर सवाल उठाया और कहा कि आज बिहार में शराब कहां से आ रही है? राज्य के बॉर्डर पर सरकार के अधिकारी हैं, फिर कैसे बिहार में इतनी शराब आ रही है?

इसपर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि सरकार ने पटना के मसौढ़ी इलाके में कक्षा 10 की एक छात्रा द्वारा कथित रूप से आत्महत्या किए जाने के मामले का संज्ञान लिया है। विधानसभा परिसर के बाहर पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने कहा कि इस मामले का निश्चित रूप से संज्ञान लूंगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या मामूली देरी के मामलों में शिक्षा विभाग नरमी बरतेगा, तो उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों के हित में जो भी उपयुक्त कार्रवाई आवश्यक होगी, वह करेगी। उल्लेखनीय है कि छात्रा को परीक्षा केंद्र पर 10 मिनट की देरी से पहुंचने के कारण कथित तौर पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया गया था। घटना मंगलवार को हुई थी।

Bihar Vidhan Sabha LIVE Updates- : 11.26 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने विधानसभा में कहा कि राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने के लिए सभी सदर अस्पतालों को सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के रूप में विकसित करने की योजना है। कुछ जिलों में इसपर काम शुरू भी हो गया है।

11.22 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: विधान परिषद में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि राज्य में महिलाओं के खिलाफ आपराधिक घटनाएं काफी बढ़ी हैं। सिर्फ इस फरवरी माह में महिलाओं के खिलाफ 35 जघन्य अपराध हुए। सरकार इन घटनाओं को रोकने में विफल है। अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं। इस पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि सरकार किसी भी अपराधी को बख्शेगी नहीं। हर घटना पर पूरी सख्ती से पुलिस निपट रही है।

11.05 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: लोजपा(आर) के राजू तिवारी ने राज्यसभा की पांचों सीट पर जीत का दावा किया। कहा कि एन डी ए सभी सीटों पर जीत हासिल करेगा। विपक्ष के पास संख्या नहीं है।

11.03 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानसभा की पहली पाली की कार्यवाही शुरू हो गई है। सीएम नीतीश कुमार सदन में मौजूद हैं।

10.59 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: विधान परिषद के मुख्य द्वार पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी समेत विपक्ष के सदस्यों ने राज्य में अपराध बढ़ने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। साथ ही भ्रष्ट पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग सभी ने की।

अध्यक्ष ने पदाधिकारियों को संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर आवासीय परिसर में हरियाली बढ़ाने, सौर ऊर्जा से संचालित स्ट्रीट लाइट लगाने, वर्षा जल संचयन के लिए उत्तम प्रबंध सुनिश्चित कराने, स्पोर्ट्स क्लब की स्थापना कराने और मूलभूत चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने सहित सभी बुनियादी सुविधाएं दुरुस्त कराने का भी निर्देश दिया। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वीरचंद पटेल पथ स्थित नवनिर्मित आवासीय परिसर में अब तक 116 विधायकों ने आवास में ले लिया है। कई अन्य विधायक भी शीघ्र वहां रहने आने वाले हैं।

10.33 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: मसौढ़ी में छात्रा के आत्महत्या करने का मामला विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष रबड़ी देवी ने उठाया था। अब तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा, ‘बिहार की बेटियों का काल बनी नीतीश-भाजपा सरकार। पटना जिले के मसौढ़ी थाना क्षेत्र की कोमल कुमारी दसवीं की छात्रा थी। माँ बाप की उम्मीद और सुनहरे भविष्य की आशा। 10वीं कक्षा की पहली परीक्षा थी। जाम और अव्यवस्था के चलते परीक्षा केंद्र पहुँचने में कुछ मिनटों की देरी हो गई और उसे परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिला। उसके लिए बिहार सरकार सारे दरवाज़े बंद कर चुकी थी। यह केवल स्कूल का दरवाजा ही नहीं था बल्कि दरवाजा उसके भविष्य का, उसकी सफलता का, उसकी नियति का और सबसे बढ़कर दरवाजा उसके जीवन का। कोमल कुमारी ने गुहार लगाई, मिन्नतें की कि उसे परीक्षा में बैठने दिया जाये पर किसी का दिल नहीं पसीजा। अंत में इस सरकारी व्यवस्था से निराश, हताश और परेशान होकर बिहार की इस कोमल बेटी ने कठोर बन ट्रेन के आगे कूद कर अपनी जान दे दी।

