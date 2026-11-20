बिहार विधान परिषद खुद बहाली नहीं करेगा; रामवचन ने BPSC, BSSC से भर्ती का प्रस्ताव सरकार को भेजा
बिहार विधान परिषद में भर्ती की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब विधान परिषद में बहाली सीधे नहीं बल्कि, बीपीएससी, बीएसएससी और केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) के जरिए कराई जाएगी। कार्यकारी सभापति रामवचन राय ने सम्राट सरकार को इसका प्रस्ताव भेजा है।
पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार विधान परिषद में 50 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को रद्द किए जाने के अगले ही दिन शुक्रवार को एक और बड़ा फैसला लिया गया। अब विधान परिषद सचिवालय खुद से नियुक्तियां नहीं कर सकेगा। इसकी जिम्मेदारी बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) और बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) जैसी संस्थाओं को दी जाएगी। विधान परिषद के कार्यकारी सभापति रामवचन राय ने इस संबंध में समाट चौधरी सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। इसमें विधान परिषद के अंदर होने वाली लगभग सभी तरह के कर्मचारियों की नियुक्तियां बीपीएससी, बीएसएसी और केंद्रीय चयन पर्षद के जरिए कराने की बात कही गई है। पूर्व सभापति अवधेश नारायण सिंह के कार्यकाल में 106 पदों पर हुई बहाली पर उठे सवालों के बीच यह फैसला अहम माना जा रहा है।
नई व्यवस्था के तहत बिहार विधान परिषद में समूह ‘ख’ के पदों पर बीपीएससी, समूह ‘ग’ पर बीएसएससी और सुरक्षा प्रहरी के पदों पर केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) के माध्यम से बहाली होगी। कार्यकारी सभापति रामवचन राय ने शुक्रवार को यह प्रस्ताव सरकार को भेजा। विधान परिषद के जनसंपर्क पदाधिकारी अजीत रंजन ने शुक्रवार को कार्यकारी सभापति के फैसले की आधिकारिक जानकारी मीडिया को दी।
50 पदों की भर्ती रद्द हुई, 56 पदों की बहाली पर भी संशय
बिहार विधान परिषद सचिवालय ने गुरुवार को निजी सहायक के 7, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 33 और निम्नवर्गीय लिपिक के 10 पदों समेत कुल 50 पदों की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द कर दी थी। वहीं, सुरक्षा प्रहरी के 56 पदों पर हुई बहाली भी जांच के दायरे में है। ऐसे में नई नियुक्ति व्यवस्था के लिए राज्य सरकार को भेजा गया प्रस्ताव महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
विधानसभा में भी बदलेगी चयन प्रक्रिया?
बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में समूह ‘ख’ के पदों पर बीपीएससी से नियुक्ति का फैसला पहले ही हो चुका है। अब अन्य पदों की बहाली अलग-अलग आयोगों से कराने के बाद नजरें विधानसभा सचिवालय पर टिकी हैं, जहां चल रही नियुक्ति प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद ही कोई नया फैसला संभव है।
विधान परिषद की भर्तियों में गड़बड़ी की आशंका
बिहार विधान परिषद में इस साल हुई 100 से अधिक विभिन्न पदों पर बहाली में गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। पिछले महीने सचिवालय ने पूर्व में चयनित सभी सफल अभ्यर्थियों को दोबारा जांच के लिए बुलाया था। सबसे पहले निजी सहायक के 7 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को शॉर्टहैंड टेस्ट के लिए बुलाया गया, लेकिन कोई भी दोबारा परीक्षा देने नहीं आया।
इसके बाद 18 नवंबर को निजी सहायक पर चयनित सातों अभ्यर्थियों के साथ ही एलडीसी के 10 और डाटा एंट्री ऑपरेटर के 33 पदों पर चयनित उम्मीदवारों को भी दोबारा परीक्षा देने के लिए बुलाया गया। हैरान करने वाली बात यह रही है कि कुल 50 में से कोई भी अभ्यर्थी री-एग्जाम के लिए नहीं पहुंचा। इसके बाद विधान परिषद सचिवालय ने गुरुवार को इन सभी पदों पर भर्ती रद्द करने का आदेश जारी कर दिया और पूर्व में चयनित सफल उम्मीदवारों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा।
अवधेश नारायण सिंह के कार्यकाल में हुई थी नियुक्तियां
बताया जा रहा है कि बिहार विधान परिषद में जिन भर्तियों पर सवाल उठ रहे हैं, उनकी चयन प्रक्रिया को पूर्व सभापति अवधेश नारायण सिंह के कार्यकाल में पूरा किया गया था। भाजपा कोटे से सभापति रहे अवधेश नारायण ने सितंबर 2026 में इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद सभापति का पद जेडीयू के पास चला गया। जेडीयू कोटे से उपसभापति रहे रामवचन राय ही फिलहाल सभापति का कार्यभार संभाल रहे हैं। उनके पास सभापति का कार्यभार आने के बाद ही विधान परिषद में हुई बहालियों पर सवाल उठना शुरू हुए।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।