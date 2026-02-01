Hindustan Hindi News
Bihar Top News: बिहटा में सड़क हादसे में 6 की मौत, बिहार में बदलेगा मौसम; आज की बड़ी खबरें

Bihar Top News: जहानाबाद की रहने वाली नीट छात्रा की पटना में हुई संदिग्ध मौत की जांच को लेकर अब एसआईटी का चैप्टर क्लोज हो चुका है। एसआईटी मामले की जांच कर रही थी लेकिन अब सीबीआई पूरे केस की जांच करेगी।

Feb 01, 2026 11:21 am ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
Bihar Top News: बिहार में सुबह-सुबह बड़ा सड़क हादसा हुआ है। यहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने यात्रियों से भरी ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। 2 लोग घायल भी हैं। हादसे के बाद पुलिस इसकी जांच-पड़ताल में जुट गई है। सभी लोग मनेर में उर्स मेले से लौट रहे थे। इधर मौसम विभाग ने बताया है कि बिहार में मौसम करवट ले सकता है। आज मुजफ्फरपुर, वैशाली, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण समेत कई जिलो में कोहरे का येलो अलर्ट है। इसके अलावा अगले 48 घंटे में कहीं-कहीं बूंदाबांदी का दौर भी रह सकता है।

जहानाबाद की रहने वाली नीट छात्रा की पटना में हुई संदिग्ध मौत की जांच को लेकर अब एसआईटी का चैप्टर क्लोज हो चुका है। एसआईटी मामले की जांच कर रही थी लेकिन अब सीबीआई पूरे केस की जांच करेगी। इस केस में अब तक मुख्य आरोपी का कुछ पता नहीं चल सका है। कई सवाल अब भी अनसुलझे हैं। इधर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार आज अपना बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे में बिहार के लिए क्या-क्या है, इसपर भी सबकी निगाहें होंगी।

सारण में फेसबुक स्टेट्स पर पिस्तौल का फोटो डाल किया वायरल

सारण के नौतन जिले में सोशल मीडिया पर एक युवक ने फेसबुक स्टेट्स पर पिस्तौल का फोटो डाल किया वायरल। रविवार को सुबह युवक ने अपने फेसबुक स्टेट्स पर चार पिस्तौल का फोटो डाल लिखा कैसा लगा रुतबा व पावर आफ बिहार। वायरल फ़ोटो को हिन्दुस्तान अखबार पुष्टि नहीं करता है। वहीं पुष्टि के लिए पुलिस लगी जांच में। जबकि फेसबुक स्टेट्स पर युवक का पिस्तौल का फोटो जमकर वायरल हो रहा है।

बांका में युवती की संदिग्ध मौत

बिहार के बांका जिले में सुईया थाना क्षेत्र के भलुआ गांव में देर रात एक 20 वर्षीय युवती की रस्सी से लटकी संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बांका भेजने की तैयारी शुरू कर दी। मृतका की पहचान कल्पना कुमारी, पति मधुसूदन यादव, के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि घटना के समय वह अपने मायके में थी। परिजनों ने ससुराल पक्ष को भी सूचना दे दी है। घटना को लेकर गांव में तरह-तरह की चर्चाएं हैं। पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा। फिलहाल यूडी केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

Bihar Top News- :

तेजप्रताप यादव ने खाली किया बंगला

राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के बड़े पुत्र और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेजप्रताप यादव ने सरकारी बंगला (26, एम स्टैंड रोड) को खाली कर दिया है। बंगला खाली करने के बाद विवाद गहरा गया है। यह बंगला मंत्री लखेन्द्र रौशन को आवंटित किया गया है। मंत्री ने आरोप लगाया है कि बंगले में कोई सामान नहीं बचा है।

भवन निर्माण विभाग ने करीब दो माह पूर्व इस बंगले को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री लखेन्द्र कुमार रौशन को आवंटित किया। तेजप्रताप यादव ने जब इसे खाली कर दिया तो विभाग ने मंत्री को इसकी सूचना दी। लखेंद्र रौशन जब शुक्रवार को इस बंगले को देखने के लिए गए तो, वहां बल्ब, पंखा और एसी सहित फर्नीचर को नहीं पाया। रौशन ने मीडिया से कहा कि मंत्री को आवंटित बंगला में सभी सुविधाएं मौजूद होती है। लेकिन, यहां कई सामान नहीं है।

