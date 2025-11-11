Bihar Exit Poll Result Livestreaming: बिहार चुनाव एग्जिट पोल के नतीजे कब, कहां और कैसे देखें

संक्षेप: Bihar Chunav Exit Poll 2025 Result Livestreaming: बिहार चुनाव एग्जिट पोल के नतीजे आज जारी होंगे। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान मंगलवार 11 नवंबर को शाम में खत्म होने के बाद सी वोटर, टूडेज चाणक्य, एक्सिस माय इंडिया, जन की बात समेत अन्य सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल के नतीजे आना शुरू हो जाएंगे।

Bihar Chunav Exit Poll 2025 Result Livestreaming: बिहार चुनाव एग्जिट पोल के परिणाम आज (मंगलवार 11 नवंबर) शाम को जारी होने वाले हैं। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृ्त्व वाली एनडीए सरकार की वापसी होगी, या तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन की सरकार बनेगी, या फिर प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी कमाल करेगी; आज आने वाले एग्जिट पोल के नतीजों में इसका एक अनुमान मिल जाएगा। मंगलवार शाम को 6 बजे दूसरे एवं अंतिम चरण का मतदान खत्म होगा। इसके बाद सी-वोटर, टूडेज चाणक्य, एक्सिस माय इंडिया, जन की बात समेत अन्य एजेंसियों के सर्वे के नतीजे जारी होने लगेंगे। आप मोबाइल, टीवी और ऑनलाइन बिहार चुनाव एग्जिट पोल के रिजल्ट की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं।

बिहार चुनाव एग्जिट पोल रिजल्ट कितने बजे जारी होंगे? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के एग्जिट पोल के नतीजे मंगलवार, 11 नवंबर शाम 6.30 बजे जारी होंगे। आखिरी चरण का मतदान शाम 6 बजे खत्म होगा। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार वोटिंग खत्म होने तक एग्जिट पोल के नतीजे जारी करने पर रोक है। इसलिए मतदान खत्म होने के ठीक आधे घंटे के बाद एग्टिज पोल के नतीजे आ सकते हैं।

बिहार चुनाव एग्जिट पोल रिजल्ट कहां देखें? बिहार विधानसभा चुनाव एग्जिट पोल 2025 के नतीजे देखने के लिए आप अपने भरोसेमंद समाचार पोर्टल livehindustan.com पर बने रहें। यहां सभी सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल के नतीजे आप तक लाइव पहुंचाए जाएंगे। आप कहीं पर बैठकर अपने मोबाइल फोन, टेबलैट, या कंप्यूटर से ऑनलाइन एग्जिट पोल के आंकड़े लाइव हिन्दुस्तान पर देख सकते हैं। लाइव हिन्दुस्तान के यूट्यूब चैनल पर भी एग्जिट पोल के रिजल्ट दिखाए जाएंगे। इसके अलावा, विभिन्न समाचार टीवी चैनलों पर शाम 6.30 बजे के बाद इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी।

रिकॉर्ड वोटिंग के बाद Bihar Exit Poll के नतीजों पर सबकी नजरें बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में 6 नवंबर को रिकॉर्ड 65.08 प्रतिशत वोटिंग होने के बाद दूसरे चरण में भी बंपर मतदान हो रहा है। इससे बिहार ही नहीं बल्कि देश भर के लोगों की निगाहें बिहार चुनाव के नतीजों पर टिकी हुई हैं। हालांकि, दोनों चरणों की मतगणना 14 नवंबर को होगी, लेकिन 11 नवंबर को शाम में जारी होने वाले एग्जिट पोल के आंकड़ों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं।