Hindi NewsBihar NewsBihar Top News Today 27 January 2026 Nitish Samriddhi Yatra Sakeel Ahmed Congress NEET girl death
Bihar Top News Today: नीतीश की समृद्धि यात्रा का दूसरा चरण आज से, बैंकों में हड़ताल

संक्षेप:

Bihar Top News Today: सीएम नीतीश कुमार आज समृद्धि यात्रा के दूसरे चरण में मधुबनी जिले के दौरे पर हैं। पटना के होटल में रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी की लाश मिलने से सनसनी मच गई है। बिहार समेत देश भर में बैंक कर्मचारी आज हड़ताल पर हैं।

Jan 27, 2026 11:56 am ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
Bihar Top News Today 27 January: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का दूसरा चरण आज से शुरू होने जा रहा है, सीएम मधुबनी जिले में 391 करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। बिहार समेत देश भर में आज बैंक कर्मी हड़ताल पर रहे, जिससे कामकाज प्रभावित हुआ। राहुल गांधी को डरपोक कहने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद ने अब दावा किया है कि कांग्रेस के नेता उनके घर पर हमला कर सकते हैं। पटना के होटल में एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। पटना के हॉस्टल में जहानाबाद की नीट छात्रा की मौत मामले में एसआईटी ने कई लोगों के डीएनए सैंपल लिए हैं, इस मामले मे पॉक्सो की धारा लगाई जा सकती है। मंगलवार, 27 जनवरी 2026 को बिहार की प्रमुख खबरें यहां पढ़ें-

सीएम नीतीश की समृद्धि यात्रा का दूसरा चरण आज मधुबनी से

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का दूसरा चरण मंगलवार से शुरू होने जा रहा है। सीएम आज मधुबनी जिले का दौरा करेंगे। इस दौरान वे जिले में 391 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन करेंगे।

पटना के होटल में रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी की मौत

शहर के जक्कनपुर इलाके में स्थित एक होटल में एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि पूर्व ब्रिटिश अधिकारी बीते 8-9 दिनों से होटल में ठहरा हुआ था। मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। पूरी खबर पढ़ें

शकील अहमद को घर पर हमले का डर, राहुल गांधी को बताया था डरपोक

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को डरपोक कहने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद को अब अपने घर पर हमले का डर सता रहा है। शकील ने दावा किया है कि उनके पटना और मधुबनी स्थित आवास पर कांग्रेस के कार्यकर्ता हमला कर सकते हैं। पूरी खबर पढ़ें

बैंकों में आज हड़ताल, बिहार की 8000 शाखाओं में कामकाज ठप

बिहार सहित देशभर के बैंकों में अधिकारियों एवं कर्मियों की एकदिवसीय सामूहिक हड़ताल मंगलवार को हुई। बैंकों के क्षेत्रीय कार्यालयों एवं बैंक शाखाओं के समक्ष बैंक कर्मियों ने धरना-प्रदर्शन किया। पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने सहित अन्य मांगों को लागू करने को लेकर नारेबाजी की गई। बिहार में 8 हजार से अधिक बैंक शाखाओं में कामकाज प्रभावित हुआ। इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

