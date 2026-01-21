Bihar Top News Today: छपरा जिले में बनेगा एयरपोर्ट, नीतीश की समृद्धि यात्रा में बोले सम्राट

संक्षेप: Bihar Top News Today: मुख्यमंत्री इस दौरान 5 अरब 36 करोड़ 80 लाख रुपये की विकास योजनाओं की सौगात देंगे, जिनका सीधा लाभ शहरी-ग्रामीण आबादी, युवा, महिलाएं और गरीब तबके को मिलेगा। बिहार में मौसम जल्द बदलेगा करवट औऱ पटना में नीट छात्रा की मौत की जांच कहां तक पहुंची।

बिहार के सारण जिले को आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़ी सौगात देंगे। अपनी समृद्धि यात्रा के तहत सीएम नीतीश कुमार आज सारण जिले में होंगे। सारण, जो कभी ऐतिहासिक विरासत, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और मेहनतकश समाज के लिए जाना जाता था, आज विकास की नई कहानी लिखने की दहलीज पर खड़ा है। इसी कड़ी में राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को ‘समृद्धि यात्रा’ के तहत सारण जिले के दौरे पर आ रहे हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

यह यात्रा केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि जिले की सामाजिक-आर्थिक प्रगति को नई दिशा देने और योजनाओं की जमीनी हकीकत परखने का माध्यम मानी जा रहा है। मुख्यमंत्री इस दौरान 5 अरब 36 करोड़ 80 लाख रुपये की विकास योजनाओं की सौगात देंगे, जिनका सीधा लाभ शहरी-ग्रामीण आबादी, युवा, महिलाएं और गरीब तबके को मिलेगा। बिहार में मौसम जल्द बदलेगा करवट औऱ पटना में नीट छात्रा की मौत की जांच कहां तक पहुंची। बिहार की सभी बड़ी खबरें यहां पढ़ें-:

बिहार में कानून का राज है-नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सारण में कहा कि जब से हमलोगों की सरकार बनी तब से बिहार में कानून का राज है। पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घरों से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में हिंदू-मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई की व्यवस्था सही नहीं थी। अब विकास का काम हो रहा है। अब राज्य में भाईचारा और शांति का माहौल है। शिक्षा औऱ स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ है।

छपरा में बनेगा एयरपोर्ट- डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ समृद्धि यात्रा में छपरा पहुंचे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश और प्रधानमंत्री मोदी की जब जोड़ी मिली तो विकास हुआ है। नीतीश कुमार ने कहा था कि हम घर-घर बिजली पहुंचाएंगे। इसी छपरा में पांच घंटा बिजली नहीं रहता था। लेकिन आज 23-24 घंटे तक बिजली रहती है। सीएम नीतीश कुमार ने घऱ-घर बिजली पहुंचाने का काम किया है। कोई मुख्यमंत्री सोच नहीं सकता। नीतीश कुमार ने कहा कि हम एक-एक गांव तक सड़क पहुंचाने का काम करेंगे। किसी भी राज्य में चले जाइए जितनी सड़कें बिहार के गांवों में हैं उतनी अन्य किसी राज्य में नहीं है। छपरा जिले में भी एक बड़ा एयरपोर्ट का निर्माण होगा। अगले पांच सालों में बिहार से बाहर जाकर काम करने वाले बिहारियों को अपने ही प्रदेश में रोजगार दिलाने का काम किया जाएगा। बिहार में जितने भी बंद पड़े चीनी मिल हैं सबको शुरू किया जाएगा।

जमुई में मौत के बाद सड़क जाम बिहार में जमुई जिले के बरहट थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक युवक की हुई मौत से आक्रोशित लोगों ने बुधवार की सुबह मलयपुर-लक्ष्मीपुर मुख्य मार्ग को जाम कर यातायात बाधित कर दिया। पुलिस सूत्रों ने आज बताया कि मनुष्यघटा विशनपुर पुल के समीप मंगलवार देर शाम ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार एक्य युवक की मौत हो गई, जबकि उसका एक दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान नूमर गांव निवासी रंजीत यादव के रूप में हुई है।

