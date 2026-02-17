Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार में जल्द होगी प्राचार्य और क्लर्क की नियुक्ति, शिक्षा मंत्री का ऐलान

बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सदन के अंदर हंगामा मच गया। एलजेपी के राजू तिवारी ने सदन के अंदर एक बार फिर रामविलास पासवान को बेचारा कहे जाने का मुद्दा उठाया। सदन के अंदर काफी शोर हुआ।

Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। इस बजट सत्र के दौरान सदन के अंदर और बाहर दोनों ही जगहों पर विपक्ष भी अलग-अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश में लगा हुआ है। मंगलवार को भी सदन में हंगामे के आसार हैं। सदन के अंदर और बाहर विपक्ष खास तौर से महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार पर हमलावर है।

इससे पहले सोमवार को बिहार विधान परिषद में उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कई बड़े ऐलान किए। डिप्टी सीएम ने कहा कि राज्य के सभी अंचलों में कम से कम दो-दो बड़े भूमाफिया की सूची तैयार होगी। इसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई होगी।

उन्होंने कहा, सरकार ने भूमाफियाओं की नकेल कसने की योजना पर काम प्रारंभ कर दिया है। अंचलाधिकारियों से कहा गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र से कम से कम दो और अधिक से अधिक कुछ भी संख्या हो, सबकी सूची बनाएं और उनपर प्राथमिकी दर्ज कराएं। उपमुख्यमंत्री ने शव वाहनों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिए जाने की घोषणा भी की और कहा कि तत्काल प्रभाव से यह व्यवस्था की जा रही है।

Bihar Vidhan Sabha LIVE Updates-: 11.57 AM - Bihar Vidhan Sabha LIVE: एक ही स्कूल में शिक्षकों की सैलरी और भत्ता अलग-अलग मिलने का मामला बिहार बिहार विधानसभा में उठा। वेतन विसंगति को लेकर सरकार से सवाल किए गए। इस पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि 90% वेतन विसंगतियां दूर कर दी गई हैं, जबकि शेष मामलों का जल्द समाधान किया जाएगा।

11.44 AM - Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार के स्कूलों में जल्द ही प्राचार्य और क्लर्क की बहाली होगी। बिहार विधानसभा में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि लंबे समय से विद्यालयों में प्राचार्य के पद खाली हैं, जिससे शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। सरकार इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करेगी।

11.27 AM - Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानसभा में कैबिनेट विस्तार को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने सरकार को घेरते हुए मंत्रिमंडल विस्तार न होने पर सवाल उठाए। इस पर मंत्री अशोक चौधरी से उनकी तीखी बहस हो गई। बहस के दौरान विपक्षी सदस्य अपनी सीटों से खड़े होकर नारेबाजी करने लगे।

11.20 AM - Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानसभा के बाहर एलजेपी (आर) विधायकों ने प्रदर्शन किया है। रामविलास पासवान को 'बेचारे'कहे जाने पर एलजेपी के नेता काफी आक्रोशित हैं। बिहार विधानसभा परिसर में एलजेपी सदस्य बैनर लेकर आए थे और उन बैनरों पर लिखा था- राजद की पहचान दलितों का अपमान

11.06AM - Bihar Vidhan Sabha LIVE: विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सदन के अंदर हंगामा मच गया है। एलजेपी के राजू तिवारी ने सदन के अंदर एक बार फिर रामविलास पासवान को बेचारा कहे जाने का मुद्दा उठाया। सदन के अंदर काफी शोर हुआ। लोजपा (आर) के राजू तिवारी रामविलास पासवान को अपमानित करने का आरोप लगा रहे हैँ। राजद के विधायक पासवान अमर रहें का नारा लगा रहे हैं। प्रश्नकाल चल रहा है।

11.00AM - Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया है।

10.48AM - Bihar Vidhan Sabha LIVE: ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि लालू प्रसाद और राजद कर्पूरी जी के अनुयायी नहीं हो सकते। जननायक के सपनों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरा कर रहे हैँ। अगर लालू प्रसाद वारिस होते तो वे घोटाला नहीं करते। आरक्षण की सीमा बढ़ाये जाने पर राजद अनर्गल प्रलाप कर रहा है। रामविलास जी को राजद के लोग जिस भाषा का उपयोग कर रहे हैँ, वो उचित नहीं है। दलित और पिछडों की चिंता राजद को नहीं है।

10.31AM - Bihar Vidhan Sabha LIVE: रामविलास पासवान को बेचारा कहे जाने पर लोजपाआर के विधायकों का प्रदर्शन आज भी जारी है। विधानसभा के सामने स्मृति स्तम्भ के समीप विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष और राजद माफ़ी मांगे। राजद दलितों का अपमान करता रहा है। पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता दुखी हैँ।