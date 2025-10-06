bihar vidhan sabha chunav district wise Date Bihar Election district wise Date: बिहार में किस जिले मे कब होगी वोटिंग, पूरी लिस्ट, Bihar Hindi News - Hindustan
Bihar Election district wise Date: बिहार में किस जिले मे कब होगी वोटिंग, पूरी लिस्ट

Bihar Election district wise Date: बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। राज्य की 243 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में 6 अक्टूबर को वोटिंग होगी और दूसरे चरण में 11 नवंबर को वोटिंग होगी।

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 6 Oct 2025 04:58 PM
Bihar Election district wise Date: बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। राज्य की 243 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में 6 अक्टूबर को वोटिंग होगी और दूसरे चरण में 11 नवंबर को वोटिंग होगी। मतगणना सभी सीटों पर एक साथ 14 नवंबर को होगी।

पहला चरण (First Phase)

18 जिलों की 121 विधानसभा सीटें

गजट अधिसूचना जारी होने की तिथि: 10 अक्टूबर 2025 (शुक्रवार)

नामांकन की अंतिम तिथि: 17 अक्टूबर 2025 (शुक्रवार)

नामांकन की जांच (Scrutiny): 18 अक्टूबर 2025 (शनिवार)

नाम वापसी की अंतिम तिथि: 20 अक्टूबर 2025 (सोमवार)

मतदान की तिथि: 6 नवंबर 2025 (गुरुवार)

मतगणना: 14 नवंबर 2025 (शुक्रवार)

दूसरा चरण (Second Phase)

20 जिलों की 122 विधानसभा सीटें

गजट अधिसूचना जारी होने की तिथि: 13 अक्टूबर 2025 (सोमवार)

नामांकन की अंतिम तिथि: 20 अक्टूबर 2025 (सोमवार)

नामांकन की जांच (Scrutiny): 21 अक्टूबर 2025 (मंगलवार)

नाम वापसी की अंतिम तिथि: 23 अक्टूबर 2025 (गुरुवार)

मतदान की तिथि: 11 नवंबर 2025 (मंगलवार)

मतगणना: 14 नवंबर 2025 (शुक्रवार)

चुनाव पूर्ण होने की अंतिम तिथि: 16 नवंबर 2025 (रविवार)**

पहले चरण में 6 नवंबर को इन 18 जिलों में वोटिंग

गोपालगंज

सीवान

बक्सर

सारण

मुजफ्फरपुर

दरभंगा

सहरसा

मधेपुरा

खगड़िया

मुंगेर

लखीसराय

शेखपुरा

नालंदा

पटना

वैशाली

समस्तीपुर

बेगूसराय

भोजपुर

दूसरे चरण में इन 20 जिलों में 11 नवंबर को वोटिंग

पश्चिम चंपारण

पूर्वी चंपारण

शिवहर

सीतामढ़ी

मधुबनी

सुपौल

अररिया

किशनगंज

पूर्णिया

कटिहार

भागलपुर

बांका

जमुई

नवादा

गया

जहानाबाद

अरवल

औरंगाबाद

रोहतास

कैमूर (भभुआ)