7 तारीख को पटना नगर निगम की बैठक

पटना नगर निगम की 10वीं साधारण बैठक सात फरवरी को होगी। बैठक में पारित प्रस्ताव व पत्र बोर्ड के सभी सदस्यों को भेजा जा रहा है। इस बैठक में महापौर, उप-महापौर, पार्षदों के साथ-साथ लोकसभा व विधानसभा क्षेत्र से जुड़े जनप्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है।

बैठक के एजेंडे में सबसे प्रमुख विषय पटना नगर निगम क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने से जुड़े प्रस्ताव हैं। बैठक में शहर के विकास से जुड़े नौ प्रस्ताव लाए जाएंगे। इन पर चर्चा के बाद इसे पारित कराया जाएगा। इसमें पार्षद योजना के तहत सभी वार्डों में एक-एक करोड़ राशि से जुड़ा प्रस्ताव भी शामिल हैं।

पटना में आज यातायात व्यवस्था बदली

माघी पूर्णिमा पर आज शहर की यातायात व्यवस्था बदली रहेगी। कारगिल चौक से पूरब गायघाट तक किसी भी प्रकार के वाहनों का परिचालन नहीं होगा। अशोक राजपथ में कारगिल चौक से गायघाट पुल नीचे तक के सभी इंट्री प्वाइंट बन्द रहेंगे। खजांची रोड से पटना कॉलेज/सायंस कॉलेज परिसर में श्रद्धालुओं के वाहनों की पार्किंग होगी। शनिवार की रात तीन बजे से रविवार को यातायात सामान्य होने तक यह व्यवस्था लागू रहेगी।

कारगिल चौक से पश्चिम शाहपुर तक सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन होगा। गायघाट की ओर जाने वाले वाहन पुरानी बाइपास अथवा न्यू बाइपास से सीधे धनुकी मोड़, शीतला माता मंदिर अथवा बिस्कोमान गोलंबर से गायघाट की ओर चले जाएंगे और नजदीक के पार्किंग स्थल में पार्क करेंगे। गायघाट पुल के नीचे तक ऑटो एवं अन्य व्यावसायिक वाहनों के आने पर रोक रहेगी।

दुष्कर्म-हत्या का केस सुलझा नहीं सकी पुलिस : तेजस्वी

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने राज्य सरकार और बिहार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। शनिवार को जारी बयान में उन्होंने कहा कि नीट छात्रा के दुष्कर्म और हत्या का उद्भेदन की जगह बिहार सरकार ने केस को सीबीआई को सौंप दिया।

तेजस्वी ने कहा कि इससे फिर साबित हो गया है कि बिहार का प्रशासनिक ढांचा भ्रष्ट, अयोग्य, अदक्ष और अनप्रोफेशनल है, जो दुष्कर्म और हत्या के केस को भी नहीं सुलझा सकता। पुलिस से अधिक यह बड़बोली एनडीए सरकार के करप्ट और कंप्रोमाइज्ड तंत्र की विफलता है, जिनके कर्ताधर्ता दिन-रात आकाश-पाताल से अपराधियों को पकड़ने की डींगे हांकते हैं। नवरुणा कांड जैसे अनेक मामलों में सीबीआई 12-13 वर्षों से आरोपितों को नहीं पकड़ पाई तथा जांच भी बंद कर दी।

यही इस मामले में होना है। कहां हैं चुनावों में जंगलराज-जंगलराज चिल्लाने वाले? बिहार की ध्वस्त और भ्रष्ट विधि व्यवस्था की जवाबदेही कौन लेगा? क्या फिर सरकार द्वारा हेडलाइन मैनेजमेंट के जरिये ध्यान भटकाने की कोशिशें होगी?

पुनपुन सुरक्षा बांध के चौड़ीकरण को मंजूरी

केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) 22 (पुराना नाम 83) पुनपुन के पास से राष्ट्रीय एनएच 31 (पुराना नाम एनएच 30) दीदारगंज तक वाया एसएच एक गौरीचक पुनपुन सुरक्षा बांध सह पथ के विस्तारीकरण और चौड़ीकरण को हरी झंडी दे दी है।

इसके लिए पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है। श्री प्रसाद ने बताया कि उन्होंने केन्द्रीय मंत्री से कई बार मिलकर आग्रह किया था। केन्द्रीय मंत्री ने इस पर कार्रवाई का आश्वासन दिया था। उन्होंने प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री से इस सड़क के जीर्णोद्धार की मांग की थी।

