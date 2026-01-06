Bihar Top News Today: लालू से मिले तेजस्वी यादव, 71 लाख किसानों की सम्मान निधि पर संशय

संक्षेप: Bihar Top News Today 6th Jan: विदेश दौरे से लौटते ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दिल्ली में अपने पिता एवं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है। बिहार के 71 लाख किसानों की सम्मान निधि अटक सकती है। मौसम विभाग ने आज भी बिहार के अधिकतर जिलों शीतलहर के आसार जताए हैं।

Bihar Top News Today 6th January 2026: तेजस्वी यादव विदेश दौरे से लौट गए हैं, उन्होंने दिल्ली में पिता लालू प्रसाद से मुलाकात की है। बिहार के 71 लाख किसानों की सम्मान निधि अटक सकती है। पटना में कुख्यात अमन शुक्ला की सरेआम गोली मारकर हत्या के बाद एसआईटी गठित की गई है। नीतीश कैबिनेट की आज बैठक हो सकती है। मुजफ्फरपुर में माड़ीपुर के पास मालागड़ी पर लदा ट्रक ओएचई लाइन से सट गया, इससे रूट पर ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने गुरुवार को बिहार के 24 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। अधिकतर जिलों में आज भी शीतलहर के हालात बने रहेंगे। मंगलवार, 6 जनवरी 2026 को बिहार की प्रमुख खबरें यहां देखें-

विदेश दौरे से लौटे तेजस्वी, दिल्ली में लालू से मुलाकात बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विदेश दौरे से लौट गए हैं। टीवी रिपोर्ट्स ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि तेजस्वी ने सोमवार को दिल्ली में अपने पिता एवं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है। लालू का पिछले महीने ही आंखों का ऑपरेशन हुआ था। तेजस्वी के 1-2 दिन दिल्ली में ही रूककर बाद में पटना लौटने की संभावना है।

बुनकरों के खाते में आएंगे-15-15 हजार राज्य के बुनकरों को नीतीश सरकार 15-15 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देगी। ये रकम शुरुआती काम के लिए दी जाएगी। जिसके लिए एक करोड़ आवंटित भी कर दिया गया है। सरकार तत्काल निबंधित बुनकरों को इस योजना का सीधा लाभ देगी और उन्हें कार्यपूंजी के रूप में यह राशि उपलब्ध कराएगी। पूरी खबर पढ़ें।

रोहिणी आचार्या के बेटे की मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू आरजेडी सु्प्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के बड़े बेटे आदित्य ने प्री यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 साल की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू कर दी है। बेटे की सफलता रोहिणी गर्व महसूस कर रही हैं। उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। लालू के नाती एवं रोहिणी के 18 साल के बेटे आदित्य सिंगापुर में बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग लेंगे। पूरी खबर पढ़ें।

अटक सकती है 71 लाख किसानों की सम्मान निधि बिहार के 75 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त का इंतजार है। इनमें 4 लाख किसानों की फार्मर आईडी (किसान निबंधन) ही बन पाई है। शेष करीब 71 लाख किसानों की फार्मर आईडी अभी नहीं बन पाई है। इन किसानों की सम्मान निधि की राशि अटक सकती है। किसानों के बैंक खातों में सम्मान निधि के तौर पर साल में तीन बार 2-2 हजार रुपये आते हैं। पिछली यानी 20वीं किस्त 75 लाख से अधिक किसानों के खाते में गई थी। 21वीं किस्त एक माह बाद फरवरी में आनी है। इससे पहले सम्मान निधि के लाभुकों के लिए फार्मर आईडी जरूरी है।