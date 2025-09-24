Bihar University uproar exam form deadline announced after student threatens self immolation छात्र ने आत्मदाह की धमकी दी तो एग्जाम फॉर्म की तारीख निकली, बिहार यूनिवर्सिटी में भारी हंगामा, Bihar Hindi News - Hindustan
मुजफ्फरपुर स्थित बीआरए बिहार यूनिवर्सिटी में पीजी चौथे सेमेस्टर की परीक्षा में देरी पर छात्रों ने हंगामा कर दिया। एक छात्र ने आत्मदाह की धमकी दी तो विश्वविद्यालय ने परीक्षा फॉर्म की तारीख निकाल दी। एग्जाम समय पर नहीं होने की वजह से हजारों छात्र सीटेट से वंचित हो गए।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, प्रमुख संवाददाता, मुजफ्फरपुरWed, 24 Sep 2025 07:52 PM
मुजफ्फरपुर स्थित बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी (बीआरएबीयू) में मंगलवार को पीजी फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा के लिए छात्रों ने परीक्षा विभाग और डिग्री सेक्शन के सामने काफी हंगामा किया। बेतिया से आए एक छात्र ने आत्मदाह की धमकी दी तो आनन-फानन में विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा फॉर्म की तारीख निकाल दी। हालांकि, एग्जाम कब होगा यह नहीं बताया गया। छात्र पीजी फोर्थ सेमेस्टर सत्र 2023-25 की परीक्षा की मांग कर रहे थे। छात्रों का कहना था कि सीटीईटी के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 29 सितंबर है। मगर सेमेस्टर एग्जाम नहीं होने से वे सीटेट के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। इससे 5 हजार छात्र-छात्राएं सीटेट से वंचित हो गए हैं।

परीक्षा नियंत्रक ने पिछले दिनों घोषणा की थी कि वह जल्द ही परीक्षा करा लेंगे, लेकिन परीक्षा की तारीख नहीं जारी की। बेतिया से आये एक छात्र ने बिलखते हुए कहा कि उसका जीवन और करियर दोनों तबाह हो गया। वह विवि में ही आत्मदाह कर लेगा। आक्रोशित छात्रों ने परीक्षा नियंत्रक से भी मुलाकात की। छात्रों की परीक्षा नियंत्रक के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई। सुबह से शाम तक यूनिवर्सिटी में एग्जाम कराने के लिए जमे रहे।

इसके बाद बीआरएबीयू में चौथे सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म भरने की शुरुआत हो गई। 29 सितंबर तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। परीक्षा नियंत्रक ने सभी कॉलेज के प्राचार्य और विभागाध्यक्षों को परीक्षा फॉर्म भराने का निर्देश जारी कर दिया है। अक्टूबर में परीक्षा लेने की उम्मीद जताई जा रही है।

सीटेट से वंचित हो गए 5 हजार छात्र

पीजी फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा जून-जुलाई में होनी थी। छात्रों का कहना है कि यूनिवर्सिटी की लापरवाही से 5000 स्टूडेंट्स सीटेट से से वंचित हो गए। थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आने के 75 दिन बाद भी फोर्थ सेमेस्टर का परीक्षा फार्म नहीं भरा सका। जबकि दो ही पेपर की परीक्षा होनी है।