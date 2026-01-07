Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar Top News Today 7 January Nitish Tejaswi Tej Pratap Lalu Samrat weather Politics Crime update
Bihar Top News: तेजस्वी को न्योता देंगे तेज प्रताप, जस्टिस संगम साहू पटना HC के नए CJ

Bihar Top News: तेजस्वी को न्योता देंगे तेज प्रताप, जस्टिस संगम साहू पटना HC के नए CJ

संक्षेप:

जस्टिस संगम कुमार साहू पटना हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। तेज प्रताप अपने आवास पर मकर संक्रांति का चू़ड़ा दही भोज में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को भी न्योता भेजेंगे।

Jan 07, 2026 09:41 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Bihar Top News Today 7 January: बिहार में जम्मू कश्मीर से अधिक ठंड पड़ रही है। अभी चार दिनों तक कंपकंपी से राहत नहीं मिलेगी। जस्टिस संगम कुमार साहू पटना हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। तेज प्रताप अपने आवास पर मकर संक्रांति का चू़ड़ा दली भोज करेंगे। वे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को भी न्योता भेजेंगे। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर थाना परिसर से तस्करी के माल लदे दो ट्रक गायब हो गए। वैशाली में दो नाबालिगों ने मिलकर छात्रा का गैंगरेप किया। बिहार में पांच नए स्टेट हाईवे बनने का रास्ता साफ हो गया है। पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा ने आत्महत्या कर ली। प्रदेश की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों की खबरें लाइव हिन्दुस्तान पर पढ़ें।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जालसाजी कर युवक के खाते से चार लाख रुपये उड़ाये

जहानाबाद में साइबर ठगों और जालसाजों से सतर्क रहने की लगातार सलाह दी जाती रही है। बावजूद इसके मोबाइल फोन पर लोग जालसाज गिरोह के चक्कर में पड़ जा रहे हैं और अपने खाते से रुपए गवां बैठते हैं। जालसाजी की एक नई घटना शहर के पंचमहला के निवासी आयुष कुमार नामक एक व्यक्ति के साथ हुई। इनके खाते से चार लाख सात हजार रुपये की निकासी कर ली गयी। इसकी सूचना मंगलवार को उक्त व्यक्ति के द्वारा साइबर थाने की पुलिस को दी गई है।

थाना से लाइसेंसी पिस्टल गायब

कटिहार में सहायक थाना में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। थाना परिसर में जमा एक लाइसेंसधारी पिस्टल रहस्यमय ढंग से गायब हो गई है। हैरानी की बात यह है कि पिस्टल बिना मैगजीन की थी, इसके बावजूद उसका थाना से गायब होना पुलिस की कार्यप्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, संबंधित लाइसेंसधारी द्वारा चुनाव के दौरान पिस्टल विधिवत रूप से सहायक थाना में जमा कराई गई थी। लेकिन हाल में जब हथियारों की जांच की गई तो उक्त पिस्टल गायब पाई गई। मामले की पुष्टि होते ही थाना परिसर में हड़कंप मच गया।

नाबालिग छात्रा से गैंगरेप

वैशाली में दो नाबालिगों ने मिलकर एक छात्रा के साथ गैंगरेप किया। दोनों आरोपित टोटो चलाते हैं। दोनों लड़के छात्रा को उसके घर के समीप से जबरन मुंह बंद कर गांव के बाहर ले गए और हैवानियत की। घटना के बाद छात्रा किसी तरह घर पहुंची और परिजनों को आपबीती सुनाई।

थाने से तस्करी का माल लदे दो ट्रकों की चोरी

मुजफ्फरपुर के मोतीपुर थाने से दो ट्रक गायब हो गए। इन पर तस्करी का माल लदा था। दारोगा उमाशंकर सिंह के बयान पर दर्ज एफआईआर में कहा है कि थाना का कोई सरकारी भवन नहीं होने के कारण मोतीपुर चीनी मिल के पुराने भवन में थाना संचालित हो रहा है। मिल के खुले मैदान में जब्त गाड़ियों को रखा जाता है।

जस्टिस संगम कुमार साहू पटना हाईकोर्ट के नये मुख्य न्यायाधीश

स्टिस संगम कुमार साहू पटना हाईकोर्ट के नये मुख्य न्यायाधीश बने हैं। 5 जून, 1964 को जन्में संगम कुमार साहू ने कटक के नुअबाजार हाई स्कूल से मैट्रिक परीक्षा पास कर स्टीवर्ट साइंस कॉलेज से विज्ञान में इंटर और स्नातक की डिग्री ली। इसके बाद उत्कल विश्वविद्यालय से अंग्रेजी एंव उड़िया में स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की। बुधवार को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar Top News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।