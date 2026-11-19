बिहार विधान परिषद की भर्ती रद्द, 50 पदों पर दोबारा परीक्षा देने नहीं पहुंचे थे सफल अभ्यर्थी
बिहार विधान परिषद ने निजी सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर और एलडीसी के कुल 50 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति रद्द कर दी है। पूर्व सभापति अवधेश नारायण सिंह के कार्यकाल में हुई इन तीनों बहालियों को रद्द करने का आदेश गुरुवार को जारी किया गया।
बिहार विधान परिषद में निजी सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर और एलडीसी के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है। कुल 50 पदों पर हुई बहाली में गड़बड़ी की आशंका पर विधान परिषद सचिवालय ने चयनित अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा के लिए बुलाया था। मगर बुधवार को कोई भी अभ्यर्थी दोबारा एग्जाम देने नहीं पहुंचा। इसके बाद गुरुवार को इन तीनों बहालियों को रद्द कर दिया गया। विधान परिषद सचिवालय ने इस संबंध में तीन अलग-अलग अधिसूचना जारी की हैं। बता दें कि इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया विधान परिषद के पूर्व सभापति अवधेश नारायण सिंह के कार्यकाल में हुई थी।
विधान परिषद ने जिन भर्ती प्रक्रियाओं को रद्द किया है, उनमें सर्वाधिक 33 पद डाटा एंट्री ऑपरेटर के हैं। इसके अलावा, निम्न वर्गीय लिपिक यानी एलडीसी के 10 और स्टेनोग्राफर एवं आप्त सचिव संवर्ग में निजी सहायक के 7 पदों पर बहाली को निरस्त किया गया है। इन सभी पदों पर नियुक्ति के लिए चयन की प्रक्रिया पूर्व में पूरी की जा चुकी थी। प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के बाद फाइनल रिजल्ट भी जारी कर दिया गया था।
बताया जा रहा है कि इन भर्तियों में गड़बड़ी की आशंका मिलने के बाद विधान परिषद ने चयनित अभ्यर्थियों की दोबारा जांच का फैसला लिया। पिछले महीने निजी सहायक पद पर चयनित 7 अभ्यर्थियों के रीएग्जाम का नोटिस जारी किया गया। उन्हें 4 नवंबर को शॉर्टहैंड टेस्ट देने के लिए बुलाया गया, लेकिन हैरान करने वाली बात यह रही कि सातों चयनित अभ्यर्थियों में कोई भी दोबारा परीक्षा देने नहीं पहुंचा।
कर्मचारियों के प्रवेश पर लगाई रोक
इसके बाद हाल ही में चयनित 100 अधिक कर्मचारियों की विधान परिषद में एंट्री बैन कर दी गई। बीते 6 नवंबर को सचिवालय के गेट पर ही कर्मियों को रोक दिया गया था। यह वाकया भी काफी चर्चा का विषय बना था।
18 नवंबर को दोबारा परीक्षा में नहीं पहुंचा एक भी अभ्यर्थी
इसके बाद विधान परिषद सचिवालय ने 18 नवंबर को डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर चयनित 33 अभ्यर्थियों और एलडीसी के रूप में चयनित 10 अभ्यर्थियों को भी दोबारा एग्जाम देने के लिए बुलाया, मगर वे भी दक्षता जांच और दोबारा परीक्षा देने नहीं पहुंचे। उनके साथ निजी सहायक के शॉर्टहैंड टेस्ट में अनुपस्थित रहने वाले सात अभ्यर्थियों को भी एक और मौका दिया गया, मगर वे बुधवार को भी दोबारा परीक्षा देने नहीं पहुंचे। इसके बाद इन तीनों भर्तियों को रद्द कर दिया गया।
अवधेश नारायण सिंह के कार्यकाल में हुई थी भर्ती
जिन भर्तियों को रद्द किया गया है, उनके विज्ञापन से लेकर परीक्षा और अभ्यर्थियों के चयन तक की पूरी प्रक्रिया अवधेश नारायण सिंह के सभापति कार्यकाल में हुई थी। अवधेश नारायण भारतीय जनता पार्टी के कोटे से सभापति थे। एनडीए गठबंधन की सरकार में सत्ता संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से सभापति का पद भाजपा से सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के पास चला गया। अवधेश के इस्तीफे के बाद जेडीयू कोटे से उपसभापति रामवचन राय अभी चेयरमैन का कार्यभार देख रहे हैं। अवधेश नारायण के कार्यकाल में हुई भर्तियों को रामवचन के आदेश के बाद ही निरस्त किया गया है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।