बिहार में ट्रैक्टर पलटने से लगी भीषण आग, दो बच्चे जिंदा जले; मची अफरातफरी
Bihar Latest News: कैमूर के चैनपुर में शुक्रवार देर शाम एक ट्रैक्टर के पलटने और उसमें आग लगने से दो बच्चों की जिंदा जलकर मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Bihar Latest News: बिहार के कैमूर जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ चैनपुर थाना इलाके में एक बेकाबू ट्रैक्टर के पलट जाने से उसमें अचानक भीषण आग लग गई। इस खौफनाक हादसे में ट्रैक्टर पर सवार दो मासूम बच्चे जिंदा जल गए, जिससे पूरे इलाके में मातम पसर गया है। यह दर्दनाक घटना चैनपुर थाना क्षेत्र के नौघरा और खड़ौरा गांव के बीच शुक्रवार की देर शाम को हुई। घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और भारी संख्या में लोग वहां इकट्ठा हो गए। वहीं, घटना के तुरंत बाद ट्रैक्टर का ड्राइवर गाड़ी को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है।
डीजल गिरते ही भड़की आग, नौघरा गांव के रहने वाले थे दोनों मासूम बच्चे
मिली जानकारी के मुताबिक, मरने वाले दोनों बच्चे नौघरा गांव के रहने वाले थे। इनमें बबुआ बैठा का 12 साल का बेटा सेचन बैठा और क्यामुद्दीन अंसारी का 13 साल का बेटा सैफ अली शामिल हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि शुक्रवार की शाम को जब ट्रैक्टर अचानक पलट गया, तो उसकी टंकी से बहुत तेजी से डीजल बहने लगा। डीजल के संपर्क में आते ही ट्रैक्टर में अचानक भयंकर आग लग गई और बच्चों को संभलने या बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरा ट्रैक्टर जलकर खाक हो गया और अब वहां सिर्फ गाड़ी का लोहे का ढांचा ही बचा हुआ है।
हादसे के बाद ग्रामीणों में भारी गुस्सा
इस हादसे के बाद से स्थानीय ग्रामीणों में प्रशासन और ड्राइवर के खिलाफ भारी नाराजगी और गुस्सा देखा जा रहा है। आग इतनी भयानक थी कि बच्चों के शव पूरी तरह जल गए हैं, जिसके कारण उनके अवशेषों का भी ठीक से पता नहीं चल पा रहा है। मौके पर सिर्फ एक बच्चे का अधजला पैर दिखाई दे रहा है, लेकिन वह किस बच्चे का है, यह साफ नहीं हो पाया है। घटना की सूचना मिलते ही चैनपुर के थाना इंचार्ज विजय प्रसाद पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल की जांच टीम को बुलाया गया है और घटना की पूरी रिपोर्ट बड़े अधिकारियों को दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
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