Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू, आरक्षण को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन

Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र के दौरान सदन के अंदर अलग-अलग मुद्दों पर पक्ष- विपक्ष में जबरदस्त तकरार देखने को मिल रहा है। विपक्ष बिहार में कानून व्यवस्था समेत अन्य कई मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश में जुटा है। आज यानी बुधवार को भी अलग-अलग मुद्दों पर पक्ष-विपक्ष में तकरार देखने को मिल सकता है। विधानसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी। इधर रामविलास पासवान को 'बेचारे' कहे जाने को लेकर एलजेपी (आर) राजद पर हमलावर है। चिराग पासवान की पार्टी के विधायक राजू तिवारी समते अन्य सदस्य इस मुद्दे पर राजद से मांफी मांगने की मांग कर चुके हैं।

स्वास्थ्य विभाग में अगले एक वर्ष के अंदर 44 हजार 321 एएनएम की नियुक्ति की जाएगी। इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 5006 एएनएम की बहाली भी शामिल है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने मंगलवार को विप में स्वास्थ्य विभाग के बजट पर वाद-विवाद के बाद सरकार की तरफ से जवाब देते हुए यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में 7468 एनएम की नियुक्ति की जा चुकी हैं। अभी विभिन्न संवर्ग के तहत 39 हजार 95 नियमित और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 5226 रिक्ति अर्थात कुल 44 हजार 321 पदों पर नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। यह अगले एक वर्ष में पूरी कर ली जाएगी।

Bihar Vidhan Sabha LIVE Updates-: 11.06 AM - Bihar Vidhan Sabha LIVE: रालोमो विधायक माधव आनंद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की है कि शराबबंदी कानून की विस्तृत समीक्षा होनी चाहिए। माधव आनंद बुधवार को विधानसभा परिसर में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री इसकी समीक्षा करेंगे और आवश्यक निर्णय लेंगे।

11.00 AM - Bihar Vidhan Sabha LIVE: आरक्षण का दायरा बढाकर 65% करने के बिहार सरकार के निर्णय को संविधान की 9वीं सूची में शामिल करने की मांग पर विपक्ष के सदस्य विधानसभा मुख्य द्वार पर प्रदर्शन कर रहे हैं।

10.54 AM - Bihar Vidhan Sabha LIVE: कांग्रेस विधायक अभिषेक रंजन ने कहा कि राज्य सरकार के पदाधिकारी-कर्मचारियों की जांच होगी तो शराबबंदी कानून की पोल खुल जाएगी। विधानसभा परिसर में उन्होंने कहा कि होम डिलीवरी से शराब हर जगह पहुंच रही है। डिमांड करने पर विधानसभा में भी शराब पहुंच जाएगी।

10.37 AM - Bihar Vidhan Sabha LIVE: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार विधानसभा पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में कार्यवाही शुरू होगी।

10.37 AM - Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार के स्वास्थ्य संस्थानों से निकलने वाले बायो मेडिकल कचरा के निस्तारण केंद्रों की संख्या बढ़ायी जाएगी। इसकी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वर्तमान में बिहार को चार भागों में बांट कर पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और गयाजी में केंद्र बनाये गये हैं। इसके लिए चार एजेंसियों को जिम्मेदारी दी गई है, जिनके द्वारा वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण होता है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने मंगलवार को विधान परिषद में महेश्वर सिंह के एक सवाल के जवाब में उक्त जानकारी दी।

10.20 AM - Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार में अल्पसंख्यक समुदाय के आधार पर जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने का प्रावधान नहीं है। यहां धर्म नहीं बल्कि जाति के आधार पर प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। मंगलवार को विधानसभा में रत्नेश कुमार व अन्य के ध्यानाकर्षण के जवाब में यह जानकारी प्रभारी मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दी।

मंत्री ने कहा कि यह सही है कि सिख समुदाय अल्पसंख्यक में आते हैं। सिख समुदाय के प्रति सरकार संवेदनशील है, लेकिन बिहार में धर्म के आधार पर मुस्लिम, जैन, ईसाई या किसी भी समुदाय के व्यक्ति का प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जाता है। यह अनुमान्य ही नहीं है।

10.10 AM - Bihar Vidhan Sabha LIVE: विधान सभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने मंगलवार को जेईई मेन्स 2026 के प्रथम चरण के परिणाम में गया जी के शुभम कुमार के बिहार में प्रथम स्थान हासिल करने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत गौरव का विषय है कि वह सौ पर्सेंटाइल लाकर बिहार में अव्वल आने के साथ देशभर में तीसरे स्थान पर रहे हैं। यह उनकी प्रतिभा का परिचायक है। मैं मेधावी छात्र शुभम कुमार के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं।

9.58 AM - Bihar Vidhan Sabha LIVE: मिथिलेश तिवारी के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता 45 हजार से अधिक शिक्षकों की बहाली है। इसके बाद विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। तब कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से परिचारी या लिपिकों की बहाली होगी। वैसे अनुकंपा के आधार पर इन पदों पर पांच हजार से अधिक बहाली हुई है। समीक्षा के बाद और बहाल किए जाएंगे।

9.50 AM - Bihar Vidhan Sabha LIVE: शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि स्कूलों की निगरानी और शिक्षा के विकास व सरकारी योजनाओं का विद्यालय स्तर तक प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्य में हरेक 10 पंचायत पर एक सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी बहाल किए जाएंगे।