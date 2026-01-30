Hindustan Hindi News
Bihar Top News Today: नीट छात्रा मौत में सड़क पर उतरेंगी पटना विवि की छात्राएं, उद्योग के लिए 1 रुपए में एकड़ भर जमीन

Jan 30, 2026 09:42 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Bihar Top News Today 30 January: नीट छात्रा मौत मामले में पटना में आज अहम प्रोटेस्ट होने वाला है। पटना यूनिवर्सिटी की छात्राएं आज सड़कों उतर कर प्रदर्शन करेंगी। बिहार में सरकार ने उद्योग के लिए 1 रुपए में एक एकड़ जमीन देने की योजना बनाई है। इसकी रजिस्ट्री भी मुफ्त में होगी। प्रदेश में सरकारी कर्मियों पर सरकार ने सोशल मीडिया में अभिव्यक्ति पर आचार संहिता आयत कर दी है। इसे कैबिनेट से पास भी कर दिया गया है। पटना में नीट छात्रा की मौत मामले में एसआईटी ने छह संदिग्धों को हिरासत में लिया है। यूजीसी के नए नियम का विरोध प्रदेश भर में सवर्ण समाज के द्वारा किया जा रहा है। गलत इस्तेमाल की आशंका के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पर रोक लगा दी। बिहार की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों के अपडेट लाइव हिन्दुस्तान पर पढ़ें।

ट्रेन के इंजन से शराब बरामद

बक्सर स्टेशन पर पहुंची एक पैसेंजर ट्रेन से पुलिस ने शराब बरामद की है। पैसेंजर ट्रेन संख्या 63234 के बीच के बंद इंजन से आरपीएफ ने 60 लीटर से अधिक शराब बरामद किया है। गुप्त सूचना पर पैसेंजर ट्रेन के बक्सर स्टेशन पहुंचने पर बीच के बंद इंजन को खुलवाकर चेक किया गया तो उसके इंजन में ट्यूब के साथ अन्य जगहों पर शराब छिपा कर रखी गई थी। बरामद कुल शराब 60.585 लीटर है जिसकी कुल कीमत लगभग 43 हजार 100 रुपए है।

नीट छात्रा मौत मामले में छह डिटेन

पटना के हॉस्टल में जहानाबाद की नीट छात्रा की मौत के मामले में पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। इस मामले की जांच कर रही एसआईटी में एक आईपीएस समेत 20 और पुलिसकर्मी जुड़े हैं।

सरकारी कर्मी सोशल मीडिया पर न करें तीन पांच

बिहार में सरकारी कर्मचारी अब सोशल मीडिया का दुरुपयोग नहीं कर सकेंगे। सोशल मीडिया पर कोई विवादित पोस्ट करने, किसी पार्टी के समर्थन में कमेंट करने और सरकारी कार्यक्रमों के प्रसारण पर रोक लगा दी गई है।

पुलिस वैन में रील, कानून को ठेंगा दिखाने वाले संवाद से बवाल

सुपौल में पुलिस विभाग जहां एक ओर अनुशासन, कानून के राज और जवाबदेही की दंभ भरता है, वहीं भारत-नेपाल सीमा से सटे सुपौल जिले के कुनौली थाना से सामने आया मामला इन दावों को कटघरे में खड़ा करता नजर आ रहा है। कुनौली थानाध्यक्ष रोशन कुमार और उनके कथित निजी ड्राइवर राजेश कुमार की पुलिस वैन में बनाई गई रील और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। इन वीडियो में न सिर्फ सरकारी वाहन के दुरुपयोग के आरोप हैं, बल्कि कानून और न्याय व्यवस्था को ठेंगा दिखाने वाले संवाद भी सुनाई दे रहे हैं। वायरल वीडियो में थानाध्यक्ष वर्दी में पुलिस वैन के भीतर मोबाइल पर बातचीत करते दिखते हैं, जबकि वाहन चला रहा व्यक्ति रील बनाता नजर आता है। बैकग्राउंड में “तू तारीख लड़ते रह जेबी, हम जजवे के खरीद लेबो”, “हई जिला के बाहुबली” जैसे संवाद और गानों का इस्तेमाल किया गया है।

ट्रैक्टर के धक्के से बाइक सवार शिक्षक की मौत

जहानाबाद जिले के मखदुमपुर और नगर थाना क्षेत्र में हुई दो सड़क दुर्घटनाओं में गुरुवार की शाम एक सरकारी शिक्षक की जान चली गई जबकि दुर्घटना में बाइक सवार दो लोग घायल हो गए। मृत शिक्षक मुकेश कुमार मखदुमपुर के दया विगहा गांव के निवासी थे। घायलों में मई मठिया गांव के निवासी रामाश्रय कुमार और टेहटा के देवकुली मठ के रहने वाले राकेश कुमार शामिल हैं। जहानाबाद सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को पीएमसीएच रेफर किया गया है।

घटना के संबंध में बताया गया है कि मखदुमपुर के जियतिया स्कूल में कार्यरत सरकारी शिक्षक मुकेश कुमार 45 वर्ष स्कूल से निकलने के बाद बाइक से अपने घर वापस दया विगहा जा रहे थे। गांव से थोड़ी ही दूर पर एक ट्रैक्टर के चालक ने उनकी बाइक में धक्का मारा जिसमें वह जख्मी हो गए। लोगों की भीड़ लग गई। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल लाया जा रहा था लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। अस्पताल में लाने के बाद डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना पाते हीं पुलिस ने ड्राइवर समेत चालक को गिरफ्तार किया है।