होली में बिहार आने को कन्फर्म टिकट के लिए लोग परेशान

होली मनाने के लिए दिल्ली मार्ग से ढाई लाख लोग बिहार आते हैं। इसके लिए 100 अतिरिक्त ट्रेनों की दरकार होगी। होली चार मार्च को है। दिल्ली मार्ग से पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में आने वालों यात्रियों की परेशानी शुरू हो गई है। होली से करीब एक सप्ताह पहले बिहार आने और उसके बाद लगभग 10 दिनों तक दिल्ली मार्ग पर लौटने वाले यात्रियों के दबाव के कारण अभी से ही नो रूम की स्थिति है। इस कारण गरीब और मध्यमवर्ग के लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं।

जानकारी के अनुसार बिहार से दिल्ली को 62 ट्रेनें चलती है। इनमें 48 से 50 ट्रेनों का नियमित परिचालन होता है। इसके एक ट्रेन में लगभग 1200 लोगों का रिजर्वेशन होता है। जबकि होली मनाने के लिए एक सप्ताह पहले ही लोग अपने घर आने लगते हैं। इसी कारण 25 फरवरी से 3 मार्च के बीच 403200 से 420000 यात्रियों का आरक्षण हुआ है। वहीं प्रत्येक ट्रेनों में औसत लगभग 200 प्रतीक्षा सूची चली गई है। इस कारण एक सप्ताह के दौरान लगभग 67200 से 70000 यात्रियों ने वेटिंग टिकट लिया है।

बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 2 फरवरी से

बिहार विधानमंडल का बजट सत्र दो फरवरी से शुरू होगा। विधि-व्यवस्था बनाए रखने, यातायात प्रबंधन और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष तैयारी की गई है। इस दौरान वहां धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी। विधान सभा परिसर में शनिवार को डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम ने बताया कि सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार त्रि-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। वहीं सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी की जाएगी। इसके अलावा आठ क्यूआरटी भी सक्रिय रहेंगे। डीएम ने प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि अनधिकृत व्यक्ति विधानमंडल परिसर में प्रवेश न करें। यदि कोई अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश करता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी और पुलिस अधिकारी पर होगी। नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी सभी दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए आदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करेंगे।

बजट से बिहार को बड़ी उम्मीदें

केन्द्रीय बजट से बिहार को काफी उम्मीदें हैं। खासकर जल संसाधन के क्षेत्र में बिहार केन्द्र की ओर टकटकी लगाए देख रहा है। बाढ़ से निजात दिलाने, नदियों में जमा हो रहे गाद की समस्या से निजात दिलाने और सिंचाई परियोजनाओं के साथ-साथ जल संरक्षण के लिए बिहार को केन्द्र की मदद की आवश्यकता है। पिछले दिनों बिहार ने इस सेक्टर में मदद के लिए केन्द्र सरकार का दरवाजा भी खटखटाया है।

बिहार हर साल बाढ़ की विभीषिका झेलता है। नेपाल से आने वाली नदियां यहां हर साल जमकर तबाही मचाती हैं। बिहार का कहना है कि उसकी परेशानी का कारण अंतरराष्ट्रीय नदियां हैं। लिहाजा, केन्द्र उससे निपटने में मदद करे। इसके लिए नेपाल में हाई डैम बनाने के अलावा राज्य में नये बराज बनाने के लिए बिहार केन्द्र सरकार से अतिरिक्त मदद चाहता है। पिछले बजट में बिहार के लिए केन्द्र सरकार ने 11 हजार 500 करोड़ रुपए के मदद की घोषणा की भी थी, लेकिन यह राशि मौजूदा समस्या को देखते हुए काफी नहीं है।

सिल्ट प्रबंधन नीति बने : इसी तरह लगातार जमा हो रहे सिल्ट के कारण नदियों की स्थिति लगातार खराब हो रही है और उनके वजूद पर संकट उत्पन्न हो गया है। बड़ी संख्या में नदियां सूख रही हैं। खासकर गंगा की स्थिति काफी खराब है। मानसून बीतते ही गंगा में जल संकट की स्थिति हो जाती है। नदी के बीच में सिल्ट के पहाड़ बनते जा रहे हैं। दियारा क्षेत्र बढ़ रहे हैं। यही नहीं मानसून के समय नदी में तेज कटाव भी होता है और तटबंधों को भी खासा नुकसान होता है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए बिहार ने केन्द्र से सिल्ट प्रबंधन नीति बनाने की मांग भी की है। बिहार की अपेक्षा है कि केन्द्रीय बजट में इसके लिए विशेष प्रावधान किया जाए।

समय पर योजनाओं को पूरा करने का आदेश

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान पटना जिले की घोषित योजनाओं को समय सीमा के अंदर पूरा कराने का निर्देश दिया है। वे शनिवार को पटना के लिए घोषित परियोजनाओं का निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी काम ठीक ढंग से पूरी गुणवत्ता से पूर्ण कराएं।

