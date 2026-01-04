Hindustan Hindi News
Bihar Top News Today 4 January
Bihar Top News Today: IRCTC केस में दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे लालू , ढंड से कांपा बिहार, थानेदार-CO की लाठी से पिटाई

Bihar Top News Today: IRCTC केस में दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे लालू , ढंड से कांपा बिहार, थानेदार-CO की लाठी से पिटाई

लालू यादव ने IRCTC केस में राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। बर्फीली हवा ने बिहार में कंपकंपी बढ़ा दी है। मुन्ना शुक्ला को भागलपुर जेल से बेऊर में शिफ्ट कर दिया गया है।

Jan 04, 2026 10:01 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Bihar Top News Today 4 January: आईआरसीटीसी केस में आरोप झेल रहे लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट की शरण ली है। चार्ज फ्रेमिंग पर ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। सीतामढ़ी में रामबाबू के बदमाशों ने घर के पास गोलियों से भून दिया। बिहार के अधिकांश जिले ठंड की चपेच में हैं। बेतिया में जमीन मापी टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। थानेदार और सीओ की लाठी-डंडे से पिटाई कर दी। पूर्व मंत्री बृजबिहारी हत्याकांड में सजायाफ्ता मुन्ना शुक्ला को भागलपुर जेल से बेऊर जेल शिफ्ट कर दिया गया है। प्रदेश की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों के अपडेट लाइव हिंदुस्तान पर पढ़ें।

चोरी के मोबाइल के साथ दो आरोपित गिरफ्तार

भभुआ सदर थाने की पुलिस ने चोरी का मोबाइल उपयोग करते दो आरोपितों को गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया कि शहर से गिरफ्तार आरोपितों में भगवानपुर थाना क्षेत्र के बल्लीपुर गांव के जयप्रकाश राम के पुत्र कृष्णा कुमार व मौला राम के पुत्र विकास कुमार शामिल हैं। मोबाइल चोरी का थाने पर आवेदन आया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मोबाइल के साथ दोनों को गिरफ्तार किया।

सीतामढ़ी में घर के पास रामबाबू को भूना

सीतामढ़ी में बेखौफ बदमाशों ने रामबाबू नामक युवक को घर के पास भून दिया। हत्या के बाद तीनों बदमाश फायरिंग करते हुए रेलवे गुमटी के रास्ते एनएच-22 की ओर फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरातफरी मच गई। गोलीबारी के बाद भीसा लक्ष्मी चौक की सभी दुकानें बंद हो गईं और पूरा इलाका सुनसान हो गया।

पटना में लड़के सेक्स की कोशिश

पटना में एक लड़के को एसके पुरी स्थित एक अपार्टमेंट की छत पर ले गए। वहां पिटाई की और कपड़े उतारकर नग्न वीडियो बनाया। साथ ही आप्राकृतिक यौनाचार का प्रयास किया। इसके बाद आरोपितों ने डराकर छात्र की सोने की चेन, ब्लूटूथ डिवाइस और पांच हजार छीन लिए।

पटना में छात्रा से छेड़छाड़, गला दबाया

पटना में छात्रा द्वारा बात से इनकार करने पर आनंद राज ने गाली गलौज के बाद छेड़खानी शुरू कर दी। पीछा करता हुआ आरोपित गर्ल्स हॉस्टल पहुंच गया और वहां जमकर हंगामा किया। डर से छात्रा ने उससे बात करने की कोशिश की तो युवक ने पीड़िता का फोन छीन लिया।

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
