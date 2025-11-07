नरेंद्र-नीतीश के ट्रैक रिकॉर्ड पर बिहार को भरोसा, मोदी बोले- फर्स्ट फेज की वोटिंग से MGB में खलबली

संक्षेप: PM Modi Rally: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बिहार के लोगों ने पहले चरण के मतदान में सारे रिकार्ड तोड़ कर एनडीए सरकार की वापसी तय कर दिया है। इससे गठबंधन में खलबली मच गई है।

PM Modi Bihar Rally: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बिहार चुनाव के पहले चरण में माताओं, बहनों, युवाओं और किसानों ने मिलकर बंपर वोटिंग करके अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तय हो गया है कि बिहार में फिर एक बार एनडीए सरकार। माताओं बहनों ने नीतीश सररकार की वापसी का मोर्चा संभाल लिया है और यहां की जनता को अपने भाई नरेंद्र और नीतीश के ट्रैक रिकॉर्ड पर भरोसा है। इससे विपक्षी खेमा महागठबंधन में खलबली मच गई है।

पीएम ने शुक्रवार को औरंगाबाद के देव में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पहले चरण में बंपर वोटिंग के लिए बिहार के लोगों को बधाई दी। कहा कि बिहार के इतिहास का अब तक का सबसे अधिक मतदान हुआ है। इसमें हमारी माता वालों की भूमिका बहुत अच्छी रही। उन्होंने पिछला सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसके लिए सुबह से ही कतार में लग गईं। यह दिखाता है कि एनडीए सरकार की वापसी का मोर्चा खुद बिहार की माताओं, बहनों, किसानों और नौजवानों ने संभाल लिया है।

पहले चरण के मतदान से साफ हो गया है कि लोग अब जंगल राज को लौटाने देना नहीं चाहते हैं। बिहार का नौजवान राजद के झूठे वादों पर नहीं, एनडीए के ईमानदार इरादों पर वोट दे रहा है। राजद ने झूठे वादों का भ्रम फैलाने की पूरी कोशिश की। उनके वादों पर तो खुद कांग्रेस को ही भरोसा नहीं है। इसलिए कांग्रेस के नेता राजद की घोषणा पत्र की बात ही नहीं करते हैं। बिहार के लोगों ने राजद के झूठ के पिटारे को खारिज कर दिया। इससे उनके खेमे में खलबली मच गई है।