Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद

Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। सदन के अंदर और बाहर लगभग हर दिन विपक्ष का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। खास तौर से महिला सुरक्षा और राज्य में कानून-व्यवस्था को लेकर विपक्ष सरकार के खिलाफ मुखर है। गुरुवार को भी सदन के बाहर विपक्षी सदस्य लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर प्रदर्शन करते नजर आए। शुक्रवार यानी आज एक बार फिर सुबह 11 बजे से विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई है। सदन मे एक बार फिर विभिन्न मुद्दों पर हंगामा देखने को मिल सकता है।

इधर गुरुवार को जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधानसभा में बताया कि राज्य में अगले पांच वर्षों में 23.38 लाख हेक्टेयर में कमांड एरिया विकसित कर हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाया जाएगा। यह काम वीबीजी रामजी के माध्यम से कराया जाएगा। उन्होंने इसके लिए अगले वर्षों के लिए सरकार की कार्ययोजना भी बतायी। मंत्री जल संसाधन विभाग के बजट पर सरकार का पक्ष रख रहे थे।

मंत्री ने बताया कि बिहार में 53.53 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की संभाव्यता है। इसमें से 42 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की क्षमता विकसित कर ली है। शेष क्षेत्र में कार्ययोजना बनाकर सिंचाई क्षमता विकसित की जा रही है। इसी तरह राज्य के 68.80 लाख हेक्टेयर बाढ़ प्रवण क्षेत्र में से 42 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षित किया जा चुका है। इसके लिए 3800 किलोमीटर लंबा तटबंध बनाया गया है।

Bihar Vidhan Sabha LIVE Updates-: 11.01 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

10.45 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा पहुंच चुके हैंं। थोड़ी ही देर में विधानमंडल की कार्यवाही शुरू होगी। मुख्यमंत्री के साथ श्याम रजक समेत कई अन्य सदस्य भी नजर आए।

10.26 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने गुरुवार को विधानसभा में घोषणा की कि बकाया बिजली बिल के ब्याज को माफ करने पर राज्य सरकार विचार करेगी। शुभानंद मुकेश और अन्य के ध्यानाकर्षण पर मंत्री सरकार का उत्तर रख रहे थे। इसी दौरान विधायकों ने मंत्री से आग्रह किया कि गरीब उपभोक्ता चक्रवृद्धि ब्याज देने में असमर्थ हैं। गरीबों पर एक लाख रुपये तक का बिजली बिल बकाया है। इसके बाद मंत्री ने उक्त घोषणा की। शुभानंद ने ध्यानाकर्षण में कहा कि एक अगस्त, 2025 से घरेलू उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही है। इस तिथि से पूर्व के जो उपभोक्ता आर्थिक तंगी के कारण बिजली बिल जमा नहीं कर पाए थे, उन पर विभाग द्वारा आज भी सरचार्ज और चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जा रहा है।

10.17 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: लौरिया के विधायक विनय बिहारी कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार को पद्मश्री सम्मान से नवाजा जाना चाहिए। राज्य सरकार को चाहिए कि वह इसके लिए भारत सरकार को अनुशंसा भेजे। विनय बिहारी ने गुरुवार को विधानसभा की पहली पाली में यह बात कही। उन्होंने कहा कि डॉ. प्रेम कुमार देश में पहले नेता हैं, जो किसी शहरी विधानसभा क्षेत्र से लगातार नौंवी बार जीत हासिल की है।

10.11 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सदन से अनुपस्थित रहे हैं। यहां तक कि बजट जैसे महत्वपूर्ण सत्र में भी वे नजर नहीं आए। ऐसा लगता है कि सदन में आने और जनहित के मुद्दों पर होने वाली चर्चा में भाग लेने आदि कार्यों में उनकी रुचि खत्म हो गई है। श्री सरावगी ने गुरुवार को जारी बयान में तेजस्वी यादव पर कटाक्ष किया कि मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की तारीखें चुनाव परिणाम आने से पहले ही तय हो गई थीं।

10.04 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानपरिषद में गुरुवार को 12 हजार 165 करोड़ 43 लाख 72 हजार के अनुपूरक बजट पर मुहर लगी। इसमें वार्षिक मद में 9588.3947 करोड़ रुपए जबकि स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 2579.0425 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके लिए गुरुवार को वित्त मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने विनियोग विधेयक पेश किया। इसके जरिए उन्होंने सदन से खर्च की अनुमति मांगी, जिस पर सदन ने सहमति दे दी। इसके तहत कुल 12 हजार 165 करोड़ 43 लाख 72 हजार का अनुपूरक व्यय विवरणी पेश किया गया।