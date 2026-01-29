Hindustan Hindi News
Bihar Top News Today 29 January
Bihar Top News Today: LFJ केस में दिल्ली कोर्ट में सुनवाई, समस्तीपुर में नीतीश की समृद्धि यात्रा, मधेपुरा में गैंगरेप

संक्षेप:

लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली की कोर्ट में आज अहम सुनवाई है। लालू परिवा के सदस्य हाजिर हो सकते हैं। नीतीश कुमार आज समृद्धि यात्रा पर समस्तीपुर में हैं। मधेपुरा में नाबालिग प्रेमिको बुलाकर प्रेमी ने दोस्तो संग गैंगरेप किया।

Jan 29, 2026 09:44 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Bihar Top News Today 29 January: नौकरी के लिए जमीन मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनावाई है। लालू परिवार के सदस्य और अन्य अभियुक्त हाजिर हो सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के दूसरे चरण के तहत आज समस्तीपुर पहुंचेंगे। जहां वह करोड़ों रुपये की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। इस दौरान वे जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से आम लोगों से सीधा संवाद कर योजनाओं को लेकर फीडबैक भी लेंगे। मधेपुर में प्रेमी ने नाबालिग प्रेमिका को शादी के लिए बुलाकर चार दोस्तों के साथ गैंगरेप किया। पटना से पूरी और भागलपुर से राउरकेरा के लिए सीधी बस चलेगी। बिहार की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों के अपडेट लाइव हिन्दुस्तान पर पढ़ें।

लालू परिवार के लिए अहम दिन

Land For Job Case: लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार के सदस्य कोर्ट में हाजिर हो सकते हैं। केस में आज सुनवाई है। इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने इसी महीने सीबीआई की चार्जशीट पर लालू, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, तेजप्रताप यादव, हेमा यादव और मीसा भारती समेत 46 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए थे

उत्पाद विभाग की टीम पर हमला

जहानाबाद में घोसी थाना क्षेत्र के शेखपुरा नट टोली में उत्पाद विभाग की टीम पर हमला किया गया। गुरूवार की अहले सुबह 5:00 बजे छापामारी करने पहुंची पुलिस माफिया के गुर्गों ने हमला बोल दिया। इसमें लगभग 6 पुलिसकर्मी चोटिल हो गए। घायलों को उपचार के लिए सदर अस्पताल लाया गया। - घायलों में सिपाही संगम कुमार, विकास कुमार ,चंदन कुमार, संतोष कुमार, मनोज कुमार गुप्ता, अनीश कुमार, अजय कुमार शामिल हैं।

मधेपुरा में छात्रा से गैंगरेप, प्रेमी और दोस्तों पर आरोप

छात्रा ने बताया कि मोबाइल पर बातचीत कर छात्रा को प्रेम प्रसंग में फंसाया। शादी करने के नाम पर युवक ने छात्रा को बुलाया। वहां पहले से उसके चार दोस्त मौजूद थे। पांचो दोस्तों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।

बहन के लिए खाना लेकर अस्पताल जा रही बड़ी बहन की मौत

वैशाली जिले के बिदुपुर थाना क्षेत्र के कारगिल गेट के समीप देर रात अस्पताल में भर्ती बहन के लिए खाना लेकर गई बड़ी बहन की सड़क हादसे में मौत। मृत रेखा देवी बिदुपुर थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव निवासी संतोष राय की पत्नी थी। घटना से परिवार में कोहराम मच गया है।

कोचिंग जा रही नाबालिग के साथ दुष्कर्म

जहानाबाद में परस बिगहा थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म किये जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां ने थाने में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में उल्लेख किया है कि मेरी पुत्री कोचिंग के लिए घर से निकली थी रास्ते में गांव के हीं एक लड़के ने अकेला देख अपने चाचा के सुनसान घर में हाथ खींच कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया गया। घटना की सूचना पीड़िता के भाई को पता चला तो वह दौड़ता हुआ आया और बंद दरवाजे को चिल्लाकर खुलवाया जहां किसी तरह आरोपी फरार हो गया। भाई ने अपनी बहन को लेकर थाने पहुंचा जहां पीड़ित ने आपबीती बात बताई। इस संबंध में थानाध्यक्ष श्यामाकांत पांडे ने बताया कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में लड़की की मां के आवेदन पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अग्रेत्तर कार्रवाई की जा रही है।

Sudhir Kumar

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