बिहारी होने के नाते हम दुखी हैं, ग़मज़दा हैं और हताश हैं। क्रूर निकम्मी सरकार के शासन में आख़िर बेटियों की जान लीलती इन अव्यवस्थाओं का कोई अंत भी तो नहीं दिखाई देता। हर जगह से तस्वीरें और वीडियो आ रहे हैं, बेटियां परीक्षा केंद्र के बंद गेट के आगे रो रही है पर दुख सुनने वाला कोई नहीं। इस बहरी व्यवस्था के आगे अगर किसी और बेटी ने जान दे दी तो कितना ख़ौफ़नाक होता चला जाएगा ये सब। हम सभी को बोलना होगा, आवाज़ उठानी होगी।

हम किसी भी कीमत पर बिहार की किसी और बेटी की जान एक दो मिनट की देरी के कारण नहीं जाने देंगे। हमारी बेटियां हमारा गर्व हैं और बिहारवासी अपने गर्व को बनाये रखने के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे।साथ ही सरकार को भी कहेंगे कि अविलंब कोमल कुमारी के परिजनों को मुआवजा दिया जाए और बेटियों को जाम आदि के कारण चंद मिनटों से परीक्षा केंद्र पर देरी से पहुँचने पर प्रवेश दिया जाए। एक बेटी की जान एक दो मिनट से कहीं ज़्यादा कीमती और अमूल्य है।’

10.26 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने विधानसभा में गुरुवार को कहा कि राज्य का कोई भी किसान सरकार की योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं होगा। शालिनी मिश्रा की ओर से पूछे गये सवाल का वह जवाब दे रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के 45 लाख 19 हजार किसानों की फार्मर आईडी बन गयी है। सभी किसानों की आईडी बनाने लिए घर-घर अभियान चल रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से इससे संबंधित किसानों के कागजात तुरंत बनाये जा रहे हैं। इस पर उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बेहतरनी उपलब्धि कि लिए राज्य को 500 करोड़ बतौर पुरस्कार भी दिया गया है।

10.13 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: राज्य में खाद की कालाबाजारी का मुद्दा विधानसभा में गुरुवार को पक्ष-विपक्ष के सदस्यों ने उठाया। सदस्यों ने कहा कि कालाबाजारी से किसानों को ऊंची कीमत पर खाद मिल रहा है। इस पर कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

मंत्री विधानसभा में विशाल कुमार की ओर से पूछे गये सवाल का उत्तर दे रहे थे। मंत्री ने कहा कि किसानों को सुविधा से तय कीमत पर खाद मिले, इसके लिए निरंतर निगरानी की जा रही है। मामले में गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। अब-तक 104 प्राथमिकी दर्ज की गई है। 419 विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द किये गए हैं। इस पर पूर्व मंत्री नीरज बबलू ने कहा कि सरकार कार्रवाई तो कर रही है पर यह सुनिश्चित होना चाहिए कि खाद की कालाबाजारी ना हो।

10.01 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: विधान परिषद में परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि 15 दिनों के अंदर बिना अनुमति के वाहन (ट्राली) पर डीजे बजाने पर रोक लगेगी। कई सदस्यों ने चिंता जाहिर करते कहा कि बिना अनुमति के वाहनों पर डीजे बजाने पर रोक लगे।

मंत्री ने सदन को विश्वास दिलाया कि 15 दिनों के अंदर राज्यभर में ऐसी गाड़ियों में, जिसमें बिना अनुमति के डीजे लगाया गया है, उसकी जांच कराएंगे और उसको बंद भी कराएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे जो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है उस पर भी नियंत्रण करने की कार्रवाई करेंगे। गुरुवार को मंत्री प्रश्नोत्तर काल में बंशीधर ब्रजवासी के सवाल का जवाब दे रहे थे। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि शादी- विवाह के मौके पर डीजे नहीं बजेगा तो नाच-गाना कैसे होगा। सदस्य इस को लेकर भी सवाल उठाएंगे।

9.47 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानसभा के बजट सत्र के 14वें दिन यानी आज प्रश्नकाल हंगामेदार होने के आसार है। इस दिन पहले हाफ में प्रश्नकाल लिए जाएंगे। वहीं सेकंड हाफ में वित्तीय कार्य किए जाएंगे।

9.44 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने विधायक आवास परिसर में बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने का निर्देश दिया है। कहा कि विधायकों के आवास के स्थान पर उन्हें तमाम सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। वे गुरुवार को कार्यालय कक्ष में सभा सचिवालय के अधिकारियों के साथ विधायक आवास की व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे।