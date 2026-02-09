Hindustan Hindi News
Bihar Top News Today: नितिन नवीन पटना में, दरभंगा कांड पर सदन में हंगामे के आसार , पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर सियासत

संक्षेप:

Bihar Top News Today:  बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पटना में भव्य स्वागत होगा। विधानमंडल के सत्र में दरभंगा रेप-मर्डर कांड पर हंगामे के आसार हैं। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर राजनीति जारी है।

Feb 09, 2026 09:50 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Bihar Top News Today: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन दो दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। पटना में उनके स्वागत की भव्य तैयारी की गई है। राजधानी में उनका रोड शो होने वाला है। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का आज पाँचवाँ दिन है। दरभंगा में 6 साल की बच्ची की रेप हत्या के मुद्दे पर सदन में हंगामे के आसार हैं। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर सियासत जारी है। रविवार को उन्हें पीएमसीएच से बेऊर जेल भेज दिया गया पूर्वी चंपारण में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की कथा में भीड़ के कारण भगदड़ जैसी स्थिति बन रही है। अनुष्का यादव से संबंध को खारिज करते हुए तेज प्रताप यादव ने उनके खिलाफ भारी साजिश का आरोप लगाया है। पटना में आज ट्रैफिक रूट में बदलाव किया गया है। ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर 7 लाख छात्र-छात्राओं का ब्योरा गलत होने पर शिक्षा विभाग ने 24 डीपीओ को शोकॉज नोटिश जारी किया है। प्रदेश की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों के अपडेट लाइव हिन्दुस्तान पर पढ़ें।

बक्सर के युवक की राजस्थान में दर्दनाक मौत

डुमरांव थाना क्षेत्र के रजडीहा गांव निवासी रामानंद तिवारी नामक युवक की राजस्थान के अलवर में मौत हो गई। मृतक पिछले तीन साल से अलवर में पोकलेन चलाता था। घटना के दिन पहाड़ तोड़ रहा था। तभी पहाड़ का बड़ा भाग टूटकर पोकलेन पर गिर पड़ा। इससे पोकलेन के साथ युवक खाई में गिर पड़ा। पुलिस शव और पोकलेन की तलाश में जुट गई है। मौत की खबर आते ही रजडीहा गांव में मातम पसर गया है।

फंदे से लटकती लाश मिली

बक्सर के नया भोजपुर थाना क्षेत्र के पुराना भोजपुर फोरलेन के ओवरब्रिज के समीप रविवार की रात एक अधेड़ ने फंदे पर झूलकर खुदकशी कर ली। सोमवार की सुबह फंदे से लटका शव देखते ही सनसनी फैल गई। ओवरब्रिज के समीप रहकर मवेशी पालन करता था।मृतक पुराना भोजपुर का रहने वाला था। उसने खुदकशी क्यों की यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है।

4602 प्राइवेट स्कूलों पर कार्रवाई की तैयारी

राज्य के 4602 प्राइवेट स्कूलों पर कार्रवाई की तैयारी है। जिलों से प्राप्त जांच रिपोर्टों के आलोक में संबंधित प्राइवेट स्कूलों को भुगतान की कार्रवाई की जा रही है। अब तक जिन जिलों से जांच रिपोर्ट नहीं मिली हैं, उन्हें तुरंत जांच रिपोर्ट शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। आरटीई का पालन नहीं करने का आरोप है।

सैनिकों और विधवाओं पर भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग का विशेष ध्यान

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सेवारत सैनिक और विधवाओं के राजस्व मामले का निबटारा प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करने को कहा है। विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल की ओर से इस बाबत जिलों को निर्देश भेजा गया है। पत्र में कहा गया है कि सरकार के संज्ञान में यह आया है कि राष्ट्र की सेवा कर रहे सैनिक और विधवाओं को प्राय: प्रतिकूल सामाजिक व आर्थिक स्थितियों का सामना करना पड़ता है। राजस्व संबंधी मामलों का विलंब से निस्तारण होने से गंभीर स्थिति उत्पन्न जाती है। वर्ष 2011 में ही गृह विभाग ने सैनिकों के राजस्व मामले का निबटारा प्राथमिकता से पूरा करने का आदेश जारी किया था।

आनंद पुष्कर ने जदयू का दामन थामा

पूर्व विधानपार्षद सीपीआई नेता स्व. केदार नाथ पांडेय के पुत्र समाजसेवी आनंद पुष्कर ने रविवार को जदयू का दामन थामा। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने उन्हें पार्टी कार्यालय में प्राथमिक सदस्यता दिलाई। साथ ही हार्दिक शुभकामनाओं के साथ जदयू परिवार में उनका स्वागत किया।

नितिन नवीन पटना में

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज से दिवसीय दौरे पर बिहार की राजधानी पटना में हैं। पटना में उनके भव्य स्वागत की तैयारी कार्यकर्ताओं ने की है। पटना एयरपोर्ट से लेकर गांधी मैदान तक कार्यकर्ता उनके स्वागत में रहेंगे। गांधी मैदान के समीप स्थित बापू सभागार में उनका स्वागत समारोह होगा। भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद वह पहली बार पटना आ रहे हैं। स्वागत समारोह में नवीन पार्टी पदाधिकारियों-कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। पटना एयरपोर्ट से बापू सभागार के बीच सभी सड़कें पोस्टर और बैनरों से पट गई हैं।

