बिहार विधान परिषद में भर्ती की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब विधान परिषद में बहाली सीधे नहीं बल्कि, बीपीएससी, बीएसएससी और केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) के जरिए कराई जाएगी। कार्यकारी सभापति रामवचन राय ने सम्राट सरकार को इसका प्रस्ताव भेजा है।

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार विधान परिषद में 50 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को रद्द किए जाने के अगले ही दिन शुक्रवार को एक और बड़ा फैसला लिया गया। अब विधान परिषद सचिवालय खुद से नियुक्तियां नहीं कर सकेगा। इसकी जिम्मेदारी बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) और बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) जैसी संस्थाओं को दी जाएगी। विधान परिषद के कार्यकारी सभापति रामवचन राय ने इस संबंध में समाट चौधरी सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। इसमें विधान परिषद के अंदर होने वाली लगभग सभी तरह के कर्मचारियों की नियुक्तियां बीपीएससी, बीएसएसी और केंद्रीय चयन पर्षद के जरिए कराने की बात कही गई है। पूर्व सभापति अवधेश नारायण सिंह के कार्यकाल में 106 पदों पर हुई बहाली पर उठे सवालों के बीच यह फैसला अहम माना जा रहा है।

नई व्यवस्था के तहत बिहार विधान परिषद में समूह ‘ख’ के पदों पर बीपीएससी, समूह ‘ग’ पर बीएसएससी और सुरक्षा प्रहरी के पदों पर केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) के माध्यम से बहाली होगी। कार्यकारी सभापति रामवचन राय ने शुक्रवार को यह प्रस्ताव सरकार को भेजा। विधान परिषद के जनसंपर्क पदाधिकारी अजीत रंजन ने शुक्रवार को कार्यकारी सभापति के फैसले की आधिकारिक जानकारी मीडिया को दी।

50 पदों की भर्ती रद्द हुई, 56 पदों की बहाली पर भी संशय बिहार विधान परिषद सचिवालय ने गुरुवार को निजी सहायक के 7, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 33 और निम्नवर्गीय लिपिक के 10 पदों समेत कुल 50 पदों की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द कर दी थी। वहीं, सुरक्षा प्रहरी के 56 पदों पर हुई बहाली भी जांच के दायरे में है। ऐसे में नई नियुक्ति व्यवस्था के लिए राज्य सरकार को भेजा गया प्रस्ताव महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

विधानसभा में भी बदलेगी चयन प्रक्रिया? बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में समूह ‘ख’ के पदों पर बीपीएससी से नियुक्ति का फैसला पहले ही हो चुका है। अब अन्य पदों की बहाली अलग-अलग आयोगों से कराने के बाद नजरें विधानसभा सचिवालय पर टिकी हैं, जहां चल रही नियुक्ति प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद ही कोई नया फैसला संभव है।

विधान परिषद की भर्तियों में गड़बड़ी की आशंका बिहार विधान परिषद में इस साल हुई 100 से अधिक विभिन्न पदों पर बहाली में गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। पिछले महीने सचिवालय ने पूर्व में चयनित सभी सफल अभ्यर्थियों को दोबारा जांच के लिए बुलाया था। सबसे पहले निजी सहायक के 7 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को शॉर्टहैंड टेस्ट के लिए बुलाया गया, लेकिन कोई भी दोबारा परीक्षा देने नहीं आया।

इसके बाद 18 नवंबर को निजी सहायक पर चयनित सातों अभ्यर्थियों के साथ ही एलडीसी के 10 और डाटा एंट्री ऑपरेटर के 33 पदों पर चयनित उम्मीदवारों को भी दोबारा परीक्षा देने के लिए बुलाया गया। हैरान करने वाली बात यह रही है कि कुल 50 में से कोई भी अभ्यर्थी री-एग्जाम के लिए नहीं पहुंचा। इसके बाद विधान परिषद सचिवालय ने गुरुवार को इन सभी पदों पर भर्ती रद्द करने का आदेश जारी कर दिया और पूर्व में चयनित सफल उम्मीदवारों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा।