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बिहार में जल संकट दूर करने का महाप्लान, वाटर अथॉरिटी का होगा गठन; डैम में लगेंगे खास सेंसर

Jayendra Pandey हिन्दुस्तान, हिंदुस्तान ब्यूरो, पटना
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Bihar River Water Policy: बिहार में नदी जल के उपयोग सुधार के लिए 'स्टेट वाटर रिसोर्स रिफॉर्म फ्रेमवर्क' बनाया जा रहा है। इसके तहत जल प्राधिकरण का गठन होगा और डैम में सेंसर लगेंगे।

बिहार में जल संकट दूर करने का महाप्लान, वाटर अथॉरिटी का होगा गठन; डैम में लगेंगे खास सेंसर

Bihar River Water Policy: बिहार में नदियों के पानी का इस्तेमाल सही तरीके से सुनिश्चित करने तथा इस पूरी प्रक्रिया में आम लोगों की सहभागिता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार एक नई नीति बनाने जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार, इसके साथ ही नदियों से जुड़ी मौजूदा संस्थाओं की समीक्षा कर जरूरत के मुताबिक एक नया वाटर अथॉरिटी हित कुछ अन्य नए संस्थान भी खोले जाएंगे। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा जल शक्ति मंत्रालय की मदद से 'स्टेट वाटर रिसोर्स रिफॉर्म फ्रेमवर्क' विकसित किया जा रहा है। इस नीति मुख्य उद्देश्य नदियों के जलस्तर की रिपोर्टिंग को अत्याधुनिक और डिजिटल बनाना है ताकि समय पर बाढ़ या सूखे जैसी स्थितियों की सटीक जानकारी मिल सके और जान-माल का नुकसान कम हो।

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गिरते ग्राउन्ड वाटर को सुधारने और डेटा मैनेजमेंट पर रहेगा मुख्य फोकस

इस पूरे फ्रेमवर्क और नई नीति का मसौदा तैयार करने के लिए जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। इस समिति में योजना एवं मॉनीटरिंग अंचल-4 के अधीक्षण इंजीनियर को सदस्य सचिव बनाया गया है, जबकि लघु जल संसाधन, कृषि, पर्यावरण, नगर विकास, पीएचईडी और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को बतौर सदस्य शामिल किया गया है। राज्य में लगातार गिर रहे भूजल स्तर में सुधार करने और नदियों से मिलने वाले डेटा को कैसे बेहतर बनाया जाए, इस फ्रेमवर्क में मुख्य रूप से शामिल रहेगा। साक्ष्य आधारित नीति निर्माण को बढ़ावा देकर परियोजनाओं की डिजिटल निगरानी की जाएगी, जिससे पुराने जल कानूनों को बदला जा सके।

किसानों को सिंचाई के लिए नहरों से मिलेगा भरपूर पानी

सरकार की इस नई पहल से राज्य के किसानों और शहरी क्षेत्रों को सबसे अधिक और सीधा लाभ मिलने वाला है। रिपोर्ट के अनुसार, नई नीति के तहत नहरों को कितना पानी मिले ताकि किसानों को सिंचाई में कोई परेशानी न हो, इसका पूरा खाका खींचा जाएगा। इसके साथ ही औद्योगिक इकाइयों और शहरों को भी सही तरीके से पानी का वितरण किया जाएगा। डेटा और आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से पानी की हर एक बूंद का हिसाब रखा जाएगा, जिसके लिए डैम में विशेष सेंसर मीटर लगाए जाएंगे और नहरों के लीकेज को पूरी तरह दुरुस्त किया जाएगा। इस फ्रेमवर्क के जमीन पर उतरने से बिहार पानी के मामले में अधिक आत्मनिर्भर और सुरक्षित बन सकेगा।

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लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। वर्तमान में वे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 'हिन्दुस्तान' की बिहार टीम के लिए राजनीति, क्राइम और जनसरोकार से जुड़ी बड़ी खबरों को बेहद आक्रामकता और गहराई के साथ कवर कर रहे हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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