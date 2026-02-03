Bihar Budget LIVE: बिहार में अनंत सिंह ने विधायक की शपथ ली, दोपहर 2 बजे पेश होगा नीतीश का बजट

संक्षेप: Bihar Budget LIVE: वैश्विक महामारी और संघर्ष के बाद जारी आर्थिक मंदी के बावजूद विकास दर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। राज्य की विकास दर राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है। बिहार का वर्तमान मूल्य पर आर्थिक विकास दर 13.1 प्रतिशत है जबकि राष्ट्रीय आर्थिक विकास दर 9.8 प्रतिशत है।

Bihar Budget LIVE: बिहार के लिए आज का दिन काफी अहम है। आज बिहार की नीतीश सरकार वर्ष 2026-27 के लिए अपना बजट विधानसभा में पेश करेगी। बिहार सरकार के वित्त मंत्री बीजेंद्र यादव बजट पेश करेंगे। ऐसी उम्मीद है कि इस बार बिहार का बजट 4 लाख करोड़ के आसपास का हो सकता है। बिहार सरकार इस बजट को युवा, महिला और किसान पर केंद्रीत रख सकती है। कृषि के लिए नई योजनाओं का ऐलान किया जा सकता है। महिलाओं और युवा वर्ग के लिए भी लोकलुभावन ऐलान हो सकते हैं।

इससे पहले वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की थी। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह सामने आया है कि बिहार देश में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला राज्य बनकर सामने आया है। वैश्विक महामारी और संघर्ष के बाद जारी आर्थिक मंदी के बावजूद विकास दर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। राज्य की विकास दर राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है। बिहार का वर्तमान मूल्य पर आर्थिक विकास दर 13.1 प्रतिशत है जबकि राष्ट्रीय आर्थिक विकास दर 9.8 प्रतिशत है।

Bihar Budget LIVE Updates- : Bihar Budget LIVE: 11.00 AM- मोकामा से जदयू विधायक अनंत सिंह ने मंगलवार को बिहार विधानसभा में शपथ ली है। अनंत सिंह बेऊर जेल से सीधे बिहार विधानसभा पहुंचे थे। सदन के अंदर अनंत सिंह ने शपथ ली है।

Bihar Budget LIVE: 11.00 AM- बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। विपक्षी सदस्यों ने विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू कर दिया है। तेजस्वी यादव सदन में मौजूद नहीं हैं।

Bihar Budget LIVE: 10.50 AM- बिहार विधानसभा के बाहर विपक्ष के नेताओं ने प्रदर्शन किया है। राजद विधायकों ने विधानसभा पोर्टिको में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। मंगलवार को बजट सत्र के दूसरे दिन इन्होंने जमकर नारे लगाए और राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए।

Bihar Budget LIVE: 10.40 AM- विधानमंडल में सोमवार को पेश आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार चावल के उत्पादन में 4.3 फीसदी की वृद्धि हुई है। वहीं, गेहूं उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर 7.1 और मक्का की 12.6 फीसदी रही। पिछले वर्ष की तुलना में बागवानी क्षेत्र का उत्पादन भी बढ़ा है। फल, सब्जियों, फूल, मसाले, औषधीय एवं सुगंधित पौधे, मखाना, शहद और मशरूम के उत्पादन में वृद्धि हुई है। कुल बागवानी क्षेत्र में एक चौथाई पर फल और करीब 60 फीसदी पर सब्जियों की खेती हो रही है। लीची, मखाना और मशरूम का उत्पादन बढ़ा है। आगे भी इनका उत्पादन बढ़ाकर किसानों की आय बढ़ाने का लक्ष्य है।

Bihar Budget LIVE: 10.34 AM- बिहार में उच्च शिक्षा में नामांकन दर में वृद्धि हुई है। पांच वर्षों में उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकन दर में 5 प्रतिशत की अधिक वृद्धि दर्ज हुई है। सोमवार को विधानमंडल में पेश आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार 2017-18 में बिहार में उच्च शिक्षण संस्थानों में 15 लाख 15 हजार छात्र-छात्रा नामांकित थे। यानी कुल नामांकन अनुपात 11.4% थी। 2021-22 में कुल नामांकन 26 लाख 23 हो गया। यानी कुल नामांकन अनुपात (जीईआर) 17.01 प्रतिशत हो गया। बिहार में 2020-21 में कुल 37 विवि थे, जो 2024-25 में 39 हो चुके हैं। इसमें राज्य विवि की संख्या 19 है। अभी राज्य में सरकारी या अंगीभूत कॉलेजों की संख्या 288 है।

