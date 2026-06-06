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बिहार में ट्रैक्टर पलटने से लगी भीषण आग, दो बच्चे जिंदा जले; मची अफरातफरी

Jayendra Pandey हिन्दुस्तान, कैमूर
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Bihar Latest News: कैमूर के चैनपुर में शुक्रवार देर शाम एक ट्रैक्टर के पलटने और उसमें आग लगने से दो बच्चों की जिंदा जलकर मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

बिहार में ट्रैक्टर पलटने से लगी भीषण आग, दो बच्चे जिंदा जले; मची अफरातफरी

Bihar Latest News: बिहार के कैमूर जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ चैनपुर थाना इलाके में एक बेकाबू ट्रैक्टर के पलट जाने से उसमें अचानक भीषण आग लग गई। इस खौफनाक हादसे में ट्रैक्टर पर सवार दो मासूम बच्चे जिंदा जल गए, जिससे पूरे इलाके में मातम पसर गया है। यह दर्दनाक घटना चैनपुर थाना क्षेत्र के नौघरा और खड़ौरा गांव के बीच शुक्रवार की देर शाम को हुई। घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और भारी संख्या में लोग वहां इकट्ठा हो गए। वहीं, घटना के तुरंत बाद ट्रैक्टर का ड्राइवर गाड़ी को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है।

डीजल गिरते ही भड़की आग, नौघरा गांव के रहने वाले थे दोनों मासूम बच्चे

मिली जानकारी के मुताबिक, मरने वाले दोनों बच्चे नौघरा गांव के रहने वाले थे। इनमें बबुआ बैठा का 12 साल का बेटा सेचन बैठा और क्यामुद्दीन अंसारी का 13 साल का बेटा सैफ अली शामिल हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि शुक्रवार की शाम को जब ट्रैक्टर अचानक पलट गया, तो उसकी टंकी से बहुत तेजी से डीजल बहने लगा। डीजल के संपर्क में आते ही ट्रैक्टर में अचानक भयंकर आग लग गई और बच्चों को संभलने या बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरा ट्रैक्टर जलकर खाक हो गया और अब वहां सिर्फ गाड़ी का लोहे का ढांचा ही बचा हुआ है।

हादसे के बाद ग्रामीणों में भारी गुस्सा

इस हादसे के बाद से स्थानीय ग्रामीणों में प्रशासन और ड्राइवर के खिलाफ भारी नाराजगी और गुस्सा देखा जा रहा है। आग इतनी भयानक थी कि बच्चों के शव पूरी तरह जल गए हैं, जिसके कारण उनके अवशेषों का भी ठीक से पता नहीं चल पा रहा है। मौके पर सिर्फ एक बच्चे का अधजला पैर दिखाई दे रहा है, लेकिन वह किस बच्चे का है, यह साफ नहीं हो पाया है। घटना की सूचना मिलते ही चैनपुर के थाना इंचार्ज विजय प्रसाद पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल की जांच टीम को बुलाया गया है और घटना की पूरी रिपोर्ट बड़े अधिकारियों को दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

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लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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