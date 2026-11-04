विधान परिषद की भर्ती में किसने की धांधली? दोबारा टेस्ट देने नहीं आए बहाली में चयनित एक भी कैंडिडेट

बिहार विधान परिषद में निजी सहायक के 7 पदों पर बहाली में गड़बड़ी की आशंका के बाद पूर्व में चयनित सभी उम्मीदवारों को दोबारा आशुलिपि दक्षता परीक्षा यानी शॉर्टहैंड टेस्ट के लिए बुलाया गया। मगर कोई भी अभ्यर्थी यह टेस्ट देने नहीं पहुंचा। इससे गड़बड़ी की आशंका और बढ़ गई है।

बिहार विधान परिषद में निजी सहायक के सात पदों पर बहाली के लिए बुधवार को दोबारा लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। इस बहाली में पूर्व में चयनित सफल उम्मीदवारों को फिर से शॉर्टहैंड टेस्ट देने के लिए बुलाया गया। मगर कोई भी अभ्यर्थी यह परीक्षा देने नहीं पहुंचा। ऐसे में अब इस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट रद्द किया जा सकता है। विधान परिषद की ओर से पूर्व में स्पष्ट कहा गया था कि जो अभ्यर्थी यह परीक्षा देने नहीं आएगा, उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ऐसे में अब सवाल उठने लगा है कि विधान परिषद भर्ती में किसने धांधली की और किस स्तर पर यह गड़बड़ी हुई थी?

जिन सात उम्मीदवारों का निजी सहायक के रूप में चयन पूर्व में हो गया था उनमें स्पृहा सिंह, अमन कुमार, अंजली आनंद, सुमित राज, गुड़िया कुमारी और शिमरण भारती शामिल हैं। पिछले महीने सातों चयनित उम्मीदवारों की दक्षता की पुनः जांच के लिए शॉर्टहैंड टेस्ट के लिए दोबारा बुलाया गया। इसमें उनकी आशुलिपि की दक्षता की जांच की जानी थी।

दोबारा परीक्षा में कड़ी निगरानी विधान परिषद सचिवालय की ओर से इस शॉर्टहैंड टेस्ट की पूरी तैयारी की गई। विधान परिषद के नए भवन में पहले तल पर बुधवार को इस परीक्षा का आयोजन किया गया। हाई रेज्योल्यूशन सीसीटीवी कैमरों और त्रिस्तरीय विशेषज्ञ पैनल और दंडाधिकारी की निगरानी में परीक्षा होनी थी। समय सुबह 11.30 से दोपहर 1 बजे निर्धारित किया गया।

एक भी चयनित उम्मीदवार के टेस्ट में नहीं पहुंचने से उठ रहे सवाल मगर चौंकाने वाली बात यह है कि बुधवार को सातों में से एक भी चयनित अभ्यर्थी यह परीक्षा देने नहीं आया। इससे इस भर्ती प्रक्रिया पर सवाल खड़े होने लगे हैं। नौकरी के लिए चुने गए कैंडिडेट के टेस्ट देने नहीं पहुंचने से यह शक गहरा गया है कि बहाली में गड़बड़ी हुई है और अब यह जांच आगे किसे लपेटे में लेगी, कहा नहीं जा सकता।

पिछले साल निकली थी बहाली बिहार विधान परिषद में स्टेनोग्राफर और आप्त सचिव संवर्ग में निजी सहायक के 7 रिक्त पदों पर नवंबर 2025 में बहाली का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसके लिए दो चरणों में भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। पहले चरण की प्रारंभिक परीक्षा में ओएमआर आधारित प्रश्न पूछे गए। उसका रिजल्ट 28 अप्रैल 2026 को जारी किया गया।

12 अगस्त को आया था फाइनल रिजल्ट प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए दूसरे चरण में आशुलिपि दक्षता और हिंदी-इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट आयोजित किया गया। इसके बाद 12 अगस्त 2026 को इस परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया था। इसमें अंतिम रूप से सात अभ्यर्थियों का चयन किया गया था। चयनित अभ्यर्थियों में दो अनुसूचित जाति, एक अति पिछड़ा, एक पिछड़ा और एक आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के हैं। जबकि दो अन्य अभ्यर्थी का अनारक्षित वर्ग में चयन हुआ।

इन सातों अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की जांच हो चुकी थी। सभी पदस्थापन का इंतजार कर रहे थे। तभी विधान परिषद सचिवालय ने अचानक इन्हें दोबारा आशुलिपि दक्षता जांच यानी शॉर्टहैंड टेस्ट के लिए बुला दिया। इससे पूर्व में हुई चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े होने लगे। जब सातों अभ्यर्थी बुधवार को दोबारा परीक्षा देने नहीं पहुंचे, तो गड़बड़ी की आशंका और बढ़ गई है। दोबारा एग्जाम में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों पर अब क्या ऐक्शन होगा, सभी की निगाहें विधान परिषद सचिवालय के अगले कदम पर टिकी हैं।

एक बात यहां गौर करने वाली यह भी है कि बिहार विधान परिषद में निजी सहायक के पदों पर बहाली की प्रक्रिया सभापति अवधेश नारायण सिंह के कार्यकाल में पूरी हो चुकी थी। वह एनडीए सरकार में भारतीय जनता पार्टी कोटे से सभापति बने थे। एनडीए सरकार में सत्ता संतुलन बनाए रखने के लिए सभापति का पद अब पूर्व सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के पास चला गया है।