इस काम के पूरा होने से वाहनों का आवागमन काफी सुगम होगा और लोगों को जाम से निजात मिलेगी। निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री ने रूपसपुर नहर से सगुना मोड़ तक नेहरू पथ के दोनों तरफ भूमिगत नाले के साथ ही पथ का निर्माण एवं चौड़ीकरण कार्य का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों ने निर्माण कार्य की प्रगति के संबंध में मुख्यमंत्री को विस्तृत जानकारी दी। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने रूपसपुर नहर रोड के समीप दीघा-एम्स पाटलि पथ से नेहरू पथ के कनेक्टिविटी कार्य का जायजा लिया।

गांव में सड़कों पर जेब्रा क्रॉसिंग और सिग्नल

बिहार में शहर की तर्ज पर अब गांव में बनने वाली सड़कों में भी सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया जाएगा। इसके तहत स्कूल-अस्पताल के समीप जेब्रा क्रॉसिंग का निर्माण होगा। तीखे मोड़, पुल-पुलिया व घुमावदार सड़कों के समीप गाड़ी चलाने की गति सीमा भी लिखी जाएगी। ग्रामीण कार्य विभाग अब बनने वाली ग्रामीण सड़कों में सभी सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराएगा।

दरअसल बीते कुछ वर्षों में राज्य के ग्रामीण इलाकों में भी सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ी है। एक समय ग्रामीण इलाकों में एक साल में तीन हजार से कम दुर्घटनाएं होती थीं। अब इसकी संख्या बढ़कर लगभग चार हजार हो चुकी है। कुल दुर्घटनाओं में लगभग एक तिहाई सड़क हादसे ग्रामीण इलाकों में हो रहे हैं। इसे देखते हुए ही ग्रामीण कार्य विभाग ने गांव में बनने वाली सड़कों में भी सभी सुरक्षा मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करने का निर्णय लिया है।

पटना में जिंदा जल गए बुजुर्ग डॉक्टर

पटना के राजेंद्र नगर रोड नंबर तीन में शनिवार अपराह्न तीन बजे दिल दहला देने वाली घटना हुई। बेबी पार्क के सामने स्थित अपने मकान में रूम हीटर से लगी आग में 74 वर्षीय फिजीशियन डॉक्टर अजीत कपूर जिंदा जल गए। उनका बुरी तरह जला शव कमरे में दो पलंगों के बीच मिला। परिवार के किसी अन्य सदस्य को आग की भनक तक नहीं लगी।

घर में डॉक्टर के भाइयों को इसकी जानकारी तब हुई, जब बेबी पार्क में बैठे लोगों ने कमरे से आग की लपटें और धुआं उठता देखा। लोगों के शोर मचाने पर पूरा परिवार नीचे आया और स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाने में जुट गए। इसी बीच सूचना पर दमकल की गाड़ी भी पहुंच गई, आग पर काबू पाया। मगर तब तक डॉक्टर की मौत हो गई थी।

नीट छात्रा मौत की जांच सीबीआई को

नीतीश सरकार ने पटना में नीट छात्रा से दरिंदगी और संदेहास्पद मौत मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की है। यह जानकारी उपमुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से इस मामले की सीबीआई जांच का आग्रह किया है।

गृह विभाग ने भी केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय और सीबीआई को भी जांच की अनुशंसा से संबंधित पत्र भेज दिया है। दिल्ली सीबीआई को चित्रगुप्त नगर थाने में 9 जनवरी को दर्ज प्राथमिकी की कॉपी भेजने के साथ ही सीबीआई पटना कार्यालय को भी इसकी सूचना दी गयी है। मामले की जांच कर रही एसआईटी प्रमुख सह आईजी पटना को सभी संबंधित कागजात मांगे जाने पर सीबीआई को तुरंत देने को कहा गया है।

बिहटा में भयंकर सड़क दुर्घटना, 6 की मौत

पटना के मनेर में मख्दूम शाह याहिया के सालाना उर्स के अवसर पर चादरपोषी कर लौट रहे 6 लोगों की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। बिहटा के लेखन टोला में रविवार तड़के 3 बजे यह घटना हुई है। आरा के रहने वाले 8 लोग एक टेम्पू से घर लौट रहे थे। बिहटा लेखन टोला के समीप ट्रक से टेम्पो की टक्कर हो गई। टेम्पो सवार 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। जिन्हें इलाज के लिए पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। बिहटा पुलिस हादसे की जांच कर रही है।

एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