रंजीत अपने दोस्त लव कुमार के साथ बाइक से जा रहा था, तभी मनुष्यघटा विशनपुर पुल के पास तेज रफ्तार अज्ञात ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में रंजीत की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि लव कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया है। सूत्रों ने बताया कि हादसे के बाद बुधवार सुबह आक्रोशित परिजन और ग्रामीणों ने शव के साथ नूमर चौक के समीप मलयपुर-लक्ष्मीपुर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। इससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और आवागमन पूरी तरह ठप हो गया।

सारण पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समृद्धि यात्रा के तहत सारण पहुंच चुके हैं। उनके साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी नजर आए। सीएम आज सारण में कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे।

पत्नी को जबरन रोकने पर कोर्ट ने जवाब तलब किया पटना हाईकोर्ट ने जबरन पत्नी को रोककर रखने पर राज्य सरकार से जवाब-तलब किया है। वहीं पत्नी और उसके पिता को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने नालंदा के डीएम को जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति सुधीर सिंह और न्यायमूर्ति रितेश कुमार की खंडपीठ ने पति की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की।

कोर्ट को बताया गया कि आवेदक ने बीते साल तीन दिसंबर को शादी की है। शादी के बाद पिता नालंदा जिले के दीपनगर थाने की पुलिस की मदद से लड़की को जबरन अपने साथ लेकर चले गए। इसके बाद लड़की (पत्नी) गायब है। उसका कुछ अता-पता नहीं चल रहा है। आवेदक की ओर से कोर्ट को मैट्रिक परीक्षा का सर्टिफिकेट पेश कर लड़की को बालिग बताया गया। कोर्ट का कहना था कि जब दोनों बालिग हैं, तो फिर उन्हें कोई भी जबरदस्ती रोक कर नहीं रख सकता। दोनों अपने मर्जी से शादी कर सकते हैं। पिता अपनी पुत्री को जबरदस्ती रोक कर नहीं रख सकते। कोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 16 मार्च तय की।

पटना में लूट कांड की जांच राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास जेवर कारोबारी विनोद कुमार से 22 लाख के गहने लूट मामले में सुराग तलाशने के लिए पुलिस की विशेष टीम ने मंगलवार को घटनास्थल का मुआयना किया। वहीं, पुलिस ने कारोबारी के बेटे और पीड़ित रवि कुमार का बयान भी दर्ज किया। उनसे घटना के बारे में विस्तृत जानकारी ली गई। हड़बड़ी में रवि घटना वाले दिन पुलिस को लूट की बात नहीं बता सके थे। वहीं पुलिस प्रारंभिक जांच में फायरिंग की पुष्टि नहीं होने की बात कही थी।

मंगलवार को कारोबारी के बेटे ने गहने की लूट और लुटेरे द्वारा फायरिंग किए जाने की बात पुलिस को बताई। जिसके बाद पुलिस अब घटना स्थल और बदमाशों के भागने वाले रास्ते पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाल रही है। वहीं, लुटेरों की पहचान के लिए तकनीकी जांच का भी सहारा लिया जा रहा है। बदमाशों ने हेलमेट पहन रखे थे। इसलिए उनका चेहरा फुटेज में साफ नहीं दिख रहा है।

लिहाजा पुलिस अब उनके द्वारा प्रयोग में लाई गई बाइक के नंबर के साथ ही मुखबिर की मदद से बदमाशों की जानकारी जुटा रही है। चित्रगुप्त नगर की थानेदार रोशनी कुमारी ने बताया कि अपराधियों की पहचान की कोशिश जारी है। पहचान होते ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। कारोबारी रवि कुमार का हाजीपुर में सोने के गहनों के तीन शोरूम हैं। उनके पिता विनोद कुमार कोलकाता से हावड़ा-दानापुर एक्सप्रेस से आभूषण लेकर 18 जनवरी की सुबह राजेंद्र नगर जंक्शन पर उतरे थे।

NEET छात्रा मौत की जांच जारी पटना के चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही छात्रा के साथ दरिंदगी पटना या जहानाबाद में हुई, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। एसआईटी, पटना के साथ छात्रा के पैतृक गांव जहानाबाद में भी घटना के सुराग खोज रही है। घटना के करीब दस दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। मामले में अब तक आधा दर्जन लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। पुलिस उन मोबाइल नंबरों की सीडीआर और टावर लोकेशन की भी जांच कर रही है, जिन पर संदेह है। मामले में एसआईटी संबंधित लोगों से पूछताछ के साथ-साथ तकनीकी अनुसंधान पर विशेष जोर दे रही है।

