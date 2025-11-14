बाल दिवस पर चाचा नीतीश बन गए चुनाव के सरदार, सरकार बनाने के लिए बढ़ा भतीजे तेजस्वी का इंतजार

संक्षेप: बाल दिवस के दिन बिहार विधानसभा के नतीजों में 200 से ऊपर सीटों के साथ NDA सरकार तय होने के बाद ‘चाचा’ नीतीश चुनाव के सरदार बनकर उभरे हैं। ‘भतीजा’ तेजस्वी यादव का सरकार बनाने का इंतजार और बढ़ गया है।

बिहार के मुख्यमंत्री ‘चाचा’ नीतीश कुमार ने 18 नवंबर को शपथ लेने का ऐलान कर चुके ‘भतीजा’ राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव को बाल दिवस के दिन उनके राजनीतिक जीवन का सबसे तगड़ा झटका दे दिया है। 10 साल में दो बार डिप्टी सीएम रह चुके सीएम-इन-वेटिंग तेजस्वी यादव का सरकार बनाने का इंतजार और बढ़ गया है। 2030 के चुनाव में एनडीए कैंप से सम्राट चौधरी और चिराग पासवान जैसे बड़े नेता भी उनकी राह में रोड़ा होंगे। बिहार चुनाव के नतीजों में तेजस्वी के नेतृत्व वाला महागठबंधन 35 सीट पर अटका गया है जबकि खुद राजद 25 सीटों पर सिमट गई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन ने 2020 के चुनाव में 110 सीट पर जीत हासिल की थी। इसमें राजद के 75, कांग्रेस के 19, सीपीआई-माले के 12, सीपीआई और सीपीएम के 2-2 MLA थे। इस चुनाव में उनके साथ मुकेश सहनी की वीआईपी और आईपी गुप्ता की आईआईपी जुड़ी थी। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के पक्ष में ऐसी लहर चली है कि राजद 50 सीट नीचे 25 पर आ गई है, कांग्रेस 19 से 6 पर पहुंच गई है। माले 12 विधायकों से 2 एमएलए की पार्टी बन गई है। सीपीएम भी 2 से 1 हो गई। आईआईपी को हारते-हारते आईपी गुप्ता वाली सीट पर जीत मिल गई है। वीआईपी और सीपीआई जीरो पर आउट हो गई।

दूसरी तरफ एनडीए 202 सीटों पर जीत रही है। 89 सीटों के साथ बीजेपी पहली बार सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। 85 सीट के साथ नीतीश कुमार की जेडीयू दूसरे नंबर पर है और इस स्थिति में हैं कि कोई इधर-उधर ना कर सके। चिराग पासवान की लोजपा 19, जीतनराम मांझी की हम 6 और उपेंद्र कुशवाहा की रालोमो 4 सीट जीत रही है। एनडीए के बाद बची 41 सीटों में महागठबंधन के 35 विधायकों के अलावा असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के 5 और मायावती की बसपा के 1 विधायक हैं। बिहार में बसपा के टिकट पर जीतने वाला विधायक हर बार सरकार चला रही पार्टी में शामिल हो जाता है।

तेजस्वी यादव ने इस चुनाव में कई बड़े-बड़े वादे किए थे। हर घर-परिवार में एक सरकार नौकरी जैसे उनके वादे भी काम नहीं कर सके। पेंशन, भत्ता और दूसरी योजनाओं के जरिए बेरोजगारों या महिलाओं को नकद सहायता का प्रण भी काम नहीं आया। एनडीए के नेताओं ने लालू यादव और राबड़ी देवी के कार्यकाल की बातें इतनी याद दिलाई और ठीक चुनाव से पहले नीतीश ने महिला रोजगार योजना के जरिए दस-दस हजार नकद एडवांस देकर पूरा माहौल ही पलट दिया। वोट के दौरान बिहार ने मतदान के अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए।

सबसे खास बात यह रही कि औरतों ने मर्दों से काफी ज्यादा वोट किया। बिहार की राजनीति में महिलाएं जाति-धर्म से परे नीतीश कुमार की कोर वोटर मानी जाती हैं। एनडीए दलों और नेताओं के सामाजिक-जातीय समीकरण पर सवार होकर नीतीश ने सरकार का काम खूब गिनाया और हर जगह यह याद दिलाते रहे- आप त जनबे करते हैं कि पहले कुछ था। कैसा था बिहार। तेजस्वी की हार के कारणों का एक सीधा पहलू तो यह है।