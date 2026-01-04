Bihar Top News Today: IRCTC केस में दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे लालू , ढंड से कांपा बिहार, थानेदार-CO की लाठी से पिटाई

संक्षेप: लालू यादव ने IRCTC केस में राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। बर्फीली हवा ने बिहार में कंपकंपी बढ़ा दी है। मुन्ना शुक्ला को भागलपुर जेल से बेऊर में शिफ्ट कर दिया गया है।

Bihar Top News Today 4 January: आईआरसीटीसी केस में आरोप झेल रहे लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट की शरण ली है। चार्ज फ्रेमिंग पर ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। सीतामढ़ी में रामबाबू के बदमाशों ने घर के पास गोलियों से भून दिया। बिहार के अधिकांश जिले ठंड की चपेच में हैं। बेतिया में जमीन मापी टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। थानेदार और सीओ की लाठी-डंडे से पिटाई कर दी। पूर्व मंत्री बृजबिहारी हत्याकांड में सजायाफ्ता मुन्ना शुक्ला को भागलपुर जेल से बेऊर जेल शिफ्ट कर दिया गया है। प्रदेश की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों के अपडेट लाइव हिंदुस्तान पर पढ़ें।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

चोरी के मोबाइल के साथ दो आरोपित गिरफ्तार भभुआ सदर थाने की पुलिस ने चोरी का मोबाइल उपयोग करते दो आरोपितों को गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया कि शहर से गिरफ्तार आरोपितों में भगवानपुर थाना क्षेत्र के बल्लीपुर गांव के जयप्रकाश राम के पुत्र कृष्णा कुमार व मौला राम के पुत्र विकास कुमार शामिल हैं। मोबाइल चोरी का थाने पर आवेदन आया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मोबाइल के साथ दोनों को गिरफ्तार किया।

सीतामढ़ी में घर के पास रामबाबू को भूना सीतामढ़ी में बेखौफ बदमाशों ने रामबाबू नामक युवक को घर के पास भून दिया। हत्या के बाद तीनों बदमाश फायरिंग करते हुए रेलवे गुमटी के रास्ते एनएच-22 की ओर फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरातफरी मच गई। गोलीबारी के बाद भीसा लक्ष्मी चौक की सभी दुकानें बंद हो गईं और पूरा इलाका सुनसान हो गया।

पटना में लड़के सेक्स की कोशिश पटना में एक लड़के को एसके पुरी स्थित एक अपार्टमेंट की छत पर ले गए। वहां पिटाई की और कपड़े उतारकर नग्न वीडियो बनाया। साथ ही आप्राकृतिक यौनाचार का प्रयास किया। इसके बाद आरोपितों ने डराकर छात्र की सोने की चेन, ब्लूटूथ डिवाइस और पांच हजार छीन लिए।