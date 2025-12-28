Hindustan Hindi News
Bihar Top News Today: जमुई में मालगाड़ी के दर्जन भर डिब्बे पलटे, दरभंगा में भीषण अगलगी, कटिहार में रोडरेज में मर्डर

संक्षेप:

जमुई में सीमेंट लदी मालगाड़ी के 12 डिब्बे पलट गए जिनमें तीन नदी में गिर गए। कई रूटों पर ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हो गया है। दरभंगा में कबाड़ गोदाम में भीषण अगलगी से भारी नुकसान हुआ।

Dec 28, 2025 09:52 am IST
Bihar Top News Today 28 December: जमुई में पूर्व रेलवे के आसनसोल रेल मंडल के जसीडीह-झाझा मुख्य रेल खंड पर शनिवार को देर रात करीब 12 बजे सीमेंट लदी एक मालगाड़ी दुर्घनाग्रस्त हो गई। मालगाड़ी के तीन डिब्बे बथुआ नदी में गिर गए। कई जिलों से ट्रेन सेवा बाधित होने की खबर है। दरभंगा में कबाड़ गोदाम में भीषण अगलगी के बाद कई जिलों से दमकल की टीम को बुलाना पड़ा। कटिहार में एक ट्रक ड्राइवर ने साइड लेने के विवाद में दूसरे ड्राइवर को कुचल का मार डाला। पूरे बिहार में ठंड का कहर जारी है। प्रदेश की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट लाइव हिन्दुस्तान पर पढ़ें।

जमुई में पूर्व नक्सली कमांडर की हत्या

जमुई के चरकापत्थर थाना के चिल्काखार गांव निवासी नक्सली कमांडर रहे लखन यादव की अज्ञात हमलावरों ने शनिवार देर शाम बाराटांड गांव में गोली मारकर हत्या कर दी है।चरकापत्थर पुलिस ने लाश बरामद कर पोस्टमार्टम के लिये जमुई भेज दिया है।मारा गया नक्सली झाझा जीआरपीएफ रेल हथियार लुट कांड समेत कई नक्सली कांड के आरोपी बताया गया है

बंग्लादेशी बता फेरी वाले की पिटाई

मुजफ्फरपुर में फेरी वाले व्यक्ति से मारपीट की गई। पिटाई कर रहा युवक यह भी बता रहा है कि तुर्की में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी तंबू लगाकर रहते हैं और घूम-घूमकर व्यवसाय कर रहे हैं। फेरी वाला व्यक्ति जवाब दे रहा है कि हमें बांग्लादेश की घटना के संबंध में कुछ नहीं मालूम।

ट्रक चालक ने दूसरे ड्राइवर को कुचलकर मार डाला

कटिहार में साइड लेने के विवाद में एक ट्रक चालक ने दूसरे की कुचल कर हत्या कर दी। लक्ष्मीपुर लोक्षर गांव का रहने वाले मोहम्मद दाऊद का बेटा मोहम्मद शिड्डू (30 वर्ष) ट्रक से उतरकर सड़क पर आ गया और दूसरा अपनी ड्राइविंग सीट पर ही रहा। विवाद बढ़ता गया। दूसरे ड्राइवर ने शिड्डू को कुचल दिया।

बिहार में कोल्ड और कोहरे का डबल अटैक

सोमवार और मंगलवार को उत्तर बिहार के कुछ स्थानों में घना कोहरा छाए रहेंगे तो बुधवार से शुक्रवार को राज्य के अधिकतर जिलों के कुछ स्थानों में घना कोहरा छाए रहने के आसार हैं। इसको लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

शाह, नड्डा, नवीन से मिले सरावगी

बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, नितिन नवीन से मुलाकात की। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा है कि इन वरिष्ठ लोगों से प्राप्त मार्गदर्शन उनके कार्यों को और अधिक प्रभावशाली बनाने की दिशा में प्रेरक सिद्ध होगा। दिल्ली प्रवास के दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े से भी शिष्टाचार भेंट की।

जमुई में बड़ा रेल हादसा

बिहार में बड़ा रेल हादसा हुआ है। जमुई जिले के पास हुए इस हादसे के बाद कई ट्रेनों के परिचालन पर इसका असर हुआ है। पूर्व रेलवे के आसनसोल रेल मंडल के जसीडीह-झाझा मुख्य रेल खंड पर शनिवार को देर रात करीब 12 बजे सीमेंट लदी एक मालगाड़ी दुर्घनाग्रस्त हो गई। मालगाड़ी के तीन डिब्बे बथुआ नदी में गिर गए। जानकारी के अनुसार हादसा जसीडीह-झाझा मुख्य रेल खंड के मध्य टेलवा बाजार हॉल्ट के पास बधुआ नदी पर स्थित पुल संख्या 676 पर हुआ।

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
