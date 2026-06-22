बिहार में खेल रहे मासूम पर काल बनकर गिरा स्टेडियम का लोहे का गेट, 6 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत; इलाके में भारी आक्रोश
Nawada Stadium Accident: नवादा के हरिश्चंद्र स्टेडियम में रविवार को गेट नंबर-3 का लोहे का पल्ला गिरने से वहां खेल रहे 6 वर्षीय बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है।
Nawada Stadium Accident: बिहार के नवादा जिले में प्रशासनिक लापरवाही ने मासूम बच्चे की जान ले ली। शहर के हरिश्चंद्र स्टेडियम परिसर में रविवार को एक बड़ा और दर्दनाक हादसा हो गया। स्टेडियम के गेट नंबर-3 पर लगा भारी-भरकम लोहे का पल्ला अचानक उखड़कर वहाँ खेल रहे एक 6 वर्षीय मासूम बच्चे के ऊपर जा गिरा। लोहे के गेट के नीचे दबने के कारण बच्चा बेहद गंभीर रूप से जख्मी हो गया। रिपोर्ट के अनुसार, लहूलुहान हालत में बच्चे को स्थानीय लोगों की मदद से आनन-फानन में इलाज के लिए नवादा सदर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है।
स्टेडियम के पास दोस्तों संग खेल रहा था मासूम
इस दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वाले बच्चे की पहचान हरिश्चंद्र स्टेडियम मोहल्ला निवासी मुकेश कुमार के 6 वर्षीय पुत्र दीपक कुमार के रूप में की गई है। पीड़ित परिजनों और चश्मदीदों के मुताबिक, रविवार को रोजाना की तरह मासूम दीपक स्टेडियम के पास ही मोहल्ले के अन्य छोटे बच्चों के साथ खेल-कूद रहा था। इसी दौरान अचानक गेट नंबर-3 का जर्जर लोहे का पल्ला भरभराकर सीधे दीपक के ऊपर गिर पड़ा। गेट गिरते ही वहाँ चीख-पुकार मच गई। आस-पास मौजूद लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े और भारी गेट को हटाकर बच्चे को बाहर निकाला, लेकिन चोट इतनी गंभीर थी कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही मासूम ने दम तोड़ दिया।
स्टेडियम के खराब मेंटेनेंस को लेकर स्थानीय लोगों में फूटा गुस्सा
मासूम की मौत की खबर जैसे ही उसके घर पहुंची, पूरे परिवार में कोहराम मच गया। माता-पिता सहित सभी परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। इस भीषण हादसे के बाद स्थानीय नागरिकों और खेल प्रेमियों में दुःख के साथ-साथ जिला प्रशासन और खेल विभाग के खिलाफ भारी आक्रोश भी व्याप्त है। स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हरिश्चंद्र स्टेडियम का मेंटेनेंस लंबे समय से बिल्कुल ठीक नहीं था। गेट की दीवारें और लोहे के पल्ले जर्जर होकर सड़ चुके थे, लेकिन अधिकारियों ने बार-बार ध्यान दिलाए जाने के बावजूद इसे ठीक नहीं कराया। लोगों ने इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार दोषी अधिकारियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग उठाई है।
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