महिला आयोग ने डीएम को लिखा खत बिहार राज्य महिला आयोग ने राजधानी पटना में चल रहे तमाम छात्रावासों की विस्तृत जानकारी पटना जिलाधिकारी से मांगी है। इस बाबत महिला आयोग की अध्यक्ष अप्सरा ने पटना के जिलाधिकारी को मंगलवार को एक पत्र लिखा है।

पत्र में निजी छात्रावासों से संबंधित कई जानकारी मांगी गई है। डीएम से पटना जिले में निबंधित और अनिबंधित छात्रावासों की संख्या बताने को कहा गया है। साथ ही वहां छात्राओं के रखने के लिए सुरक्षा के कोई मापदंड हैं या नहीं यह भी बताने को कहा गया है। इसके अलावा खाने-पीने और रहने की सुविधाएं की बाबत भी जानकारी मुहैया कराने की बात कही गई है।

बिहार में ठंड बढ़ेगी उत्तर और पश्चिम भारत समेत हिमालयी राज्यों में दो-तीन दिनों तक हिमपात और मैदानी राज्यों में बारिश के आसार हैं। इससे कोहरे से निजात मिलने की उम्मीद हैं। लेकिन, हिमपात व बारिश सर्दी का अहसास और बढ़ा सकती है। बिहार में बारिश होने के आसार नहीं है। वहीं बुधवार से पछुआ की रफ्तार बढ़ने से रात के तापमान में दो डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आएगी। इस कारण सुबह और शाम के समय लोगों को अधिक ठंड का अहसास होगा।

हालांकि दिन के तापमान में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इस कारण दोपहर में लोगों को ठंड से आंशिक तौर पर राहत मिलेगी।पश्चिम हिमालय क्षेत्र में लगातार तीन पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं। इस कारण 21 से 24 जनवरी के बीच जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात होने के आसार हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में बारिश हो सकती है। इसी कारण बिहार में ठंड बढ़ेगी।

बिहार में तटबंधों का निर्माण अब मनरेगा से भी तटबंधों का निर्माण और मरम्मत का काम अब मनरेगा से भी होगा। जल संसाधन विभाग इस संबंध में विस्तृत कार्ययोजना तैयार करेगा। इसके लिए विभागीय स्तर पर काम शुरू कर दिया गया है। पिछले दिनों ग्रामीण विकास विभाग के साथ जल संसाधन विभाग की बैठक में इस पर चर्चा हुई और सहमति भी बनी।

विभागीय स्तर पर नहरों के मेंटेनेंस में मनरेगा की मदद का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। इस समय 20 क्यूसेक से कम क्षमता वाले नहरों का मेंटेनेंस मनरेगा से कराया जा रहा है। इसके काफी अच्छे परिणाम सामने आए हैं। नहरों की स्थिति पहले से बेहतर हुई है और उनके जल का प्रवाह भी अपेक्षाकृत बेहतर हुआ है। इसी को देखते हुए विभाग ने तटबंधों को लेकर भी मनरेगा का सहयोग लेने का निर्णय लिया है। विभाग के इस निर्णय से न केवल तटबंधों की स्थिति बेहतर होगी, बल्कि उनका मेंटेनेंस भी अच्छे ढंग से हो सकेगा। मनरेगा श्रमिकों को अधिक कार्यदिवस तक रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। खर्च होने वाली भारी भरकम राशि में भी कमी आएगी।

राजस्व कर्मियों के खिलाफ आरोपों की जांच मुख्यालय से राजस्व कर्मियों के अनैतिक कार्यों की जांच अब मुख्यालय स्तर पर होगी। राज्य के किसी भी पंचायत, अंचल, अनुमंडल या जिलों में तैनात राजस्व कर्मियों ने आम लोगों का काम करने के बदले अनैतिक कार्य को अंजाम दिया, तो उसकी जांच मुख्यालय के अधिकारी करेंगे। खासकर उस परिस्थिति में जब राजस्व कर्मी पर किसी ने अनैतिक कार्य करने का आरोप लगाया है। विभाग की कोशिश है कि आम लोगों को राजस्व से संबंधित कार्य कराने में किसी तरह की परेशानी न हो।

