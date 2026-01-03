Bihar Top News: बुजुर्गों को नीतीश का खास तोहफा, बिहार में कोल्ड अटैक, CJI बिहार में

संक्षेप: बिहार में बुजुर्गों को उनके घर पर स्वास्थ्य सुविधाएं बहाल की जाएंगी। सीएम नीतीश कुमार नें नए साल का तोहफा दिया है। राज्य में भीषण सर्दी को लेकर कई जिलों में स्कूलों की टाइमिंग बदल दिए गए हैं। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत बिहार के दो दिवसीय दौरे पर पटना में हैं।

Bihar Top News Today 3 January: नीतीश सरकार ने बिहार के बुजुर्गों से नए साल में खास तोहफा दिया है। अब घर बैठे उनके स्वास्थ्य की चिंता सरकारी डॉक्टर करेंगे। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत बिहार को दो दिवसीय दौरे पर हैं। पटना हाईकोर्ट में शिलान्यास करेंगे। बिहार भीषण ढंड की चपेट में है। कई जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। आठवीं से ऊपर के क्लास में टाइमिंग में सुरक्षित बदलाव किया गया है। 17 जिलों में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। प्रदेश की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों के अपडेट लाइव हिंदुस्तान पर पढ़ें।

युवक की गोली मारकर हत्या, दोस्त पर शक लखीसराय जिले के पिपरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहनपुर गांव में शुक्रवार देर रात एक युवक की गोली मारकर हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। यह वारदात कोईलवा दियारा में हुई, जहां आपसी विवाद को लेकर गोलीबारी की आशंका जताई जा रही है। मृतक की पहचान मोहनपुर निवासी स्व राजेश कुमार के पुत्र पियूष कुमार उर्फ़ रामार्चा उम्र 21 साल के रूप में हुई है, जिसे पांच गोलियां मारी गईं। प्राप्त जानकारी के अनुसार पियूष कुमार शुक्रवार की दोपहर करीब 11 बजे घोड़ा लेकर अपने दोस्तों रामबोल कुमार और राहुल कुमार के साथ घास लाने के लिए कोईलवा दियारा गया था।

दो युवकों की दर्दनाक मौत से सोहागपुर में मातम सुपौल जिले के किशनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सोहागपुर में शुक्रवार रात भीषण सड़क हादासा हुआ। सड़क हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं। तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। इसमें बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई।

सासाराम में बिजली विभाग की छापेमारी टीम पर हमला सासाराम में बिजली विभाग के जेई और अन्य कर्मियों को पीट कर घायल कर दिया गया। एक आटा चक्की में बिजली चोरी की सूचना पर टीम रेड करने गई थी। उग्र ग्रामीणों नें जेई का सिर फोड़ दिया।

पत्नी पर तेजाब डाला, खुद एसिड पी लिया, तड़प-तड़प कर मौत भागलपुर जिले में घरेलू विवाद में एक पति ने अपनी पत्नी को जबरन तेजाब पिला दिया और उसके शरीर पर उड़ेल दिया। फिर कमरे में बंद कर खुद भी तेजाब पी लिया। इस खौफनाक घटना में पति की मौत हो गई, जबकि पत्नी की हालत नाजुक बताई जा रही है।

सर्दी का सितम, 4 डिग्री तक गिरेगा तापमान बिहार में सर्दी का कहर जारी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बिहार में शनिवार और रविवार को तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने के आसार हैं। राज्य के 17 जिलों में शनिवार को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।