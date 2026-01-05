Bihar Top News: दिल्ली HC में लालू की अर्जी पर सुनवाई, सर्दी से 1 सप्ताह राहत नहीं

संक्षेप: आईआरसीटीसी में चार्ज फ्रेमिंग पर राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को राजद प्रमुख लालू यादव ने चुनौती दी है। दिल्ली हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई है। बिहार के लोगों को एक सप्ताह सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है।

Bihar Top News Today 5 January: दिल्ली हाईकोर्ट में लालू यादव की ओर से दायर अर्जी पर आज सुनवाई होगी। आईआरसीटीसी और लैंड फॉर जॉब केस में चार्ज फ्रेमिंग पर राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को राजद प्रमुख ने चुनौती दी है। बिहार के लोगों को अभी एक सप्ताह तक सर्दी से राहत नहीं मिलेगी। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा आज भागलपुर में भूमि सुधार विभाग के जन संवाद में भाग लेंगे। पटना नगर निगम ने मौर्यालोक में स्थित 278 दुकानों और दफ्तरों को भारी बकाया को लेकर बिजली-पानी काटने की चेतावनी दी है। विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग को मोतिहारी लाने में गोपालगंज में नारायणी नदी पर बना पुल बाधक बन रहा है। पंचायत चुनाव में अभी परिसीमन से सरकार ने इनकार किया है। प्रदेश की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों के अपडेट लाइव हिन्दुस्तान पर पढ़ें।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

न्यू ईयर पार्टी में डबल मर्डर का खूनी खेल बिहार के दरभंगा में नए साल की पिकनिक पार्टी में डबल मर्डर का खूनी खेल खेला गया। विवाद होने पर ग्रुप ने मिल दो दोस्तों को मौत के घाट उतार दिया। सदर थाना क्षेत्र के कबीरचक गांव से गत एक जनवरी से लापता दूसरे युवक की लाश मिलने के बाद यह खुलासा हुआ। बदमाशोंने ने उसकी हत्या कर शव को गड्ढे में गाड़ दिया था। मृतक की पहचान विनोद मंडल के पुत्र बादल मंडल के रूप में हुई है। इससे पहले एक लाश खेत में मिली थी।

छपरा में थाने के पास स्थित मंदिर में मूर्ति चोरी छपरा में थाने के पास स्थित राम-जानकी मंदिर से सैकड़ों साल पुरानी मूर्ति की चोरी कर ली गयी। मंदिर का दानपात्र भी उठाकर ले गए। सीसीटीवी डिस्क सहित अन्य सामग्री भी चोरों ने चुराए हैं। सोमवार की सुबह मंदिर की सफाई करने पुजारी पहुंचे तो सब कुछ गायब मिला। यह मूर्तियां 100 साल पुरानी अष्टधातु की बताई जा रही हैं। इन मूर्तियों की कीमत करोड़ों में आंकी गई है।

पंचायत चुनाव से पहले परिसीमन नहीं बिहार में पंचायत चुनाव में इस बार परिसीमन नहों होगा। राज्य निर्वाच आयोग की ओर से आरक्षण रोस्टर के लिए हरेक राजस्व ग्राम का वार्डवार आंकड़े की जानकारी जिलों से मांगी जाएगी और उनका संग्रह किया जाएगा। फिर, इनका मिलान आयोग के डाटा बैंक से किया जाएगा।

रिश्वतखोर मुजफ्फरपुर डीएओ की संपत्ति की जांच होगी घूसखोरी करते गिफ्तार मुजफ्फरपुर के जिला कृषि पदाधिकारी सुधीर कुमार पर निगरानी विभाग ने शिकंजा कस दिया है। ब्यूरो डीएओ की पूरी संपत्ति की जांच करा रहा है। निवेश के कागजात के आधार पर संपत्ति तलाशी जा रही है। विभाग को आशंका है कि एक साथ कई पदों पर तैनात सुधीर कुमार ने बड़ी संपत्ति बनाई होगी।