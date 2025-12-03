Hindustan Hindi News
Bihar Vidhan Sabha LIVE: विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन, राज्यपाल संयुक्त सत्र को करेंगे संबोधित

Bihar Vidhan Sabha LIVE: विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन, राज्यपाल संयुक्त सत्र को करेंगे संबोधित

संक्षेप:

Bihar Vidhan Sabha LIVE: प्रोटेम स्पीकर ने आसन पर नये अध्यक्ष का स्वागत करते हुए उनके लिए आसन छोड़ा। महज 18 मिनट में अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी हुई। प्रेम कुमार 18वें विस अध्यक्ष बने हैं। इसके पहले छूटे विधायकों का शपथ ग्रहण हुआ। शेष सात में पांच ने शपथ ली।

Wed, 3 Dec 2025 10:13 AMNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानसभाा सत्र का आज तीसरा दिन है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां बुधवार को विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। वे विधानसभा के विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल में विस और विप के सदस्यों को एक साथ संबोधित करेंगे। बुधवार को ही विधानसभा उपाध्यक्ष नरेन्द्र नारायण यादव का निर्वाचन भी होगा।

चार दिसंबर को राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद और सरकार का उत्तर होगा। साथ ही, पांच दिसंबर को द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी पर वाद-विवाद होगा और फिर इससे संबंधी विनियोग विधेयक पेश किया जायेगा। सदन इन पर अपनी सहमति भी प्रदान करेगा।

इसके पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को सदन में कहा था कि प्रेम कुमार का निर्विरोध चुना जाना बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी विधायकों से सदन संचालन में विधानसभा अध्यक्ष को सहयोग करने की अपील की। फिर उन्होंने सभी सदस्यों से खड़ा होकर अध्यक्ष का अभिवादन करने का अनुरोध किया। सीएम के अनुरोध के बाद सभी सदस्यों ने एकसाथ खड़ा होकर विधानसभा अध्यक्ष का अभिवादन किया था।

10.12 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार भाजपा अध्यक्ष और बिहार मंत्री दिलीप जायसवाल ने लोकसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा किए जाने पर कहा, "इस देश में और देश की जनता कभी भी ऐसे लोग को पसंद नहीं करती है जो हमारे लोकतंत्र और संविधान को कमजोर करने का काम करते हैं। वंदे मातरम, राष्ट्रगान, कश्मीर में 'एक निशान एक विधान' ये हमारी परंपरा है और इस परंपरा को हम कभी छोड़ नहीं सकते हैं...लेकिन विपक्ष का काम तुष्टिकरण की राजनीति करना इसके अलावा उनके पास कोई और काम नहीं है।"

10.08 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रेम कुमार सबसे अनुभवी राजनेता हैं और 1990 से लगातार विधायक बन रहे हैं। उनका अध्यक्ष चुना जाना बड़ी बात है। विजय कुमार सिन्हा ने उन्हें अनुभव की किताब बताया और कहा कि उनसे सदन लाभान्वित होगा।

9.53AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: मंगलवार को भाजपा के डॉ. प्रेम कुमार को सर्वसम्मति से विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव ने मंगलवार को विधानसभा में इसकी घोषणा की। इसके बाद परंपरा के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने अध्यक्ष के आसन तक प्रेम कुमार को पहुंचाया।

प्रोटेम स्पीकर ने आसन पर नये अध्यक्ष का स्वागत करते हुए उनके लिए आसन छोड़ा। महज 18 मिनट में अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी हुई। प्रेम कुमार 18वें विस अध्यक्ष बने हैं। इसके पहले छूटे विधायकों का शपथ ग्रहण हुआ। शेष सात में पांच ने शपथ ली।

