Bihar Top News: बुजुर्गों को नीतीश का खास तोहफा, बिहार में कोल्ड अटैक, CJI बिहार में

Bihar Top News: बुजुर्गों को नीतीश का खास तोहफा, बिहार में कोल्ड अटैक, CJI बिहार में

संक्षेप:

बिहार में बुजुर्गों को उनके घर पर स्वास्थ्य सुविधाएं बहाल की जाएंगी। सीएम नीतीश कुमार नें नए साल का तोहफा दिया है। राज्य में भीषण सर्दी को लेकर कई जिलों में स्कूलों की टाइमिंग बदल दिए गए हैं। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत बिहार के दो दिवसीय दौरे पर पटना में हैं।

Jan 03, 2026 10:23 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Bihar Top News Today 3 January: नीतीश सरकार ने बिहार के बुजुर्गों से नए साल में खास तोहफा दिया है। अब घर बैठे उनके स्वास्थ्य की चिंता सरकारी डॉक्टर करेंगे। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत बिहार को दो दिवसीय दौरे पर हैं। पटना हाईकोर्ट में शिलान्यास करेंगे। बिहार भीषण ढंड की चपेट में है। कई जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। आठवीं से ऊपर के क्लास में टाइमिंग में सुरक्षित बदलाव किया गया है। 17 जिलों में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। प्रदेश की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों के अपडेट लाइव हिंदुस्तान पर पढ़ें।

युवक की गोली मारकर हत्या, दोस्त पर शक

लखीसराय जिले के पिपरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहनपुर गांव में शुक्रवार देर रात एक युवक की गोली मारकर हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। यह वारदात कोईलवा दियारा में हुई, जहां आपसी विवाद को लेकर गोलीबारी की आशंका जताई जा रही है। मृतक की पहचान मोहनपुर निवासी स्व राजेश कुमार के पुत्र पियूष कुमार उर्फ़ रामार्चा उम्र 21 साल के रूप में हुई है, जिसे पांच गोलियां मारी गईं। प्राप्त जानकारी के अनुसार पियूष कुमार शुक्रवार की दोपहर करीब 11 बजे घोड़ा लेकर अपने दोस्तों रामबोल कुमार और राहुल कुमार के साथ घास लाने के लिए कोईलवा दियारा गया था।

दो युवकों की दर्दनाक मौत से सोहागपुर में मातम

सुपौल जिले के किशनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सोहागपुर में शुक्रवार रात भीषण सड़क हादासा हुआ। सड़क हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं। तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। इसमें बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई।

सासाराम में बिजली विभाग की छापेमारी टीम पर हमला

सासाराम में बिजली विभाग के जेई और अन्य कर्मियों को पीट कर घायल कर दिया गया। एक आटा चक्की में बिजली चोरी की सूचना पर टीम रेड करने गई थी। उग्र ग्रामीणों नें जेई का सिर फोड़ दिया।

पत्नी पर तेजाब डाला, खुद एसिड पी लिया, तड़प-तड़प कर मौत

भागलपुर जिले में घरेलू विवाद में एक पति ने अपनी पत्नी को जबरन तेजाब पिला दिया और उसके शरीर पर उड़ेल दिया। फिर कमरे में बंद कर खुद भी तेजाब पी लिया। इस खौफनाक घटना में पति की मौत हो गई, जबकि पत्नी की हालत नाजुक बताई जा रही है।

सर्दी का सितम, 4 डिग्री तक गिरेगा तापमान

बिहार में सर्दी का कहर जारी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बिहार में शनिवार और रविवार को तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने के आसार हैं। राज्य के 17 जिलों में शनिवार को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

बेटे ने फांसी लगाई, मां को आया हार्ट अटैक

पटना में 14 साल के बेटे को फांसी के फंदे पर लटका हुआ देख मां को हार्ट अटैक आ गया। परिजन दोनों को अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन कुछ देर बाद ही मां-बेटे की मौत हो गई। गर्दनीबाग के दमरिया मोहल्ला की घटना है।

टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar Top News