दरअसल राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर लोगों की काफी शिकायतें हैं। हाल के दिनों में कई राजस्व कर्मी रिश्वत लेते पकड़े भी गए हैं। इसी के मद्देनजर उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। उस बैठक में तय हुआ कि समाज के निचले पायदान पर खड़े जनसाधारण को भी राजस्व सेवा निर्बाध मिले, ऐसी व्यवस्था का निर्माण जरूरी है। इसके लिए यह जरूरी है कि जमीन से संबंधित सभी सेवाएं पूर्णत: ऑनलाइन और समय-सीमा के भीतर निष्पादित की जाए। रैयतों की सुविधा के लिए विभाग ने मिशन हंड्रेड (100 दिन) के तहत विशेष कार्ययोजना बनाई है।

पूजा-पंडाल और विसर्जन जुलूस में डीजे पर पाबंदी आगामी वसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय ने जिलों को अलर्ट किया है। इस दौरान 22 से 26 जनवरी तक विभिन्न जिलों में पुलिस बल की 51 अतिरिक्त कंपनियों की तैनाती रहेगी। गृह विभाग के निर्देश पर बिहार पुलिस मुख्यालय ने पूजा पंडाल से लेकर विसर्जन जुलूसों में डीजे के इस्तेमाल पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया है। क्षेत्रीय पदाधिकारियों से लेकर पुलिस अधीक्षकों को दृढता से इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गये हैं।

पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक जिलों में स्थानीय पुलिस बल के अतिरिक्त रेंज कार्यालयों की रिजर्व 12 कंपनी, बी-सैप (बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस) की 33 कंपनी और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की आठ कंपनियों की ड्यूटी विधि व्यवस्था में लगी है।

इनके अलावा 18910 नवनियुक्त प्रशिक्षु सिपाही, 2560 पीटीसी प्रशिक्षु सिपाही और 5100 होमगार्ड जवानों को भी तैनात किया है। पटना, नालंदा, गया, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सीवान, दरभंगा, भागलपुर आदि संवेदनशील जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गये हैं।

गया में सड़क हादसा आमस थाना क्षेत्र के हमजापुर के निकट इमामगंज मोड पर जीटी रोड दक्षिणी लेन पर पैसेजरों से भरी रात्रि बस की टक्कर छरी लदे हाइवा से हो गई। घटना मंगलवार की देर रात करीब 1.15 बजे है। टक्कर इतनी जोरदार हुई कि बस चालक की मौत मौके पर ही स्टेयरिंग के बीच दब कर हो गई। पुलिस व एनएचएआई की टीम ने क्रेन की मदद से उसके शव को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। जिसकी पहचान के रूप में की गई है।

वहीं हादसे में बस में सवार करीब दो दर्जन लोग घायल बताये जाते हैं। सभी को शेरघाटी के रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद सात लोगों को बेहतर इलाज के लिए मगध मेडिकल गया रेफर कर दिया। इनमें तीन की स्थिति नाजुक बताई जाती है। डॉ. पुष्कर ने बताया कि घायलों के अधिकांश के शरीर पर गहरे जख्म थे। कुछ के हाथ, पैर व सिर की हड्डियां टूटी हुई थी। जिन्हें रेफर कर दिया गया।

राजस्व अधिकारी घूस लेते धराया बिहार के अररिया जिले में 15 हजार रिश्वत लेते विशेष निगरानी इकाई पटना के हत्थे चढ़ा नरपतगंज अंचल अंतर्गत फरही पंचायत के राजस्व कर्मचारी इम्तियाज आलम को डीएम ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही डीएम विनोद दूहन ने नरपतगंज अंचल अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू करने हेतु आरोप पत्र साक्ष्य सहित 24 घंटे के भीतर उपलब्ध कराएं।

जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार नरपतगंज रामघाट कोशकापुर के परिवादी कमलेश्वरी यादव विशेष निगरानी इकाई पटना में शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि दाखिल-खारिज के पश्चात ऑनलाइन रिकॉर्ड में नाम एवं रकवा सुधार करने के एवज में राजस्व कर्मचारी इम्तियाज आलम द्वारा 15 हजार रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है। शिकायत के आधार पर विशेष निगरानी इकाई द्वारा सत्यापन कराया गया, जिसमें आरोप सहीं पाया गया