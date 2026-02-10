Hindustan Hindi News
बिहार के बुद्धिस्ट सर्किट में एक और जिला शामिल, बौद्ध पर्यटकों के लिए यहां क्या है खास

पहली बार राज्य के बुद्धिस्ट सर्किट में भागलपुर शामिल हुआ है। बिहार टूरिज्म के ब्राउजर में विक्रमशिला भग्नावशेष को स्थान मिला है। इसके साथ ही बिहार के बुद्धिस्ट सर्किट में शामिल होने वाले जिले आठ हो गए हैं।

Feb 10, 2026 08:46 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, भागलपुर
बिहार में बौद्ध सर्किट केवल बोधगया तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राज्य के कई अन्य जिलों में फैला हुआ है। इनमें से प्रत्येक का बुद्ध के जीवन में विशेष महत्व है। अब बिहार आने वाले बौद्ध पर्यटकों का आना-जाना कहलगांव भी होगा। पहली बार राज्य के बुद्धिस्ट सर्किट में भागलपुर शामिल हुआ है। बिहार टूरिज्म के ब्राउजर में विक्रमशिला भग्नावशेष को स्थान मिला है। इसके साथ ही बिहार के बुद्धिस्ट सर्किट में शामिल होने वाले जिले आठ हो गए हैं।

कहलगांव स्थित विक्रमशिला भग्नावशेष की ब्रांडिंग के लिए बोधगया एवं अन्य जगहों में बौद्ध पर्यटकों को ब्राउजर बांटा जा रहा है। दर्शनीय स्थल विक्रमशिला विश्वविद्यालय के खंडहर, जो 13वीं शताब्दी ईस्वी में बने थे। इसकी स्थापना पाल राजा धर्मपाल ने की थी। यह एक जीवंत शिक्षा केंद्र था। जिसमें बड़ी संख्या में शिक्षक और छात्र थे। यहां दर्शनशास्त्र, धर्मशास्त्र, तत्व मीमांसा, व्याकरण, तर्कशास्त्र, तंत्रवाद आदि विषय पढ़ाए जाते थे।

यहां दो मंजिले स्तूप के मध्य में क्रूस नुमा संरचना है। यहां एक पुस्तकालय और कई पूजा-अर्चना स्थल हैं। इसमें एक तिब्बती और एक हिंदू मंदिर भी है। ब्राउजर में गया, बोधगया, नालंदा, राजगीर, वैशाली, पटना, जहानाबाद, पूर्वी चंपारण एवं पश्चिमी चंपारण जिला को भी लिया गया है।

एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
