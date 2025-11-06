Bihar Chunav Phase 1 Live: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू, कड़े मुकाबले में फंसे तेज प्रताप यादव

bihar vidhan sabha chunav 2025 phase

Bihar Vidhan Sabha Chunav phase 1 Live Updates: आज, 6 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है। आज 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर 3.75 करोड़ से अधिक मतदाता भाग लेंगे। कुल 1314 उम्मीदवारों का भाग्य तय होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। NDA (बीजेपी-जेडीयू) और महागठबंधन (आरजेडी-कांग्रेस-वामपंथी) के बीच कांटे की टक्कर है, जबकि प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी भी तीसरा विकल्प बनकर उभरी है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग से जुड़ी सभी लाइव अपडेट्स के लिए बने रहें लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

6 Nov 2025, 06:55:17 AM IST Bihar Vidhan Sabha Chunav Voting Live: तेजस्वी यादव खुद के लिए एक चुनौती हैं- मंत्री और बांकीपुर से भाजपा उम्मीदवार नितिन Bihar Vidhan Sabha Chunav Voting Live: बिहार के मंत्री और बांकीपुर से भाजपा उम्मीदवार नितिन नवीन ने कहा, "... तेजस्वी यादव खुद के लिए एक चुनौती हैं और मुझे लगता है कि वे राहुल गांधी के अच्छे अनुयायी हैं। जिस तरह राहुल गांधी के बयान सच्चाई से कोसों दूर होते हैं, तेजस्वी यादव भी वही कर रहे हैं। राहुल गांधी हमेशा 'पदस्थापना का इंतज़ार' करते रहे हैं और तेजस्वी यादव का भी यही हश्र होगा..." "बिहार में विकास की गति बनाए रखें। NDA सरकार को फिर से सत्ता में लाएं। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के कुशल नेतृत्व में बिहार का विकास सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित हैं, बिहार के युवाओं के लिए रोज़गार सुरक्षित हैं और व्यापारी भी सुरक्षित हैं... हमें जनता का आशीर्वाद मिलेगा और हमें विश्वास है कि हम 2010 के चुनावों जैसे नतीजे हासिल करेंगे..."

6 Nov 2025, 06:54:35 AM IST Bihar Vidhan Sabha Chunav Voting Live: क्या बोले भाजपा के संजय गुप्ता? Bihar Vidhan Sabha Chunav Voting Live: बिहार चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान पर कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार और प्रदेश भाजपा सचिव संजय गुप्ता ने कहा कि मैं सभी से विकास के लिए वोट करने के लिए कहना चाहता हूं... मैं आपके साथ खड़ा हूं और हालांकि चुनाव के दौरान मैं आपसे नहीं मिल पाया लेकिन आने वाले दिनों में मैं आपके साथ रहूंगा... पूरे उत्साह के साथ वोट करें ताकि हम एक आदर्श कुम्हरार बना सकें...

6 Nov 2025, 06:52:46 AM IST Bihar Vidhan Sabha Chunav Voting Live: सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली सीटों में मोकामा सीट Bihar Vidhan Sabha Chunav Voting Live: अन्य चर्चित उम्मीदवारों में भाजपा से युवा लोक गायिका मैथिली ठाकुर (अलीनगर) ,राजद से भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव (छपरा) और जन सुराज पार्टी से गायक रितेश पांडे (करगहर) शामिल हैं। सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली सीटों में मोकामा सीट भी शामिल है, जहां जेल में बंद जद(यू) उम्मीदवार अनंत सिंह का मुकाबला राजद की वीणा देवी से है, जो बाहुबली नेता सूरज भान की पत्नी हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार, इस चरण में 121 सीटों पर मतदान होगा। इनमें दीघा (पटना) में सबसे अधिक 4.58 लाख मतदाता हैं, जबकि बरबीघा (शेखपुरा) में सबसे कम 2.32 लाख मतदाता हैं।

6 Nov 2025, 06:43:43 AM IST Bihar Vidhan Sabha Chunav Voting Live: हॉट सीट बनी रघुनाथपुर Bihar Vidhan Sabha Chunav Voting Live: सीवान के समीपवर्ती रघुनाथपुर सीट भी चर्चा में है, जहां से बाहुबली और पूर्व सांसद दिवंगत मो. शाहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा शहाब चुनाव लड़ रहे हैं। राजग उनकी उम्मीदवारी को “जंगलराज की वापसी” का प्रतीक बताकर विपक्ष पर हमला कर रहा है। भाजपा नेता हिमंत विश्व शर्मा ने तो यहां तक कहा कि ‘‘ओसामा नाम सुनते ही ओसामा बिन लादेन याद आता है।’’

6 Nov 2025, 06:24:31 AM IST Bihar Vidhan Sabha Chunav Voting Live: सरकार के 16 मंत्रियों की किस्मत का फैसला Bihar Vidhan Sabha Chunav Voting Live: पहले चरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार के 16 मंत्रियों की किस्मत का फैसला होगा। इनमें भाजपा से 11 और जद(यू) से पांच मंत्री शामिल हैं। सीवान से भाजपा कोटे से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, बांकीपुर से नितिन नवीन, तारापुर से उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, लखीसराय से उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, दरभंगा के जाले से नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा, दरभंगा शहरी से राजस्व मंत्री संजय सरावगी, कुढ़नी से पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, साहेबगंज से पर्यटन मंत्री राजू कुमार, अमनौर से सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कृष्ण कुमार मंटू, बिहारशरीफ से पर्यावरण मंत्री सुनील कुमार और बछवाड़ा से खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता मैदान में हैं।

6 Nov 2025, 06:23:54 AM IST Bihar Vidhan Sabha Chunav Voting Live: बहुकोणीय मुकाबले में फंसे तेज प्रताप यादव Bihar Vidhan Sabha Chunav Voting Live: राघोपुर सीट से सटी महुआ सीट पर तेजस्वी के बड़े भाई और जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव बहुकोणीय मुकाबले में फंसे हैं। तेज प्रताप इस सीट पर राजद विधायक मुकेश रौशन को चुनौती दे रहे हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के घटक लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के संजय सिंह और 2020 में दूसरे स्थान पर रहीं आसमा परवीन निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं जिससे मुकाबला दिलचस्प हो गया है।

6 Nov 2025, 06:23:11 AM IST Bihar Vidhan Sabha Chunav Voting Live: जन सुराज के चंचल सिंह दे रहे तेजस्वी को टक्कर Bihar Vidhan Sabha Chunav Voting Live: राघोपुर सीट से जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने तेजस्वी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन बाद में उन्होंने मैदान में उतरने से परहेज किया और उनकी पार्टी ने चंचल सिंह को उम्मीदवार बनाया।

6 Nov 2025, 06:22:17 AM IST Bihar Vidhan Sabha Chunav Voting Live: पहले चरण में तेजस्वी, सम्राट व विजय सिन्हा समेत इनकी किस्मत दांव पर Bihar Vidhan Sabha Chunav Voting Live: इस पहले चरण में विपक्षी ‘इंडिया’ गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरे तेजस्वी यादव और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार एवं उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के साथ-साथ 16 मंत्रियों की किस्मत भी दांव पर है। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से लगातार तीसरी जीत दर्ज करने की कोशिश में हैं। उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) के सतीश कुमार हैं, जिन्होंने 2010 में जनता दल (यूनाइटेड) के टिकट पर तेजस्वी की मां और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को पराजित किया था।