Bihar Budget LIVE: 10.21 AM- औद्योगिक प्रक्षेत्र को प्रोत्साहन देने की नीति के बाद राज्य में बीते 10 वर्षों में 956 नए कारखाने चालू हुए हैं। लगातार झटके खाने वाले उद्योग सेक्टर को राज्य सरकार की नयी नीतियों से काफी राहत मिली है। सोमवार को राज्य सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में सूबे का उद्योग सेक्टर पटरी पर लौटता दिख रहा है। पूरे प्रदेश में निवेश के लिए देश-दुनिया से बड़े-बड़े प्रस्ताव आ रहे हैं। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति आने के बाद बीते 10 वर्षो में बिहार को 4353 निवेश प्रस्ताव मिले। इस दौरान 1.11 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है। इस राशि से राज्य में 3539 नई औद्योगिक इकाइयां लगेंगी। इन सबके बीच सूबे में कारखानों की संख्या लगातार घट रही है। इनमें मूल कारखानों के साथ चालू कारखाने भी शामिल हैं।

Bihar Budget LIVE: 10.06 AM- बिहार में ग्रामीण विकास पर खर्च का बजट आकार पांच वर्षों में डेढ़ गुना बढ़ा है। राज्य सरकार द्वारा किये जाने वाले कुल खर्च का दस प्रतिशत इस मद में खर्च होता है। वर्ष 2025-26 में ग्रामीण विकास पर 30 हजार 150 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। वहीं, वर्ष 2021-22 में इस पर 19 हजार 94 करोड़ खर्च हुए थे।

विस में सोमवार को पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर कुल खर्च का करीब चार प्रतिशत खर्च ग्रामीण विकास पर होता है। यह आंकड़ा बताता है कि बिहार में इस मद में खर्च का प्रतिशत राष्ट्रीय स्तर से अधिक है। बताया गया है कि वर्ष 2024-25 मनरेगा के तहत रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या 51 लाख थी, जबकि इस दौरान 40 हजार श्रमिकों को ही 100 दिनों का काम मिला।

Bihar Budget LIVE: 9.50 AM- बिहार में आबादी के अनुपात में सड़क की भागीदारी कम है। देश के कुल सड़क नेटवर्क में बिहार की भागीदारी मात्र 5.5% है। राष्ट्रीय राजमार्ग के मामले में बिहार की भागीदारी मात्र 4.2 फीसदी ही है। सितम्बर 2025 तक बिहार के कुल 57 एनएच की लंबाई 6389 किमी थी। सबसे लंबा एनएच 27 ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर है, जिसकी बिहार में लंबाई 483 किमी है। सड़कों के नेटवर्क का विस्तार करने के लिए वर्ष 2025-26 में ग्रामीण पथों पर 70560 करोड़ सहित 1.80 लाख करोड़ का निवेश किया गया है। सोमवार को विधानमंडल में पेश बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार कुल 6389 किमी एनएच में 1817 किमी सड़क दो लेन से अधिक, 3216 किमी दो लेन तो 407 किमी एक लेन सड़क है। वहीं 950 किमी सड़क का निर्माण अभी बाकी है।

Bihar Budget LIVE: 9.40 AM- सोमवार को बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में राज्य का वर्ष 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने पेश किया। इसके बाद विधानसभा के वाचनालय में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में वित्त मंत्री ने बताया कि बड़े राज्यों की तुलना में बिहार आर्थिक विकास दर मामले में दूसरे स्थान पर है।तमिलनाडु पहले स्थान पर है।

Bihar Budget LIVE: 9.30 AM- साख-जमा अनुपात बढ़कर 56.54, एनपीए 7.6% हुआ बिहार में साख-जमा (सीडी) अनुपात में लगातार सुधार दर्ज किया जा रहा है। वहीं, अनिष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) में कमी दर्ज की गई है। 31 मार्च 2025 को राज्य का सीडी अनुपात 53.50% था, जो सितंबर 2025 में बढ़कर 56.54% हो गया। इस प्रकार छह महीनों के भीतर इसमें 3% से अधिक की वृद्धि हुई है। राज्य की आर्थिक सर्वेक्षण में यह जानकारी दी गई है। सितंबर 2025 में बिहार के लिए बैंक समूह-वार आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं । सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कुल जमा राशि में सर्वाधिक 4,42,376 करोड़ रुपये तथा ऋण में 2,03,923 करोड़ का हिस्सा रहा। हालांकि, इनका साख-जमा अनुपात 46.10 प्रतिशत रहा।

Bihar Budget LIVE: उद्योग व निर्माण क्षेत्र में तेजी उद्योग एवं निर्माण क्षेत्र में तेजी से बिहार में आर्थिक विकास दर की रफ्तार बरकरार है। आर्थिक विकास दर में बढ़ोतरी का मुख्य कारण द्वितीय क्षेत्र है। यह 2021-22 की तुलना में 2024-25 में 21.1% से बढ़कर 26.8 प्रतिशत हो गया है। यह राज्य में उद्योग एवं निर्माण की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करता है। 2024-25 में इस क्षेत्र में निर्माण का हिस्सा 9.1% से 15.1%, विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य जन उपयोगी सेवाओं का 2.1% से 2.7% हिस्सा हो गया।